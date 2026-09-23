Bệnh tay chân miệng tiếp tục tăng mạnh, cảnh giác biến chứng nặng

Nhờ từng bước làm chủ các kỹ thuật chuyên môn và sự hỗ trợ kịp thời của Bệnh viện Đa khoa Ngọc Lặc, Bệnh viện Đa khoa Quan Sơn đã cấp cứu, phẫu thuật thành công nhiều trường hợp bệnh nặng, phức tạp. Mô hình phối hợp, hỗ trợ chuyên môn giữa hai bệnh viện đang giúp người dân vùng cao được tiếp cận kỹ thuật điều trị ngay tại địa phương, hạn chế việc phải chuyển tuyến trong những tình huống nguy cấp.