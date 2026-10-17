Bệnh nhi tại Huế tăng mạnh, nhiều khoa vượt công suất điều trị

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi

Theo thống kê của Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế, số bệnh nhi nhập viện tăng từ 195 ca trong tuần đầu tháng 9 lên 603 ca vào tuần thứ hai của tháng 10. Lượt khám ngoại trú cũng tăng từ 851 lên 2.563 lượt.

Sau buổi tiệc thôi nôi của con trai 12 tháng tuổi, chị Thân Thị Giáng Thu nhận thấy con bắt đầu ho, nghẹt mũi, có đờm, biếng ăn rồi sốt cao. Dù gia đình đã cho trẻ uống thuốc hạ sốt, tình trạng vẫn không cải thiện, chị quyết định đưa con đến Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế thăm khám.

"Những biểu hiện ban đầu khiến gia đình rất lo lắng, nhất là khi trẻ sốt cao kéo dài. Sau khoảng 3 ngày được thăm khám và điều trị tại bệnh viện, sức khỏe của con mới dần ổn định", chị Thu chia sẻ.

Bệnh nhi mắc bệnh hô hấp, tiêu hóa và một số bệnh truyền nhiễm tại TP Huế tăng cao trong những ngày gần đây

Những triệu chứng như ho, sổ mũi, sốt hay biếng ăn có thể xuất hiện ở nhiều bệnh lý thường gặp. Tuy nhiên, nếu không được theo dõi sát, bệnh có thể diễn tiến nặng, đặc biệt ở trẻ nhỏ.

ThS.BS Trần Thị Hạnh Chân, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế, cho biết trong khoảng 2 tuần gần đây, lượng bệnh nhi đến khám và điều trị nội trú tăng đột biến.

Các bệnh thường gặp gồm viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi, tiêu chảy, viêm dạ dày ruột. Bên cạnh đó, tay chân miệng và sốt xuất huyết cũng bước vào mùa.

Đáng chú ý, một số trẻ sốt cao kéo dài, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, thậm chí co giật do sốt, phải nhập viện theo dõi và điều trị tích cực. Trẻ có sức đề kháng kém hoặc mắc bệnh nền có nguy cơ diễn tiến nặng hơn.

Theo BS Hạnh Chân, thời tiết thay đổi có thể khiến trẻ, nhất là những trẻ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, khó thích nghi. Tuy nhiên, virus và vi khuẩn mới là tác nhân trực tiếp gây bệnh; điều kiện thời tiết thuận lợi có thể làm tăng nguy cơ mắc bệnh và lây lan trong cộng đồng.

Trước số lượng bệnh nhi tăng cao, Trung tâm Nhi phải bổ sung giường bệnh để đáp ứng nhu cầu điều trị. Đội ngũ y, bác sĩ tăng cường theo dõi diễn biến sức khỏe, chăm sóc từng bệnh nhi, đồng thời chú trọng kiểm soát nhiễm khuẩn, hạn chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Số ca bệnh nhi tăng cao, nhiều khoa vượt công suất điều trị

Tại Bệnh viện Đa khoa Quốc tế Huế, Bác sĩ nội trú Châu Khiêm Nguyện - Trưởng Khoa Nhi - Sơ sinh, cho biết, những ngày qua, rất nhiều trường hợp khác cũng phải đến bệnh viện để thăm khám, điều trị các bệnh lý liên quan đến đường hô hấp. "Nhiều trường hợp có diễn biến nặng, phải thở oxy hoặc sử dụng phương pháp hỗ trợ hô hấp CPAP. Một số trẻ đồng nhiễm nhiều loại virus, khiến quá trình điều trị phức tạp hơn" - bác sĩ Nguyện thông tin.

Trong bối cảnh nhiều bệnh truyền nhiễm có thể lây qua đường hô hấp hoặc tiếp xúc, việc thực hiện các biện pháp phòng ngừa tại cơ sở y tế có ý nghĩa quan trọng, góp phần bảo đảm an toàn cho trẻ trong quá trình khám và điều trị.

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Huế, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận khoảng 562 ca cúm mùa, giảm 212 ca, tương đương 27,3% so với cùng kỳ năm 2025. Tuy nhiên, số ca mắc có xu hướng tăng trong tháng 9 và đầu tháng 10.

BS.CKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC TP Huế, khuyến cáo người dân khi xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, đau họng, đau mỏi người nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn. Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền cần được quan tâm, theo dõi sát.

Đặc biệt, cần đưa trẻ đến cơ sở y tế ngay khi có dấu hiệu khó thở, thở nhanh, co giật, li bì, bỏ bú, không uống được hoặc có biểu hiện mất nước. Sốt cao kéo dài, mệt lả và rối loạn ý thức cũng là những dấu hiệu không nên chủ quan.

Phụ huynh lo lắng khi trẻ mắc bệnh hô hấp dài ngày

Các chuyên gia y tế khuyến cáo phụ huynh duy trì thói quen rửa tay cho trẻ bằng xà phòng, nhất là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và sau khi vui chơi; bảo đảm dinh dưỡng, giữ ấm phù hợp, vệ sinh nhà cửa và duy trì môi trường sống sạch sẽ.

Khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh, gia đình nên cho trẻ nghỉ ngơi, hạn chế đến nơi đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm. Người có triệu chứng cũng cần hạn chế tiếp xúc gần với người khác và thực hiện các biện pháp phòng bệnh phù hợp.

Đối với cúm mùa, BS Tuấn nhấn mạnh vai trò của tiêm vaccine hằng năm nhằm giảm nguy cơ mắc bệnh, biến chứng nặng và tử vong.

Từ những phòng bệnh đông hơn thường ngày đến những em bé phải nhập viện vì sốt cao, tình hình bệnh tật trong thời điểm giao mùa là lời nhắc nhở các gia đình không nên chủ quan. Phòng bệnh đúng cách, nhận biết sớm dấu hiệu bất thường và đưa trẻ đi khám kịp thời là những việc làm thiết thực để bảo vệ sức khỏe trẻ em.