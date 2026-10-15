Bệnh nhi nhập viện tăng mạnh khi thời tiết giao mùa

Bệnh nhi nhập viện tăng gấp ba lần

Thời tiết giao mùa với sự thay đổi về nhiệt độ, độ ẩm đang làm gia tăng nguy cơ mắc các bệnh đường hô hấp, tiêu hóa và truyền nhiễm. Tại TP Huế, số trẻ đến khám, nhập viện tại các cơ sở y tế tăng rõ rệt trong những tuần gần đây.

Bác sĩ thăm khám cho bệnh nhi tại Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế.

Theo thống kê của Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế, trong tuần đầu tháng 9, đơn vị tiếp nhận 195 bệnh nhi nhập viện và 851 lượt khám. Đến tuần thứ hai của tháng 10, số bệnh nhi nhập viện tăng lên 603 ca, trong khi lượt khám đạt 2.563. Như vậy, số ca nhập viện tăng hơn 3 lần so với thời điểm đầu tháng 9.

ThS.BS Trần Thị Hạnh Chân, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi, cho biết trong khoảng hai tuần gần đây, lượng bệnh nhân đến khám và điều trị nội trú tăng đột biến. Các bệnh thường gặp gồm viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi, tiêu chảy, viêm dạ dày ruột. Bên cạnh đó, bệnh tay chân miệng và sốt xuất huyết cũng bước vào mùa.

Đáng chú ý, một số trẻ bị sốt cao kéo dài, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, thậm chí co giật do sốt, phải nhập viện theo dõi và điều trị tích cực. Trẻ có sức đề kháng kém hoặc mắc bệnh nền là những trường hợp cần được đặc biệt quan tâm do nguy cơ diễn tiến nặng.

Sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm trong giai đoạn giao mùa khiến trẻ, nhất là những trẻ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện, khó thích nghi. Tuy nhiên, virus và vi khuẩn mới là tác nhân trực tiếp gây bệnh; điều kiện thời tiết thuận lợi có thể làm tăng nguy cơ lây nhiễm.

Trước lượng bệnh nhi gia tăng, Trung tâm Nhi phải tăng cường giường bệnh, đồng thời bố trí nhân lực chăm sóc, điều trị và thực hiện các biện pháp hạn chế lây nhiễm chéo trong bệnh viện.

Để phòng bệnh cho trẻ, bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chú trọng vệ sinh cá nhân, hướng dẫn trẻ rửa tay bằng xà phòng trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh và vui chơi; giữ ấm phù hợp, bảo đảm dinh dưỡng, vệ sinh môi trường sống. Khi trẻ có dấu hiệu mắc bệnh, cần hạn chế cho trẻ đến nơi đông người để tránh lây lan.

Bệnh nhi nhập viện tại Bệnh viện Trung ương Huế tăng cao.

Chủ động phòng cúm mùa, nhận biết dấu hiệu nguy hiểm

Theo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) TP Huế, từ đầu năm 2026 đến nay, thành phố ghi nhận khoảng 562 ca cúm mùa, giảm 212 ca, tương đương 27,3% so với cùng kỳ năm 2025. Dù số mắc giảm so với cùng kỳ, bệnh có xu hướng tăng trong tháng 9 và đầu tháng 10.

Cúm mùa là bệnh truyền nhiễm có khả năng lây lan qua đường hô hấp. Trong thời điểm giao mùa, nếu người dân chủ quan, tiếp tục đi học, đi làm và tiếp xúc gần với người khác khi có triệu chứng, nguy cơ lây nhiễm trong cộng đồng sẽ tăng.

BS.CKII Thái Văn Tuấn, Giám đốc CDC TP Huế, khuyến cáo người dân khi có biểu hiện sốt, ho, đau họng, đau mỏi người nên đến cơ sở y tế để được thăm khám, tư vấn, nhất là trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người mắc bệnh nền.

Các dấu hiệu cảnh báo bệnh diễn tiến nặng gồm sốt cao kéo dài, khó thở, thở nhanh, đau tức ngực, tím tái, SpO₂ giảm, mệt lả, li bì hoặc rối loạn ý thức, ăn uống kém, nôn nhiều và mất nước.

Với trẻ em, cần đặc biệt lưu ý tình trạng bỏ bú, không uống được, khó thở, co giật hoặc li bì. Khi xuất hiện những biểu hiện này, người bệnh cần được đưa đến cơ sở y tế ngay, không tự ý trì hoãn việc thăm khám.

Để phòng cúm mùa, người dân cần rửa tay thường xuyên bằng xà phòng hoặc dung dịch sát khuẩn; che miệng, mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay khi ho, hắt hơi; vệ sinh nhà ở, nơi làm việc và đeo khẩu trang khi cần thiết; duy trì chế độ ăn uống đầy đủ, tập thể dục, ngủ đủ giấc và tránh hút thuốc lá.

Đặc biệt, tiêm vaccine phòng cúm mùa hằng năm là biện pháp phòng bệnh chủ động quan trọng, giúp giảm nguy cơ mắc bệnh, biến chứng và diễn tiến nặng.

Cùng với đó, việc phát hiện sớm triệu chứng, thực hiện đúng hướng dẫn của nhân viên y tế và hạn chế tiếp xúc khi mắc bệnh sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe bản thân, gia đình và cộng đồng.