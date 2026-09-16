Bệnh nhân tử vong do truyền nhầm máu, viện kiểm sát yêu cầu điều tra lại

Mới đây, đài KBS đã hé lộ thông tin về sự cố y khoa nghiêm trọng xảy ra tại một bệnh viện đại học ở Seoul khi nhóm máu A bị truyền nhầm cho một bệnh nhân mang nhóm máu O.

Sự việc bắt đầu từ tháng 9/2024 khi nữ nạn nhân ngoài 50 tuổi nhập viện trong tình trạng ngừng tuần hoàn do thuyên tắc động mạch phổi. Kíp trực cấp cứu tiến hành lấy mẫu máu xét nghiệm định nhóm và thông báo kết quả là nhóm A, sau đó chỉ định truyền khối hồng cầu nhóm A vào cơ thể người bệnh. Dù gia đình nạn nhân bày tỏ nghi ngờ, nhân viên y tế vẫn quả quyết dữ liệu xét nghiệm ban đầu là chính xác.

Sai lầm nghiêm trọng chỉ lộ diện trong đợt truyền máu tiếp theo. Kết quả kiểm tra chéo lần hai xác định bệnh nhân thực chất thuộc nhóm máu O. Sự cố đối kháng kháng thể khiến tình trạng suy đa tạng chuyển biến xấu, và nạn nhân đã qua đời sau 4 tuần điều trị tích cực. Gia đình lập tức nộp đơn tố cáo kíp trực về tội vô ý làm chết người.

Ảnh minh họa: Holy Cross Orthopedic Institute

Kết quả thanh tra của Đồn Cảnh sát Seongbuk xác nhận một nhân viên phòng cấp cứu đã dán nhầm tem mã, gửi mẫu máu của người khác đi xét nghiệm thay vì mẫu của nạn nhân. Lỗi đối soát này đã dẫn đến phác đồ truyền máu sai lệch hoàn toàn.

Tuy nhiên, vào tháng trước, cơ quan điều tra đã quyết định không chuyển hồ sơ đề nghị truy tố vì cho rằng khó gắn trực tiếp trách nhiệm hình sự cho kíp trực.

Cảnh sát nêu ba lý do để gỡ tội là: người bệnh đã ngừng tim ngay lúc vào viện, mang bệnh nền phổi nặng, và phòng cấp cứu đang thiếu hụt nhân sự trầm trọng giữa làn sóng bãi công của bác sĩ nội trú.

Theo hãng thông tấn Yonhap News ngày 16/9 đưa tin, Viện Kiểm sát Bắc Seoul sau khi tiếp nhận hồ sơ đã không chấp nhận lập luận trên. Cơ quan công tố đã yêu cầu điều tra lại vụ việc, buộc cảnh sát phải làm rõ mức độ tác động của lượng máu truyền sai đối với cái chết của nạn nhân.