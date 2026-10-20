Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện Đại học Aalborg ký kết biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược

Cùng dự có Đại tướng Lương Tam Quang, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an Việt Nam.

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Frederik X cùng các đại biểu và các doanh nghiệp hai nước.

Việc hợp tác giữa một bệnh viện đa khoa hạng I đầu ngành của lực lượng Công an nhân dân Việt Nam và một trung tâm y tế, nghiên cứu học thuật hàng đầu châu Âu được đánh giá là bước ngoặt quan trọng đối với cả hai đơn vị.

Là trung tâm y tế tuyến chuyên sâu lớn nhất Vùng Bắc Đan Mạch, Bệnh viện Đại học Aalborg (Aalborg Universitetshospital) gắn kết chặt chẽ với Đại học Aalborg (AAU) trong đào tạo và nghiên cứu đổi mới sáng tạo trên gần 40 chuyên ngành y khoa, đồng thời sở hữu thế mạnh vượt trội quốc tế về điều trị ung thư, chẩn đoán phân tử, ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI), dữ liệu lớn (big data), tim mạch - chuyển hóa, thần kinh, phục hồi chức năng, y học dự phòng,... Trong khi đó, Bệnh viện 19-8 với bề dày 65 năm truyền thống xây dựng và phát triển, sở hữu quy mô 1.000 giường bệnh cùng 39 khoa, phòng, trung tâm, viện trực thuộc.

Bên cạnh nhiệm vụ nòng cốt là chăm sóc sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Công an nhân dân và nhân dân, Bệnh viện 19-8 còn đảm nhận trách nhiệm đặc biệt quan trọng: bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho các đồng chí lãnh đạo thuộc diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý và bảo đảm y tế phục vụ các nhiệm vụ an ninh quốc gia trọng yếu.

Lãnh đạo Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an Việt Nam) và lãnh đạo Bệnh viện Đại học Aalborg (Đan Mạch) trao biên bản ghi nhớ hợp tác chiến lược

Ngay sau khi ký kết và trao biên bản hợp tác, hai bên đã thống nhất đưa thỏa thuận hợp tác vào thực thi dựa trên 4 trụ cột chiến lược trọng tâm:

Thứ nhất, hai bệnh viện sẽ tăng cường hợp tác nghiên cứu khoa học thông qua việc phối hợp triển khai các đề tài, dự án nghiên cứu chung trong các lĩnh vực y khoa thế mạnh, nhằm giải quyết các thách thức y tế hiện đại.

Thứ hai, hai bên đẩy mạnh chuyển giao công nghệ và phát triển chuyên môn sâu, tập trung ứng dụng y học cá thể hóa và chẩn đoán phân tử (đặc biệt trong tầm soát, điều trị ung thư), triển khai kỹ thuật giải trình tự bộ gen, tin sinh học, phân tích dữ liệu y sinh đa bộ gen, cũng như tích cực ứng dụng AI và Big Data hỗ trợ ra quyết định lâm sàng nhằm tối ưu hóa chất lượng khám chữa bệnh.

Thứ ba, Bệnh viện Đại học Aalborg sẽ hỗ trợ đào tạo và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao thông qua việc tiếp nhận và tổ chức các chương trình đào tạo ngắn hạn, dài hạn cho đội ngũ bác sĩ, chuyên gia y tế Bệnh viện 19-8 sang học tập, tiếp thu kỹ thuật tiên tiến tại Đan Mạch.

Thứ tư, hai bên thúc đẩy hợp tác xuất bản quốc tế, trong đó các chuyên gia hàng đầu của Đan Mạch sẽ đồng hành, hỗ trợ bác sĩ Bệnh viện 19-8 trong việc thiết kế nghiên cứu đạt chuẩn quốc tế, chuẩn hóa dữ liệu và đăng tải các công trình khoa học trên các tạp chí y học uy tín trên thế giới.

Việc biên bản ghi nhớ hợp tác được trao dưới sự chứng kiến trực tiếp của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm và Nhà vua Đan Mạch Frederik X mang ý nghĩa chính trị, ngoại giao và xã hội vô cùng sâu sắc.

Thỏa thuận này không chỉ dừng lại ở việc nâng cao năng lực khám chữa bệnh và phát triển các chuyên ngành y tế kỹ thuật cao cho lực lượng Công an nhân dân Việt Nam, mà còn đóng vai trò là cầu nối tri thức, công nghệ và tình đoàn kết giữa nhân dân hai nước. Qua đó, sự hợp tác khẳng định cam kết mạnh mẽ của Bộ Công an Việt Nam và các đối tác Đan Mạch trong việc chủ động hội nhập quốc tế, tích cực ứng dụng những thành tựu y học tiến bộ nhất thế giới vì mục tiêu cao cả: bảo vệ, chăm sóc sức khỏe cho cán bộ chiến sĩ Công an và nhân dân và phục vụ sự nghiệp phát triển bền vững của hai quốc gia trong giai đoạn mới.