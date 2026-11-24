Bệnh viện 199 tổ chức ngày hội trải nghiệm văn hóa Việt cho người bệnh
Hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam (24/11), Khoa Phục hồi chức năng (Bệnh viện 199) tổ chức ngày hội trải nghiệm văn hóa truyền thống, tạo không gian giao lưu, vui chơi và kết nối cho người bệnh.
Chương trình bố trí nhiều gian hàng với các chủ đề như: Bếp quê yêu thương - Gửi trao hương vị Việt, Nón Việt - Sắc màu dân tộc, Ông đồ - Nét chữ Việt, Ô ăn quan - Cờ tướng và Bé vui hội làng.
Tại các gian hàng, người bệnh và các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động như trải nghiệm làm bánh, tìm hiểu về nón lá, viết thư pháp, chơi trò chơi dân gian và tô tranh.
Những hoạt động này góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người tham gia, đồng thời tạo không khí vui tươi, giúp người bệnh giao lưu, chia sẻ trong quá trình điều trị, phục hồi chức năng.
Hoạt động này nhằm góp phần chăm sóc đời sống tinh thần, tạo thêm niềm vui và động lực cho người bệnh trong hành trình phục hồi; đồng thời lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc và tinh thần sẻ chia trong môi trường bệnh viện.
Nguồn Đà Nẵng: https://baodanang.vn/benh-vien-199-to-chuc-ngay-hoi-trai-nghiem-van-hoa-viet-cho-nguoi-benh-3359427.html