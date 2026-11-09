Bệnh tiểu đường gia tăng, thách thức y tế toàn cầu

Bên cạnh những khó khăn trong phòng ngừa và điều trị, chênh lệch về điều kiện kinh tế - xã hội cũng khiến khả năng tiếp cận dịch vụ y tế giữa các nhóm dân cư không đồng đều. Thực trạng này đang thể hiện rõ tại Israel, nơi hiện có hơn 700.000 người mắc bệnh.

Phóng viên TTXVN tại Tel Aviv dẫn báo cáo mới của Bộ Y tế Israel, cho biết tính đến năm 2024, nước này ghi nhận 708.553 người từ 2 tuổi trở lên mắc bệnh tiểu đường, tương đương 7,5% dân số trong nhóm tuổi được thống kê. Tỷ lệ mắc bệnh tăng theo độ tuổi, từ 1,3% ở nhóm 18–44 tuổi lên 12,4% ở nhóm 45–64 tuổi, 33,4% ở nhóm 65–84 tuổi và 35,3% ở những người từ 85 tuổi trở lên.

Trong nhóm dân số 20–79 tuổi, tỷ lệ mắc tiểu đường tại Israel là 10,1%, cao hơn mức trung bình 8% của châu Âu, Australia (7,4%) và Canada (7,7%), nhưng thấp hơn Mỹ (13,7%), Trung Quốc (11,9%) và Ai Cập (22,4%). Các chuyên gia cảnh báo béo phì, tiêu thụ nhiều thực phẩm chế biến sẵn và ít vận động đang làm gia tăng nguy cơ mắc bệnh.

Báo cáo cũng chỉ ra sự chênh lệch đáng kể giữa các nhóm dân cư. Trong nhóm tuổi 55–64, tỷ lệ mắc bệnh ở những người có điều kiện kinh tế - xã hội thấp là 25,7%, cao hơn gấp đôi mức 11,3% ở nhóm có điều kiện tốt. Tại cộng đồng người Arập, tỷ lệ mắc bệnh cũng cao hơn cộng đồng người Do Thái; ở nhóm từ 75 tuổi trở lên, các tỷ lệ tương ứng là 52,4% và 38,5%. Người có hoàn cảnh kinh tế khó khăn thường gặp nhiều trở ngại trong kiểm soát đường huyết, làm tăng nguy cơ biến chứng tim mạch, suy thận và tổn thương thần kinh.

Giáo sư Lital Keinan-Boker, Giám đốc Trung tâm Kiểm soát dịch bệnh quốc gia Israel, nhấn mạnh sự cần thiết phải xây dựng các chương trình can thiệp phù hợp với từng nhóm dân cư. Bộ Y tế nước này đang đẩy mạnh giáo dục dinh dưỡng, mở rộng dịch vụ điều trị béo phì và hỗ trợ chăm sóc sức khỏe tại các cộng đồng có nguy cơ cao.

Trong khi đó, Giáo sư Roy Eldor, Giám đốc Viện Nội tiết thuộc Trung tâm Y tế Tel Aviv (Bệnh viện Ichilov), cho biết các loại thuốc thế hệ mới không chỉ giúp kiểm soát đường huyết mà còn có khả năng bảo vệ tim, thận và làm chậm tiến triển biến chứng. Các nhà khoa học cũng đang nghiên cứu liệu pháp tế bào nhằm khôi phục khả năng sản xuất insulin tự nhiên ở bệnh nhân tiểu đường tuýp 1.

Tuy nhiên, chi phí cao của các phương pháp điều trị mới vẫn là rào cản đối với nhiều bệnh nhân. Giới chuyên gia nhấn mạnh cần kết hợp phòng ngừa, phát hiện sớm, cải thiện dinh dưỡng và tăng cường vận động, đồng thời thu hẹp khoảng cách tiếp cận dịch vụ y tế để giảm gánh nặng bệnh tật.