Bệnh nhi nhập viện tăng đột biến, bác sĩ cảnh báo sốt cao và bệnh hô hấp

Bệnh nhi xếp hàng dài chờ thăm khám tại Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế. Ảnh: Nguyễn Lê.

Bệnh nhi nhập viện tăng đột biến

Theo ThS.BS Trần Thị Hạnh Chân, Phó Giám đốc Trung tâm Nhi – Bệnh viện Trung ương Huế, khoảng 3 tuần gần đây số lượng bệnh nhi đến khám và nhập viện tại trung tâm tăng rõ rệt. Chỉ tính riêng trong 20 ngày đầu tháng 10, Trung tâm ghi nhận 4.936 lượt khám và 1.804 ca nhập viện, tăng 13,5% so với cả tháng 9 (tháng 9 có 5.167 lượt khám, 1.589 ca nhập viện).

Số ca nhập viện tăng từ 195 ca trong tuần đầu tháng 9 lên 557 ca ở tuần cuối tháng. Từ đầu tháng 10 đến ngày 18/10, mỗi tuần có khoảng 600 ca nhập viện, tương đương trung bình 86 ca/ngày, phần lớn là bệnh nhi khu vực miền Trung.

Các bệnh thường gặp chủ yếu là viêm mũi họng, viêm phế quản, viêm phổi; bên cạnh đó là tiêu chảy, viêm dạ dày ruột. Tay chân miệng và sốt xuất huyết cũng đang vào mùa. Đáng chú ý, nhiều trẻ sốt cao liên tục, không đáp ứng với thuốc hạ sốt, thậm chí xuất hiện co giật, phải nhập viện theo dõi và điều trị tích cực.

Bác sĩ Chân nhận định, sự thay đổi nhiệt độ, độ ẩm và điều kiện môi trường tạo thuận lợi cho vi khuẩn, virus phát triển. Hệ miễn dịch của trẻ nhỏ chưa hoàn thiện, đặc biệt ở trẻ sức đề kháng yếu hoặc có bệnh nền, càng dễ mắc bệnh.

Chủ động phòng bệnh, không tự ý điều trị tại nhà

“Sự thay đổi thời tiết tạo điều kiện để vi khuẩn, virus phát triển khiến trẻ dễ nhiễm bệnh hơn”, bác sĩ Chân nhấn mạnh.

Trước tình trạng này, bác sĩ Chân khuyến cáo phụ huynh chú trọng vệ sinh cá nhân, rửa tay bằng xà phòng cho trẻ trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh, sau khi vui chơi và khi tiếp xúc bề mặt có nguy cơ nhiễm bẩn. Gia đình cần giữ môi trường sống sạch sẽ, bảo đảm dinh dưỡng và cho trẻ nghỉ ngơi đầy đủ. Khi trẻ có biểu hiện bệnh truyền nhiễm, hạn chế đưa đến nơi đông người để giảm nguy cơ lây lan.

Bác sĩ Trung tâm Nhi, Bệnh viện Trung ương Huế thăm khám cho bệnh nhi. Ảnh: Nguyễn Lê.

"Đặc biệt, phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ sốt cao kéo dài, có biểu hiện bất thường hoặc tình trạng diễn biến nhanh. Cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được đánh giá, xử trí kịp thời, tránh tự ý sử dụng thuốc hoặc trì hoãn khám bệnh", bác sĩ Chân khuyến cáo.

Để ứng phó với tình trạng bệnh nhi tăng cao, Bệnh viện Trung ương Huế đã kê thêm giường bệnh và tăng cơ số thuốc để đảm bảo điều trị cho bệnh nhân.

Cũng theo bác sĩ Chân, khi số lượng bệnh nhi tăng, nguy cơ lây nhiễm chéo cũng cần được quan tâm. Việc sàng lọc, bố trí giường phù hợp và tuân thủ kiểm soát nhiễm khuẩn có ý nghĩa quan trọng. Chính vì vậy, bên cạnh việc tích cực điều trị ở cơ sở y tế thì việc phòng dịch, tăng cường khả năng đề kháng cho trẻ cần được phụ huynh lưu ý.

Hồ Xuân Mai