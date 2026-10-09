Bệnh viện 19-8 tăng cường hợp tác chuyên môn với Bệnh viện 5/4 Bộ Công an Lào

Ngày 9/10, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an) cho biết, trong 2 ngày (từ 6-8/10), Đoàn công tác của Bệnh viện 19-8 do Đại tá, PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc bệnh viện làm Trưởng đoàn, cùng Đại tá, TS.BSCKII Nguyễn Thái Hưng, Phó Giám đốc bệnh viện và các thành viên đã sang thăm, làm việc tại Bệnh viện 5/4, Bộ Công an Lào.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, hai bệnh viện đã phối hợp tổ chức khám sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ, sinh hoạt khoa học và trao đổi kinh nghiệm trong công tác quản lý, phát triển bệnh viện, góp phần nâng cao chất lượng chăm sóc sức khỏe lực lượng Công an hai nước.

PGS.TS Nguyễn Tiến Quang, Giám đốc Bệnh viện 19-8 và các đơn vị trực thuộc Cụm thi đua số 9 (Bộ Công an) làm việc với Ban Giám đốc Bệnh viện 5/4, Bộ Công an Lào.

Với tinh thần trách nhiệm cao, sự chuẩn bị chu đáo về nhân lực, trang thiết bị và chuyên môn, Đoàn công tác Bệnh viện 19-8 đã phối hợp chặt chẽ với đội ngũ y bác sĩ Bệnh viện 5/4 triển khai khám sức khỏe cho 121 cán bộ, chiến sĩ. Các nội dung khám được thực hiện nghiêm túc, chú trọng phát hiện bệnh lý, đánh giá tình trạng sức khỏe và tư vấn hướng theo dõi, điều trị phù hợp.

Qua tổng hợp kết quả khám, bên cạnh những cán bộ, chiến sĩ có sức khỏe cơ bản ổn định, Đoàn ghi nhận một số nhóm bệnh lý có tỷ lệ đáng chú ý, gồm: Bệnh lý về mắt chiếm 54,5%; tăng huyết áp 43%; gan nhiễm mỡ 33,9%; bệnh răng hàm mặt 31,4%; rối loạn lipid máu 30,6%; bệnh lý tuyến giáp 29,8%; tai mũi họng 28,1% và đái tháo đường 23,1%.

Đáng chú ý, Đoàn đã phát hiện và đưa ra chỉ định chuyên khoa cho nhiều trường hợp cần can thiệp y tế, trong đó có ca u gan cần tiếp tục xác định căn nguyên để điều trị. Ngoài ra, một số trường hợp được chỉ định chụp CT scanner, nội soi dạ dày – đại tràng để tiếp tục đánh giá và chẩn đoán.

Trong khuôn khổ chuyến công tác, Bệnh viện 19-8 và Bệnh viện 5/4 đã phối hợp tổ chức buổi sinh hoạt khoa học với 5 báo cáo chuyên môn của hai bệnh viện, tập trung vào những vấn đề thiết thực trong công tác khám, quản lý và điều trị bệnh.

Các báo cáo tập trung trao đổi về chiến lược tầm soát, phát hiện sớm, quản lý và điều trị tăng huyết áp; chiến lược điều trị bệnh đái tháo đường; bệnh lý tuyến giáp tại Việt Nam và khả năng vận dụng phù hợp tại Bệnh viện 5/4.

Các bác sĩ Bệnh viện 19-8 khám sức khỏe cho cán bộ, chiến sĩ Công an Lào.

Bên cạnh đó các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm chẩn đoán điều trị các bệnh lý Nam khoa, hiệu quả của vi phẫu thuật trên người bệnh vô sinh nam do giãn tĩnh mạch tinh, thảo luận ca bệnh nhồi máu cơ tim và trao đổi về thực trạng bệnh lý mắt tại Bệnh viện 5/4.

Buổi sinh hoạt khoa học là diễn đàn thiết thực để đội ngũ y bác sĩ hai bệnh viện cập nhật kiến thức, chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn, thảo luận các giải pháp nâng cao hiệu quả phát hiện, quản lý và điều trị bệnh. Qua đó, góp phần định hướng vận dụng những kinh nghiệm phù hợp với điều kiện thực tế, từng bước nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh tại Bệnh viện 5/4.

Tại buổi tổng kết chương trình, hai bên ghi nhận những kết quả chuyên môn đạt được trong đợt khám sức khỏe, đặc biệt là việc phát hiện nhiều bệnh lý cần được tiếp tục theo dõi, quản lý và có định hướng xử trí phù hợp, góp phần nâng cao hiệu quả chăm sóc sức khỏe cán bộ, chiến sĩ.

Đặc biệt, Bệnh viện 19-8 đã chia sẻ những kinh nghiệm thực tiễn trong công tác khám sức khỏe định kỳ, quản lý, chăm sóc và bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ, nhất là đội ngũ cán bộ cấp cao. Đây là nội dung có ý nghĩa thiết thực, góp phần nâng cao hiệu quả phát hiện sớm nguy cơ bệnh tật, quản lý sức khỏe liên tục và chủ động xây dựng các giải pháp bảo vệ sức khỏe cho lực lượng.

Bệnh viện 19-8 sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Bệnh viện 5/4 trong hỗ trợ chuyên môn, tư vấn từ xa.

Hai bên cũng trao đổi kinh nghiệm về chiến lược phát triển chuyên môn, tổ chức hoạt động và xây dựng, phát triển quy mô bệnh viện theo hướng phù hợp với nhu cầu khám, chữa bệnh, điều kiện thực tế và nguồn lực hiện có, bảo đảm tính thiết thực, hiệu quả và bền vững. Những chia sẻ này góp phần hỗ trợ Bệnh viện 5/4 nghiên cứu, lựa chọn các giải pháp phù hợp trong quá trình nâng cao năng lực chuyên môn, hoàn thiện tổ chức hoạt động và phát triển bệnh viện.

Thông qua chuyến công tác, Bệnh viện 19-8 khẳng định sẵn sàng tiếp tục đồng hành cùng Bệnh viện 5/4 trong trao đổi kinh nghiệm, hỗ trợ chuyên môn, tư vấn từ xa, phối hợp hội chẩn và tiếp nhận điều trị các trường hợp bệnh lý nặng, phức tạp khi có đề nghị từ phía bạn.

PGS.TS Nguyễn Tiến Quang (bên phải), đại diện Cụm Thi đua số 9, Bộ Công an Việt Nam trao quỹ khuyến học cho con em thương binh, liệt sĩ Công an Lào.

Chương trình công tác đã tạo điều kiện để hai bệnh viện tăng cường trao đổi chuyên môn, chia sẻ kinh nghiệm quản lý và phát triển bệnh viện, đồng thời nâng cao hiệu quả phối hợp trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe cán bộ, chiến sĩ.

Đây là hoạt động hợp tác có ý nghĩa thiết thực, góp phần củng cố tình đoàn kết, hữu nghị và hợp tác giữa Bộ Công an Việt Nam và Bộ Công an Lào; đồng thời khẳng định vai trò, năng lực chuyên môn và tinh thần trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, y bác sĩ Bệnh viện 19-8 trong công tác chăm sóc, bảo vệ sức khỏe lực lượng Công an hai nước.