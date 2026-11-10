Bệnh nhi 11 tuổi nhập viện do keo 502 dính chặt mi mắt

Ngày 10/11, thông tin từ Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí, TP Quảng Ninh, bệnh nhi được đưa đến Khoa Mắt của bệnh viện trong tình trạng bị keo 502 dính vào mắt phải.

Theo đó, khi đang dùng keo 502 để dán đồ chơi, bệnh nhi này vô tình khiến hai bờ mi của bị kết dính, không thể mở mắt bình thường.

Tại đây, các bác sĩ đã tiến hành xử trí toàn bộ dung dịch keo 502 đã đóng khô ở trong mắt bệnh nhi.

Tình trạng của bệnh nhi khi đến bệnh viện. Ảnh: Bệnh viện Việt Nam - Thụy Điển Uông Bí

Các bác sĩ khuyến cáo người dân cần ghi nhớ không cố banh hai mi mắt đang dính chặt, việc kéo hoặc tách mi mắt bằng lực có thể gây tổn thương mi và các mô quanh mắt.

Không tự bóc, cạo hoặc kéo lớp keo, không sử dụng nhíp, vật sắc nhọn hay bất kỳ dụng cụ nào để lấy keo ra khỏi mắt.

Tuyệt đối không nhỏ acetone, cồn hoặc các hóa chất tẩy rửa vào mắt vì có thể gây tổn thương nghiêm trọng. Có thể sử dụng nước sạch hoặc nước muối sinh lý để rửa nhẹ nhàng, không tạo áp lực mạnh và không cố mở mi mắt đang dính chặt.

Nhanh chóng đến cơ sở y tế có chuyên khoa mắt, không chờ keo tự bong, không tự điều trị tại nhà và không trì hoãn việc thăm khám để thử các mẹo dân gian.