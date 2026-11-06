Bệnh viện Bạch Mai khai trương Trung tâm Hỗ trợ sinh sản
Với mong muốn trở thành địa chỉ tin cậy, nơi người bệnh có thể an tâm trao trọn niềm tin, nhất là trong hành trình giúp các gia đình hiếm muộn tìm kiếm con yêu, Bệnh viện Bạch Mai đã khai trương và đưa vào vận hành Trung tâm Hỗ trợ sinh sản. Đây là dấu mốc phát triển mới trong chiến lược mở rộng các lĩnh vực y tế chuyên sâu của bệnh viện, đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe sinh sản ngày càng cao của người dân.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/benh-vien-bach-mai-khai-truong-trung-tam-ho-tro-sinh-san-24626110606551108.htm