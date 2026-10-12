Bệnh tay chân miệng tại TP. Hồ Chí Minh tăng gần 48% trong 1 tuần

Theo báo cáo tình hình dịch bệnh của Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Hồ Chí Minh, trong tuần 40, từ ngày 28/9 đến 4/10/2026, thành phố ghi nhận 1.673 ca tay chân miệng, tăng 47,8% so với trung bình 4 tuần trước. Tổng số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến hết tuần 40 là 38.463 ca.

Tay chân miệng tại TP. Hồ Chí Minh tăng gần 48% trong một tuần. Ảnh minh họa

Các địa bàn có số ca tay chân miệng trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Bình Khánh và Hiệp Phước.

Trong cùng tuần, TP. Hồ Chí Minh ghi nhận 1.505 ca sốt xuất huyết, giảm 2,3% so với trung bình 4 tuần trước. Số ca mắc tích lũy từ đầu năm đến hết tuần 40 là 37.369 ca.

Các địa bàn có số ca mắc trên 100.000 dân cao gồm đặc khu Côn Đảo, Ngãi Giao và Minh Thạnh.

Trước diễn biến dịch bệnh, ngành y tế khuyến cáo người dân chủ động phòng ngừa. Để phòng tay chân miệng, cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, nhất là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi thay tã cho trẻ; vệ sinh đồ chơi, vật dụng và bề mặt trẻ thường xuyên tiếp xúc.

Khi trẻ có biểu hiện sốt, loét miệng hoặc nổi bóng nước ở lòng bàn tay, lòng bàn chân, cần đưa trẻ đi khám tại các cơ sở y tế.

Đối với sốt xuất huyết, người dân cần diệt muỗi, diệt lăng quăng, đậy kín dụng cụ chứa nước, loại bỏ các vật dụng đọng nước quanh nhà và phòng muỗi đốt. Khi có biểu hiện nghi ngờ mắc bệnh, cần đến cơ sở y tế để được thăm khám, theo dõi và điều trị kịp thời.