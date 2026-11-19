Ung thư cổ tử cung nguy hiểm như thế nào?

Ngày 19/11, người mẫu Dương Yến Ngọc thông tin cô mới phát hiện ung thư cổ tử cung. Dấu hiệu là những cơn đau bụng lan xuống vùng thắt lưng, cô nghĩ bệnh thoát vị đĩa đệm tái phát, chỉ đi bấm huyệt và tập vật lý trị liệu.

Tuy nhiên, tình trạng đau ngày càng nghiêm trọng, đầu tháng 11, nữ người mẫu đến một bệnh viện phụ sản quốc tế tại TPHCM để làm xét nghiệm sinh thiết. Theo kết quả nhận được ngày 17/11, mẫu mô cho thấy có tế bào ung thư. Bác sĩ đồng thời ghi nhận sự hiện diện của virus HPV (human papillomavirus).

Trao đổi với PV VietNamNet về ung thư cổ tử cung, TS.BS Nguyễn Hữu Trung - giảng viên Trường Đại học Y Dược TPHCM cho biết, ung thư cổ tử cung có thể xảy ra ở bất kỳ phụ nữ nào, thường gặp từ độ tuổi 35-40 trở đi.

Đây là căn bệnh có liên quan mật thiết đến tình trạng nhiễm virus HPV. Một số chủng HPV nguy cơ cao có thể gây biến đổi tế bào cổ tử cung, hình thành tổn thương tiền ung thư và tiến triển thành ung thư nếu không được phát hiện, theo dõi, xử trí kịp thời.

Điều đáng lo ngại là ung thư cổ tử cung không xuất hiện đột ngột. Quá trình từ nhiễm HPV, xuất hiện biến đổi bất thường ở tế bào, hình thành tổn thương tiền ung thư đến ung thư xâm lấn thường kéo dài nhiều năm, trung bình khoảng 10-15 năm.

Theo bác sĩ Trung, trong giai đoạn tiền ung thư, người bệnh hầu như không có triệu chứng rõ ràng. Vì vậy, phụ nữ có thể mang tổn thương trong thời gian dài mà không biết nếu không khám phụ khoa và thực hiện các xét nghiệm tầm soát.

Virus HPV gây ung thư cổ tử cung. Ảnh: Magnific.

Khi bệnh tiến triển, người mắc có thể xuất hiện những dấu hiệu như khí hư bất thường, có mùi hôi hoặc lẫn máu; chảy máu âm đạo sau quan hệ tình dục, sau khi làm việc nặng hoặc ngoài kỳ kinh nguyệt. Ở giai đoạn muộn hơn, người bệnh có thể đau bụng dưới, đau vùng chậu, đau lưng hoặc đau chân, kèm tình trạng ra dịch âm đạo bất thường.

Bệnh có vắc xin ngừa

Khi được chẩn đoán ở giai đoạn sớm, người bệnh có cơ hội điều trị hiệu quả, thậm chí khỏi bệnh. Ngược lại, nếu ung thư đã lan rộng, việc điều trị thường phức tạp hơn, có thể cần phối hợp nhiều phương pháp như phẫu thuật, xạ trị và hóa trị, đồng thời tiên lượng cũng kém thuận lợi hơn.

Với bệnh ung thư này, bác sĩ Trung cho biết việc tầm soát định kỳ đóng vai trò quan trọng bởi tổn thương tiền ung thư thường không gây triệu chứng. Các phương pháp phổ biến gồm xét nghiệm HPV nguy cơ cao và xét nghiệm tế bào học cổ tử cung (Pap test). Tùy độ tuổi, tiền sử sức khỏe và kết quả trước đó, bác sĩ sẽ tư vấn phương pháp và khoảng thời gian tầm soát phù hợp.

Bên cạnh đó, tiêm vắc xin HPV là biện pháp chủ động giúp phòng ngừa các chủng virus nguy cơ cao gây phần lớn trường hợp ung thư cổ tử cung. Vắc xin phát huy hiệu quả tốt nhất khi được tiêm trước khi có quan hệ tình dục, nhưng một số người đã quan hệ vẫn có thể được tư vấn tiêm tùy độ tuổi và chỉ định.

Để phòng bệnh, phụ nữ nên thực hành tình dục an toàn, không hút thuốc, duy trì lối sống lành mạnh và khám phụ khoa khi có dấu hiệu bất thường. Đặc biệt, tiêm vắc xin HPV không thay thế việc tầm soát, bởi vắc xin không bảo vệ trước tất cả các chủng HPV có nguy cơ gây ung thư.