Đó là trường hợp người bệnh (nam, 35 tuổi) có nang giả tụy kích thước khoảng 6x7cm, hồi phục tốt sau can thiệp và đã được xuất viện.

Người bệnh có tiền sử phẫu thuật điều trị nang giả tụy cách đây một năm và từng bị viêm tụy cấp cách thời điểm nhập viện hai tháng. Ngày 15/10/2026, người bệnh xuất hiện đau bụng vùng thượng vị, phải nhập viện cấp cứu tại Khoa Hồi sức - Cấp cứu - Chống độc, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Qua thăm khám và thực hiện các xét nghiệm, người bệnh được chẩn đoán nang giả tụy (pancreatic pseudocyst), là biến chứng sau đợt viêm tụy cấp. Kết quả chụp cắt lớp vi tính ổ bụng cho thấy ổ dịch vùng thân và đuôi tụy có vỏ bao rõ, không chứa mô hoại tử, kích thước lớn nhất khoảng 6x7cm.

Hình ảnh dẫn lưu nang giả tụy vào dạ dày dưới hướng dẫn của siêu âm nội soi. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai cho biết, theo phân loại Atlanta sửa đổi năm 2012, nang giả tụy là ổ dịch có vỏ bao viêm rõ, thường nằm ngoài tụy, gần như không chứa mô hoại tử và thường hình thành sau 4 tuần kể từ khi khởi phát viêm tụy cấp thể phù nề mô kẽ. Thành nang được cấu tạo bởi mô xơ viêm, không có lớp biểu mô lót như nang thật nên được gọi là nang “giả”.

Tùy thuộc vào kích thước, vị trí và diễn biến, nang giả tụy có thể gây đau bụng kéo dài, chèn ép dạ dày, tá tràng hoặc đường mật; thậm chí dẫn đến các biến chứng nguy hiểm như nhiễm trùng, chảy máu và vỡ nang.

Trước tình trạng này, Hội đồng chuyên môn các bệnh lý đường tiêu hóa, với sự tham gia của Viện Tiêu hóa và Trung tâm Phẫu thuật Tiêu hóa, Bệnh viện Bạch Mai, đã tiến hành hội chẩn và thống nhất chỉ định dẫn lưu nang giả tụy vào dạ dày dưới hướng dẫn siêu âm nội soi.

Đây là phương pháp tạo đường thông giữa nang và lòng dạ dày, giúp dịch trong nang thoát ra liên tục, giải tỏa tình trạng chèn ép và giảm triệu chứng đau cho người bệnh.

Theo ThS.BS. Phạm Như Hòa, Viện Tiêu hóa Bạch Mai, trong quá trình can thiệp, các bác sĩ sử dụng đầu dò siêu âm nội soi để xác định chính xác vị trí nang, đo khoảng cách giữa nang và thành dạ dày. Đồng thời, siêu âm Doppler được sử dụng để kiểm tra các mạch máu trên đường chọc kim, từ đó lựa chọn vị trí dẫn lưu an toàn.

Sau khi xác định được vị trí phù hợp, ê-kíp sử dụng dụng cụ chọc nang có dòng điện nhiệt (cystotome) cỡ 6 Fr để tiếp cận nang. Một phần dịch nang được hút ra gửi xét nghiệm, sau đó dây dẫn được luồn vào lòng nang và stent nhựa hai đầu cong (double pigtail), kích thước 7 Fr × 5 cm, được đặt để tạo đường thông giữa nang và dạ dày.

Ngay sau khi đặt stent, dịch trong nang thoát tốt vào lòng dạ dày. Kết thúc thủ thuật, người bệnh được đặt ống thông dạ dày để tiếp tục theo dõi.

Sau can thiệp, người bệnh ổn định, tiếp tục được theo dõi và điều trị tại Khoa Tiêu hóa - Gan mật, Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình.

Các bác sĩ thực hiện thủ thuật cho bệnh nhân. Ảnh: BVCC

Bác sĩ Bệnh viện Bạch Mai thông tin, dẫn lưu nang giả tụy dưới hướng dẫn siêu âm nội soi là kỹ thuật nội soi can thiệp chuyên sâu, đòi hỏi bác sĩ phải thành thạo cả nội soi tiêu hóa và siêu âm nội soi, đồng thời có kinh nghiệm xử trí các tình huống phát sinh trong quá trình can thiệp.

Trước đây, nang giả tụy thường được điều trị bằng phẫu thuật hoặc dẫn lưu qua da. Các phương pháp này đòi hỏi phải thực hiện đường mổ trên thành bụng hoặc đặt ống dẫn lưu ra ngoài cơ thể, tiềm ẩn nguy cơ nhiễm khuẩn và rò tụy ra da.

Trong khi đó, dẫn lưu vào dạ dày dưới hướng dẫn siêu âm nội soi giúp dịch nang thoát trực tiếp vào đường tiêu hóa theo đường sinh lý, không cần phẫu thuật mở, người bệnh không phải mang ống dẫn lưu ra ngoài cơ thể. Nhờ đó, phương pháp này giúp hạn chế các biến chứng liên quan, đồng thời rút ngắn thời gian nằm viện.

Việc triển khai thành công kỹ thuật này đánh dấu bước phát triển mới trong lĩnh vực nội soi tiêu hóa can thiệp tại Bệnh viện Bạch Mai cơ sở Ninh Bình. Đây cũng là minh chứng cho nỗ lực làm chủ các kỹ thuật chuyên sâu, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại cơ sở.