Bệnh nhân từ hơn 120 quốc gia đến bệnh viện Việt Nam điều trị

Theo thống kê của Bệnh viện Bạch Mai, từ ngày 1/1/2024 đến 10/10/2026, bệnh viện ghi nhận 3.871 lượt bệnh nhân quốc tế đến khám và điều trị, đến từ hơn 120 quốc gia và vùng lãnh thổ. Trong số này, 2.721 lượt khám ngoại trú, 65 lượt điều trị ban ngày hoặc ngoại trú chuyên sâu và 1.078 lượt điều trị nội trú.

Bệnh nhân đến từ nhiều quốc gia, chủ yếu ở châu Á. Trung Quốc ghi nhận 804 lượt, Lào 659 lượt, Đông Timor 264 lượt, Hàn Quốc 156 lượt, Philippines 127 lượt và Thái Lan 120 lượt. Ngoài ra, bệnh viện tiếp nhận 268 lượt bệnh nhân từ Đức, 107 lượt từ Mỹ, 79 lượt từ Nga, 62 lượt từ Pháp và nhiều quốc gia khác.

Đáng chú ý, trong số bệnh nhân quốc tế có những trường hợp mắc bệnh nặng, diễn biến phức tạp, cần phẫu thuật khẩn cấp hoặc phối hợp nhiều chuyên khoa để giành lại sự sống và phục hồi chức năng.

Một trong những trường hợp nguy kịch là du khách Ba Lan Janusz, 69 tuổi, bị lóc tách động mạch chủ Stanford B trên nền phình động mạch chủ bụng khoảng 9 cm đã vỡ, gây chảy máu. Các bác sĩ Khoa Phẫu thuật Lồng ngực và Mạch máu khẩn trương hội chẩn, phẫu thuật kiểm soát chảy máu và thay đoạn mạch nhân tạo, xử trí tình trạng đe dọa trực tiếp tính mạng người bệnh.

Một trường hợp khác là thầy giáo Nguyễn Hoàng Phương, 40 tuổi, bị xuất huyết tiểu não diện rộng khi đang ở Lào, rơi vào hôn mê sâu với điểm Glasgow 8. Người bệnh được chuyển cấp cứu về Trung tâm Đột quỵ, Bệnh viện Bạch Mai. Các bác sĩ tiến hành dẫn lưu, giải áp nhằm giảm áp lực nội sọ. Theo bệnh viện, người bệnh đã hồi phục sau điều trị.

Bệnh nhân 39 tuổi, quốc tịch Lào bị liệt hoàn toàn 2 chân do khối u chèn ép được phẫu thuật thành công tại khoa Chấn thương chỉnh hình và Cột sống. Ảnh: Diệu Hiền

Không chỉ cấp cứu các bệnh lý đe dọa tính mạng, bệnh viện còn tiếp nhận những trường hợp tổn thương nghiêm trọng, ảnh hưởng lâu dài đến khả năng vận động và chất lượng sống.

Một phụ nữ 39 tuổi, quốc tịch Lào, bị liệt hoàn toàn hai chân, mất cảm giác từ ngực trở xuống suốt 8 tháng sau sinh do khối u tủy cổ tại vị trí C5-C7, được xác định là schwannoma. Sau phẫu thuật vi phẫu bóc tách khối u, người bệnh bắt đầu cử động chân sau 48 giờ và có thể tự đứng dậy, đi lại sau một tuần.

Trong khi đó, một bệnh nhân nữ 23 tuổi, quốc tịch Lào, bị tổn thương đường tiêu hóa do hóa chất ăn mòn, khiến cân nặng giảm từ 74 kg xuống 34 kg. Các bác sĩ mở thông dạ dày để nuôi dưỡng, giúp người bệnh tăng khoảng 10 kg trước khi thực hiện ca phẫu thuật kéo dài 8 giờ, cắt thực quản và tạo hình đường tiêu hóa.

Bên cạnh năng lực chuyên môn, bệnh viện cho biết chú trọng hỗ trợ người bệnh nước ngoài trong những hoàn cảnh khó khăn. Một bệnh nhân nam 59 tuổi, quốc tịch Nga, được tiếp nhận tại Trung tâm Cấp cứu A9 trong tình trạng hôn mê, suy đa tạng, không có tiền và giấy tờ tùy thân. Các chuyên khoa phối hợp điều trị tích cực, đồng thời hỗ trợ nhu yếu phẩm và liên hệ với Đại sứ quán để tạo điều kiện cho người bệnh cùng vợ trở về nước an toàn.

Bệnh viện cũng hỗ trợ cấp cứu một nữ du khách châu Âu bị hội chứng vành cấp, suy tim cấp khi đang ở Sa Pa. Sau khi được chuyển đến cơ sở điều trị chuyên sâu, người bệnh được các bác sĩ sử dụng kỹ thuật siêu âm trong lòng mạch (IVUS) để đánh giá tổn thương mạch vành phức tạp, hỗ trợ lựa chọn phương án can thiệp.

Để tạo thuận lợi cho bệnh nhân quốc tế, Bệnh viện Bạch Mai huy động nhân viên y tế có khả năng ngoại ngữ hỗ trợ tiếp nhận, trao đổi thông tin và dịch thuật hồ sơ. Ứng dụng Bạch Mai Care được giới thiệu với bốn ngôn ngữ gồm tiếng Việt, tiếng Anh, tiếng Trung và tiếng Nhật, hỗ trợ người bệnh đăng ký khám và tiếp cận thông tin sức khỏe.

Ngoài khám, chữa bệnh, bệnh viện tiếp đón khoảng 200-300 bác sĩ, sinh viên y khoa nước ngoài mỗi năm đến học tập, thực tập chuyên sâu trong các lĩnh vực như can thiệp thần kinh, hồi sức tích cực và chẩn đoán hình ảnh. Đơn vị cũng tham gia hỗ trợ phát triển kỹ thuật điều trị đột quỵ tại Bệnh viện Mittaphab của Lào.

Theo bệnh viện, việc tiếp nhận bệnh nhân từ nhiều quốc gia, triển khai kỹ thuật chuyên sâu và mở rộng hợp tác đào tạo góp phần tăng cường trao đổi chuyên môn, kết nối y tế khu vực và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.