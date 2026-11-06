Bệnh viện Bạch Mai khai trương Trung tâm Hỗ trợ sinh sản

Sau hơn 13 năm thi hành Luật Phòng, chống tác hại của thuốc lá, thực tiễn đang đặt ra yêu cầu tiếp tục hoàn thiện các quy định về địa điểm cấm hút thuốc, trách nhiệm quản lý và thẩm quyền xử lý vi phạm. Kinh nghiệm quốc tế cho thấy, xây dựng môi trường không khói thuốc toàn diện không chỉ đòi hỏi quy định pháp luật chặt chẽ mà còn cần cơ chế thực thi rõ ràng, hiệu quả để bảo vệ sức khỏe cộng đồng khỏi thuốc lá thụ động.