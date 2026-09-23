Bệnh tay chân miệng tiếp tục tăng mạnh, cảnh giác biến chứng nặng
Bệnh tay chân miệng là một căn bệnh truyền nhiễm, gặp phổ biến ở trẻ em và dễ lây lan. Bệnh có khả năng tự khỏi sau 5 - 7 ngày. Tuy nhiên, nếu không được điều trị đúng cách bệnh tay chân miệng có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm thậm chí tử vong.Tại thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận số trẻ em mắc bệnh tay chân miệng trong tháng 9/ 2019 là 6.573 trẻ, tăng gấp đôi số trường hợp mắc trong tháng 8.
Nguồn Lai Châu: https://baolaichau.vn/xa-hoi/benh-tay-chan-mieng-tiep-tuc-tang-manh-canh-giac-bien-chung-nang-1385785