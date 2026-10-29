Bệnh nhi 14 tuổi rơi vào tình trạng sốc mất máu do xuất huyết tiêu hóa

Sau can thiệp, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện - Ảnh: Lê Linh

Theo thông tin, trước đó, bệnh nhi Đ.N.B.D., 14 tuổi, ở phường Đồng Hới, nhập viện điều trị cúm A. Trong quá trình điều trị, bệnh nhi bất ngờ nôn ra lượng lớn máu tươi, rơi vào tình trạng sốc mất máu, mạch nhanh, huyết áp tụt xuống 80/40 mmHg.

Bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Thu, Trưởng khoa Nhi, Bệnh viện đa khoa TTH Quảng Bình cho biết, bệnh nhi có tiền sử loét dạ dày. Ngay khi phát hiện tình trạng nguy kịch, các bác sĩ tiến hành hồi sức chống sốc, truyền dịch, truyền máu và chỉ định nội soi để xác định, kiểm soát vị trí chảy máu.

Kết quả nội soi phát hiện ổ loét khoảng 10mm ở mặt trước hành tá tràng, đang chảy máu thành tia. Các bác sĩ khẩn trương can thiệp cầm máu bằng phương pháp kẹp vị trí tổn thương kết hợp tiêm Adrenaline pha loãng quanh ổ loét. Sau can thiệp, tình trạng xuất huyết được kiểm soát, sức khỏe bệnh nhi dần ổn định và tiếp tục được theo dõi, điều trị tại bệnh viện.

“Tình trạng viêm loét dạ dày tá tràng trước đây chủ yếu xuất hiện ở người trưởng thành nhưng dần trẻ hóa độ tuổi mắc bệnh. Đây là một trường hợp đặc biệt vì độ tuổi và tình trạng nghiêm trọng của vết loét. Tình trạng cúm A cũng có thể là tác nhân xấu tác động khiến viêm loét thêm nghiêm trọng rồi xuất huyết”, bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Thu cho biết.

Cũng theo bác sĩ Nguyễn Thị Hoài Thu, viêm loét dạ dày-tá tràng ở trẻ em đang là vấn đề cần được quan tâm. Bệnh có thể liên quan đến vi khuẩn HP, thói quen ăn uống không hợp lý, thường xuyên bỏ bữa, sử dụng nhiều thực phẩm chua cay, chiên rán hoặc chế biến sẵn. Bên cạnh đó, căng thẳng tâm lý và rối loạn giấc ngủ ở lứa tuổi tiền dậy thì, dậy thì cũng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe đường tiêu hóa.

Bác sĩ khuyến cáo phụ huynh chú ý xây dựng chế độ dinh dưỡng, sinh hoạt phù hợp cho trẻ, đồng thời quan tâm đến sức khỏe tâm lý của con. Đặc biệt, khi trẻ có biểu hiện nôn ra máu, da tái, vã mồ hôi, mệt lả hoặc choáng, gia đình cần đưa trẻ đến cơ sở y tế để được cấp cứu kịp thời.