Bệnh viện Bạch Mai hỗ trợ Bệnh viện Đà Nẵng nâng hạng đặc biệt

Chiều ngày 17/10, với sự chứng kiến của Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng, TS.BS Lê Đức Nhân – Giám đốc Bệnh viện (BV) Đà Nẵng và PGS.TS.BS. Đào Xuân Cơ - Giám đốc BV Bạch Mai đã ký kết Biên bản ghi nhớ hợp tác giữa hai BV giai đoạn 2026 - 2030.

Ký kết hợp tác giai đoạn 2026 - 2030 giữa BV Đà Nẵng và BV Bạch Mai chiều ngày 17/10.

Theo TS.BS Lê Đức Nhân, việc ký kết hợp tác với BV Bạch Mai giúp BV Đà Nẵng mở rộng cơ hội hợp tác trong đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn chuyên môn và nghiên cứu khoa học, hướng đến nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh cho người dân khu vực Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên và xây dựng lộ trình nâng hạng BV đặc biệt vào năm 2030.

Theo nội dung hợp tác, BV Bạch Mai sẽ hỗ trợ BV Đà Nẵng đào tạo nhân lực, chuyển giao kỹ thuật, hội chẩn chuyên môn, luân phiên cán bộ và phối hợp nghiên cứu khoa học. Các lĩnh vực hợp tác bao gồm nội khoa, ngoại khoa, cận lâm sàng và quản lý bệnh viện, phù hợp với nhu cầu phát triển của hai đơn vị.

Trong khuôn khổ chương trình, hai bên cũng phối hợp khảo sát nhu cầu và điều kiện triển khai chuyển giao kỹ thuật, làm cơ sở xây dựng kế hoạch hợp tác cụ thể. Bệnh viện Đà Nẵng sẽ chủ động xác định các chuyên ngành ưu tiên như Hồi sức - Chống độc; Đột quỵ; Tim mạch; Ngoại khoa, Gây mê hồi sức; Nội tiết…, đề xuất danh mục kỹ thuật cần hỗ trợ và xây dựng lộ trình đào tạo phù hợp với định hướng phát triển chuyên môn.

Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu chỉ đạo tại lễ ký kết.

PGS.TS.BS. Đào Xuân Cơ cho biết, BV Bạch Mai mong muốn đồng hành, hỗ trợ toàn diện BV Đà Nẵng và ngành Y tế Thành phố, tập trung vào ba mục tiêu trọng tâm. Gồm hỗ trợ BV Đà Nẵng phát triển trở thành BV chuyên sâu, hạng đặc biệt; đồng hành phát triển ngành y tế TP Đà Nẵng theo hướng hiện đại, chuyên sâu; đồng hành thúc đẩy phát triển du lịch y tế tại TP Đà Nẵng.

Theo TS Lê Đức Nhân, việc ký kết hợp tác với BV Bạch Mai - cơ sở y tế có nhiều kinh nghiệm trong phát triển chuyên môn, đào tạo và chuyển giao kỹ thuật, đi đầu trong nhiều lĩnh vực y khoa của cả nước - tạo điều kiện để BV Đà Nẵng tăng cường tiếp cận chuyên môn chuyên sâu, nâng cao năng lực đội ngũ y tế và từng bước làm chủ các kỹ thuật tiên tiến.

“Biên bản ghi nhớ được ký kết hôm nay là cơ sở quan trọng để hai bệnh viện thiết lập và phát triển mối quan hệ hỗ trợ lâu dài, toàn diện và từng bước đi vào chiều sâu. Qua đó, góp phần thực hiện lộ trình phát triển BV Đà Nẵng thành BV hạng đặc biệt với đa trung tâm chuyên sâu, nâng cao năng lực thực hiện chức năng BV vùng Duyên hải Nam Trung Bộ và Tây Nguyên theo phân công của Bộ Y tế”, TS.BS Lê Đức Nhân chia sẻ.

Phát biểu tại lễ ký kết, Chủ tịch UBND TP Đà Nẵng Nguyễn Mạnh Hùng mong muốn hai BV không chỉ dừng lại ở việc ký kết biên bản ghi nhớ mà sẽ đưa các nội dung hợp tác vào thực tiễn, tạo ra những chuyển biến cụ thể về năng lực chuyên môn và chất lượng điều trị, để người dân thực sự được hưởng lợi từ chương trình hợp tác này.