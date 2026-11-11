Bệnh sốt xuất huyết tăng nhanh: Phá vỡ quy luật mùa dịch

Tăng ca bệnh diễn tiến nguy kịch

Bệnh viện Nhi đồng Thành phố (TPHCM) vừa tiếp nhận một bé trai 17 ngày tuổi (ngụ xã Tân Vĩnh Lộc), mắc SXH Dengue với nhiều biến chứng nặng. Kết quả xét nghiệm xác định trẻ nhiễm virus Dengue, tiểu cầu giảm, diễn tiến sốc SXH, kèm tổn thương gan và rối loạn đông máu, phải được điều trị tích cực.

Nhân viên y tế Bệnh viện Nhi đồng Thành phố thăm khám, điều trị bệnh nhi mắc sốt xuất huyết nặng (ẢNH: BVCC)

Trước đó, bệnh viện cũng điều trị một bé gái 27 tháng tuổi (quê tỉnh Thanh Hóa), mắc SXH biến chứng viêm cơ tim tối cấp, sốc tim và suy đa cơ quan. Khai thác bệnh sử, trẻ sốt cao liên tục trong 3 ngày, nôn ói nhiều lần.

Gia đình tự mua thuốc không rõ loại cho trẻ uống, khi trẻ lừ đừ mới đưa đến bệnh viện. Chỉ 12 giờ sau nhập viện, bệnh nhi suy hô hấp, tím tái, huyết áp tụt, phải đặt nội khí quản thở máy và hồi sức tích cực.

Tại Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TPHCM, số ca mắc SXH nặng nhập viện cũng đang có xu hướng tăng nhanh. BS-CK2 Phan Vĩnh Thọ, Trưởng khoa Nhiễm D, cho biết, bệnh viện đang điều trị cho 14 ca bệnh nặng, có những trường hợp nhập viện trong tình trạng sốc kéo dài, suy đa cơ quan, tổn thương gan nghiêm trọng, đòi hỏi phải áp dụng các biện pháp hồi sức chuyên sâu như lọc máu liên tục, hỗ trợ hô hấp và truyền các chế phẩm máu. Không chỉ xuất hiện những ca bệnh nặng, số mắc SXH tại TPHCM cũng đang tăng đáng kể.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TPHCM (HCDC), trong tuần qua, thành phố ghi nhận 1.959 ca mắc, tăng 16,2% so với trung bình 4 tuần trước đó. Tính từ đầu năm đến nay, toàn thành phố ghi nhận 44.549 ca mắc. Các địa bàn có tỷ lệ mắc SXH cao gồm Đặc khu Côn Đảo, xã Ngãi Giao và xã Minh Thạnh.

Nhiều thay đổi về đặc điểm dịch tễ

Trước thực trạng số ca SXH tăng, không theo quy luật mùa dịch, ngành y tế đã phát động chiến dịch cao điểm phòng, chống với quyết tâm kiểm soát dịch bệnh.

Nhân viên y tế và chính quyền phường Dĩ An hướng dẫn xử lý những điểm có nguy cơ phát sinh ﻿sốt xuất huyết. Ảnh: THÀNH AN

TS-BS Huỳnh Minh Chín, Phó Giám đốc Sở Y tế TPHCM, yêu cầu chính quyền địa phương huy động lực lượng tổng vệ sinh môi trường, rà soát và xử lý triệt để các điểm nguy cơ, phân công rõ trách nhiệm và tăng cường kiểm tra, giám sát.

Mỗi gia đình hãy dành ít nhất một lần mỗi tuần để kiểm tra, súc rửa và đậy kín dụng cụ chứa nước, loại bỏ vật phế thải có khả năng đọng nước, diệt lăng quăng; đồng thời duy trì thói quen rửa tay bằng xà phòng, vệ sinh đồ chơi và vật dụng của trẻ để phòng chống SXH.

Theo ThS-BS Lê Hồng Nga, Phó Giám đốc HCDC, SXH đang có nhiều thay đổi về đặc điểm dịch tễ. Trước đây, dịch thường gia tăng vào mùa mưa, có những khoảng thời gian giảm rõ rệt và bùng phát thành các đợt lớn theo chu kỳ.

Tuy nhiên, những năm gần đây, bệnh có xu hướng lưu hành quanh năm, số ca mắc duy trì ở mức cao và không còn diễn biến rõ rệt theo quy luật mùa vụ như trước. Nguyên nhân do tác động của biến đổi khí hậu, làm thay đổi nhiệt độ, lượng mưa và độ ẩm, tạo điều kiện thuận lợi cho muỗi truyền bệnh sinh sản, phát triển.

Cùng với đó, quá trình đô thị hóa nhanh, mật độ dân cư cao, các khu nhà trọ, công trình xây dựng và những vật dụng chứa nước không được vệ sinh thường xuyên trở thành môi trường thuận lợi cho muỗi vằn phát triển. Người từng mắc SXH vẫn có thể tái nhiễm do tuýp virus khác.

Sự luân chuyển các tuýp virus, cùng với tình trạng muỗi kháng hóa chất, khiến việc dự báo và kiểm soát dịch ngày càng khó khăn. “Sốt xuất huyết hiện chưa có thuốc điều trị đặc hiệu. Bệnh thường diễn tiến qua giai đoạn sốt và giai đoạn nguy hiểm.

Đặc biệt, từ ngày thứ 3 đến ngày thứ 7, khi người bệnh bắt đầu hạ sốt, các biến chứng như thoát huyết tương, sốc, xuất huyết nặng hoặc tổn thương cơ quan vẫn có thể xuất hiện. Người bệnh không được chủ quan khi hết sốt, cần theo dõi sát các dấu hiệu cảnh báo và tái khám theo hướng dẫn”, ThS-BS Lê Hồng Nga khuyến cáo.

Theo Bộ Y tế, trong 10 tháng đầu năm, cả nước ghi nhận 170.684 ca mắc và 21 trường hợp tử vong do SXH. TS Hoàng Minh Đức, Cục trưởng Cục Phòng bệnh, lưu ý, SXH không chỉ diễn biến tại những địa phương có nguy cơ cao ở phía Nam mà còn lan rộng đến các tỉnh miền núi phía Bắc như Tuyên Quang, Sơn La - nơi trước đây ít ghi nhận ca bệnh.

Sự thay đổi về chu kỳ dịch bệnh, biến đổi khí hậu và sự lưu hành đồng thời nhiều tuýp virus Dengue đang đặt ra thách thức lớn đối với công tác phòng, chống dịch.

Trung tâm Quản lý Ký túc xá và Khu đô thị Đại học Quốc gia TPHCM vừa phối hợp với HCDC tổ chức ngày hội truyền thông phòng, chống dịch bệnh tại tòa nhà E3, ký túc xá khu B nhằm giúp sinh viên chủ động phòng các bệnh truyền nhiễm, nhất là SXH. Ông Trần Văn Đào, Phó Chủ tịch UBND phường Dĩ An, thông tin, địa phương có nhiều khu nhà trọ, khu dân cư xen kẽ các công trình xây dựng, đất trống và các khu vực có nguy cơ phát sinh muỗi truyền bệnh. Từ đầu năm đến nay, phường Dĩ An ghi nhận 794 ca SXH, 388 ổ dịch và đã có 1 trường hợp tử vong. Nhằm chủ động phòng chống SXH, địa phương đã huy động các lực lượng tổng vệ sinh môi trường, xử lý triệt để các điểm nguy cơ, phối hợp ngành y tế kiểm tra và phun hóa chất đúng quy định.