Bệnh viện Bạch Mai đạt chứng nhận cao nhất của Tổ chức Đột quỵ Thế giới

Dấu mốc mới của ngành đột quỵ Việt Nam

Ngày 23/10/2026, tại Hội nghị Đột quỵ Thế giới lần thứ 18 (WSC 2026) diễn ra ở Seoul, Hàn Quốc, Bệnh viện Bạch Mai chính thức được Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) trao chứng nhận "Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu" (Advanced Stroke Center).

Đây là lần đầu tiên một cơ sở y tế của Việt Nam đạt được cấp chứng nhận cao nhất trong hệ thống công nhận trung tâm đột quỵ của tổ chức quốc tế này.

TS.BS Đào Việt Phương (đứng giữa, hàng đầu) - đại diện Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai nhận chứng nhận danh giá từ Tổ chức Đột quỵ Thế giới (Ảnh: Kim Long)

Để đạt được chứng nhận, Bệnh viện Bạch Mai đã trải qua quá trình thẩm định độc lập với 68 tiêu chí chuyên môn, trong đó có 37 tiêu chí bắt buộc và 31 tiêu chí khuyến nghị. Cơ sở y tế phải đáp ứng toàn bộ tiêu chí bắt buộc và tối thiểu 75% tiêu chí khuyến nghị, tương đương ít nhất 61/68 tiêu chí.

Việc đáp ứng các yêu cầu khắt khe của WSO cho thấy năng lực tổ chức, vận hành và cung cấp dịch vụ chuyên sâu trong cấp cứu, chẩn đoán, điều trị và chăm sóc người bệnh đột quỵ của Bệnh viện Bạch Mai đã được ghi nhận theo các tiêu chuẩn quốc tế.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ - Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai cho biết: "Việc đạt chứng nhận Trung tâm Đột quỵ Chuyên sâu cấp độ cao nhất của WSO không đơn thuần là một danh hiệu quốc tế, mà là cam kết chuyên môn cao nhất của Bệnh viện Bạch Mai đối với nhân dân. Tấm bằng chứng nhận là thước đo kiểm chứng cho việc chuẩn hóa toàn diện quy trình cấp cứu và điều trị đột quỵ theo các tiêu chuẩn khắt khe nhất thế giới.

Tại Bệnh viện Bạch Mai, mọi sự đầu tư về công nghệ, trang thiết bị tiên tiến hay phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao đều quy về một mục tiêu tối thượng: giành lại sự sống, giảm thiểu tối đa di chứng và mang lại chất lượng cuộc sống tốt nhất cho người bệnh".

Chứng nhận không chỉ mang ý nghĩa đối với riêng Bệnh viện Bạch Mai mà còn là dấu mốc đáng chú ý trong quá trình phát triển mạng lưới điều trị đột quỵ tại Việt Nam, đặc biệt trong bối cảnh nhu cầu cấp cứu và điều trị căn bệnh này ngày càng lớn.

Chuẩn hóa quy trình cấp cứu, điều trị đột quỵ trong "giờ vàng"

Trong cấp cứu đột quỵ, thời gian là yếu tố quyết định cơ hội sống và khả năng phục hồi của người bệnh. Vì vậy, Bệnh viện Bạch Mai chú trọng chuẩn hóa quy trình từ tiếp nhận, chẩn đoán, điều trị đến phục hồi chức năng, bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các chuyên khoa.

Hệ thống chẩn đoán hình ảnh và xét nghiệm cấp cứu hoạt động 24/7, giúp nhanh chóng xác định tổn thương và lựa chọn phương pháp điều trị phù hợp. Người bệnh đủ điều kiện được sử dụng thuốc tiêu huyết khối đường tĩnh mạch hoặc can thiệp lấy huyết khối cơ học. Theo số liệu bệnh viện, thời gian trung vị từ khi nhập viện đến khi dùng thuốc tiêu huyết khối đạt dưới 60 phút, hướng tới mục tiêu dưới 45 phút.

Bệnh viện cũng duy trì năng lực hồi sức, phẫu thuật thần kinh để xử trí các ca đột quỵ nặng, phức tạp. Song song với điều trị cấp tính, người bệnh được chăm sóc, phục hồi chức năng sớm theo mô hình đa chuyên khoa, đồng thời được tư vấn và điều trị dự phòng tái phát trước khi xuất viện.

Quy trình chăm sóc toàn diện này góp phần nâng cao hiệu quả điều trị, giảm biến chứng và cải thiện chất lượng cuộc sống cho người bệnh sau đột quỵ.

Động lực phát triển mạng lưới đột quỵ toàn quốc

TS.BS Đào Việt Phương - đại diện Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai nhận chứng nhận danh giá từ Tổ chức Đột quỵ Thế giới (Ảnh: Kim Long)

Trước khi được trao chứng nhận tại Seoul (Hàn Quốc), những kết quả trong chuẩn hóa hoạt động của Trung tâm Đột quỵ Bệnh viện Bạch Mai đã được giới thiệu tại Hội nghị Liên minh Đột quỵ Toàn cầu (Global Stroke Alliance) tổ chức ở Hà Nội, với sự tham dự của đại biểu đến từ 17 quốc gia và đại diện Bộ Y tế.

Theo Bệnh viện Bạch Mai, Tổ chức Đột quỵ Thế giới (WSO) đang phối hợp với các chuyên gia Việt Nam thúc đẩy xây dựng mạng lưới cấp cứu đột quỵ trên toàn quốc, hướng tới nâng cao chất lượng điều trị và khả năng tiếp cận dịch vụ y tế của người dân.

PGS.TS. Đào Xuân Cơ nhấn mạnh: "Là Bệnh viện đa khoa hoàn chỉnh hạng Đặc biệt tuyến cuối, Bệnh viện Bạch Mai xác định trách nhiệm của mình không chỉ là cứu chữa người bệnh tại Bệnh viện mà phải là hạt nhân lan tỏa chuyên môn. Việc chuẩn hóa thành công Trung tâm Đột quỵ theo tiêu chuẩn chất lượng cao nhất của WSO sẽ tạo tiền đề quan trọng để Bạch Mai tiếp tục đồng hành, chuyển giao kỹ thuật và hỗ trợ các bệnh viện tuyến dưới.

Chúng tôi mong muốn cùng Bộ Y tế và các đồng nghiệp xây dựng một mạng lưới cấp cứu đột quỵ kết nối chặt chẽ trên toàn quốc, để người dân ở bất kỳ vùng miền nào, khi không may gặp biến cố đột quỵ, đều được tiếp cận quy trình điều trị chuẩn quốc tế ngay trong giờ vàng".

Chứng nhận quốc tế không chỉ ghi nhận năng lực chuyên môn của Bệnh viện Bạch Mai mà còn tạo động lực thúc đẩy chuẩn hóa quy trình, nâng cao chất lượng điều trị và phát triển mạng lưới cấp cứu đột quỵ trên cả nước.