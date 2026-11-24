Không gian ngày hội. Ảnh do đơn vị cung cấp

Chương trình bố trí nhiều gian hàng với các chủ đề như: Bếp quê yêu thương - Gửi trao hương vị Việt, Nón Việt - Sắc màu dân tộc, Ông đồ - Nét chữ Việt, Ô ăn quan - Cờ tướng và Bé vui hội làng.

Tại các gian hàng, người bệnh và các em nhỏ được tham gia nhiều hoạt động như trải nghiệm làm bánh, tìm hiểu về nón lá, viết thư pháp, chơi trò chơi dân gian và tô tranh.

Người bệnh chơi cờ tướng trong khuôn khổ các hoạt động hưởng ứng Ngày Văn hóa Việt Nam. Ảnh do đơn vị cung cấp

Những hoạt động này góp phần đưa các giá trị văn hóa truyền thống đến gần hơn với người tham gia, đồng thời tạo không khí vui tươi, giúp người bệnh giao lưu, chia sẻ trong quá trình điều trị, phục hồi chức năng.

Nhân viên y tế và người bệnh cùng lưu lại khoảnh khắc tại ngày hội trải nghiệm văn hóa Việt Nam. Ảnh do đơn vị cung cấp

Hoạt động này nhằm góp phần chăm sóc đời sống tinh thần, tạo thêm niềm vui và động lực cho người bệnh trong hành trình phục hồi; đồng thời lan tỏa tình yêu văn hóa dân tộc và tinh thần sẻ chia trong môi trường bệnh viện.