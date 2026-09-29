Bệnh nhân 'trốn' viện tâm thần đi du lịch, cán bộ được rủ đi cùng

Chỉ nghĩ là quà Tết thiếu nhi

Ngày 29/9, TAND Tp.Hà Nội tiếp tục xét hỏi 65 bị cáo trong vụ án xảy ra tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương. HĐXX tập trung làm rõ lời khai của nhóm cán bộ, điều dưỡng công tác tại các Khoa điều trị bắt buộc.

Trong vụ án, Nguyễn Thị Mai Anh (SN 1979, trú phường Thanh Xuân, Hà Nội) và chồng là Lê Văn Đông (SN 1978, trú phường Từ Liêm, Hà Nội) được xác định giữ vai trò chủ chốt.

Trong thời gian điều trị tại Viện, Mai Anh đã dùng tiền và các lợi ích vật chất để tạo quan hệ với một số lãnh đạo, nhân viên, từ đó hình thành đường dây "chạy" giám định tâm thần. Mai Anh còn nhiều lần ra khỏi Viện trái quy định ra ngoài tổ chức sử dụng ma túy và gây rối trật tự công cộng.

Tại phiên tòa, bị cáo Đinh Thị Thủy, bác sĩ Khoa điều trị bắt buộc nam, khai đã nhận tổng cộng 27 triệu đồng từ vợ chồng Mai Anh.

Ông Trần Văn Trường - cựu Viện trưởng Viện Pháp y tâm thần Trung ương (thuộc Bộ Y tế), bị truy tố về tội Nhận hối lộ trong vụ án (Ảnh: Xuân Trung).

Trong đó, Thủy khai nhận 20 triệu đồng Mai Anh gửi để tặng quà cho chồng cũ của mình. Một lần khác vào dịp Tết thiếu nhi, Mai Anh đưa 5 triệu đồng và nói là quà cho con nữ bác sĩ.

Nghe lời khai này, chủ tọa truy vấn: Quà Tết thiếu nhi thông thường chỉ là bánh kẹo trị giá vài trăm nghìn đồng, trong khi một bệnh nhân lại đưa tới 5 triệu đồng thì người nhận phải thấy bất thường. "Thiếu nhi mà nhận quà 5 triệu đồng à?", chủ tọa hỏi.

Trước câu hỏi, Thủy im lặng, cúi đầu. Sau khi được hỏi làm rõ, nữ bác sĩ thừa nhận việc nhận tiền là để tạo điều kiện cho Lê Văn Đông ra khỏi Viện dễ dàng.

Một tình tiết khác được HĐXX làm rõ là chuyến nghỉ mát của Khoa điều trị bắt buộc nam tại Sầm Sơn vào tháng 6/2025. Xem thêm về bữa "tiệc ma tuý" bà trùm tổ chức tại Sầm Sơn qua bài: "Chạy bệnh tâm thần" cho trùm ma tuý đang bị kết án chung thân

Thủy khai trước chuyến đi, Mai Anh có đưa tiền để "hỗ trợ khoa nghỉ mát". Khi tới Sầm Sơn, nữ bác sĩ nhìn thấy vợ chồng Mai Anh cũng có mặt tại đây. Dù biết hai người đang thuộc diện điều trị bắt buộc, Thủy không báo cáo việc họ xuất hiện ngoài Viện.

Lời khai của bị cáo Tạ Thị Ngọc, điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ, tiếp tục cho thấy những khoản "quà" từ Mai Anh được đưa cho nhiều người.

Ngọc khai nhiều lần nhận tiền từ Mai Anh, có lần đưa trực tiếp, có lần chuyển khoản, tổng cộng hơn 14 triệu đồng. Nữ điều dưỡng cho rằng mỗi lần Mai Anh đưa tiền chỉ nói là "cho quà".

Chủ tọa cũng hỏi về chuyến đi Đà Nẵng năm 2021 do Mai Anh tổ chức. Ngọc thừa nhận được Mai Anh đài thọ chuyến đi với chi phí hơn 3,6 triệu đồng.

Cáo trạng xác định, Ngọc nhiều lần báo cho Mai Anh khi có đoàn kiểm tra, tạo điều kiện để Mai Anh ra khỏi Viện hoặc không báo cáo khi bệnh nhân vắng mặt tại khoa. Vợ chồng Mai Anh còn được tự do đi lại, sinh hoạt không đúng quy định; Đông được vào ở cùng, ăn uống và mở nhạc tại phòng bệnh của vợ.

Cơ quan tố tụng xác định tổng lợi ích Ngọc nhận, gồm tiền và chi phí chuyến đi Đà Nẵng, hơn 17,7 triệu đồng.

Được rủ đi du lịch cùng

Bị cáo Nguyễn Thị Thu Trang, điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ, khai sáu lần nhận tổng cộng 17 triệu đồng từ Mai Anh. Trong đó, 12 triệu đồng được đưa trực tiếp, 5 triệu đồng chuyển qua Tạ Văn Minh Giáp.

Trang cho rằng Mai Anh chỉ "thỉnh thoảng" cho tiền, không phải hàng tháng. Tuy nhiên, khi chủ tọa hỏi về mục đích nhận tiền, nữ điều dưỡng thừa nhận nhằm tạo điều kiện cho Mai Anh ra khỏi Viện.

Theo cáo trạng, từ tháng 12/2024 đến tháng 5/2025, mỗi tháng Trang được Mai Anh trực tiếp đưa 2 triệu đồng. Ngày 4/6/2025, Trang tiếp tục nhận 5 triệu đồng thông qua Lê Thị Thanh Hường và Tạ Văn Minh Giáp.

Các bị cáo tại phiên tòa (Ảnh: Xuân Trung).

Đáng chú ý, trong ca trực từ sáng 8/6 đến sáng hôm sau, Trang biết 7 bệnh nhân không có mặt tại khoa, trong đó có Mai Anh đang ở Sầm Sơn, nhưng không báo cáo và cũng không ghi vào sổ trực.

Phần xét hỏi Nguyễn Thị Thúy, điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nam, tiếp tục xoay quanh chuyến nghỉ mát tại Sầm Sơn.

Thúy khai được Vũ Tất Đạt đưa 2 triệu đồng với lời giải thích là tiền "bệnh nhân Đông cho các cháu nhân dịp Tết thiếu nhi". Khi nghỉ mát tại Sầm Sơn, Thúy nhìn thấy Đông ở đây nhưng không báo cáo vì cho rằng có lãnh đạo khoa đi cùng.

"Bị cáo có biết Đông đang điều trị bắt buộc tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương không?", chủ tọa hỏi. "Có ạ" - Thúy đáp.

Chủ tọa tiếp tục yêu cầu giải thích vì sao biết bệnh nhân đang điều trị bắt buộc nhưng vẫn không báo cáo khi thấy người này ở Sầm Sơn. Thúy cho rằng do thiếu hiểu biết và nghĩ lãnh đạo khoa đã biết. Nữ điều dưỡng cúi đầu thừa nhận sai phạm và cho biết đã nộp 2 triệu đồng để khắc phục hậu quả.

Không chỉ nhận tiền, một số bị cáo còn được hưởng lợi từ các chuyến nghỉ dưỡng. Bị cáo Nguyễn Công Đạt, điều dưỡng Khoa điều trị bắt buộc nữ, khai biết Mai Anh thường xuyên trốn Viện, nhiều lần chứng kiến đồng nghiệp mở cửa cho Mai Anh ra ngoài nhưng không báo cáo.

Đổi lại, Đạt được Mai Anh cho từ 3-5 triệu đồng mỗi tháng, tổng cộng hơn 42 triệu đồng và được tổ chức nghỉ dưỡng tại Avana Retreat Hòa Bình. Đạt khai, tiền du lịch đều do Mai Anh đài thọ nên không biết tổng chi phí là bao nhiêu, về tổng số tiền đã nhận hối lộ của Đạt là hơn 44 triệu đồng.

Đồng nghiệp cùng khoa với Đạt là Tạ Văn Minh Giáp cũng thừa nhận nhiều lần mở cửa cho Mai Anh trốn Viện. Từ tháng 12/2024, Giáp được Mai Anh cho 3-5 triệu đồng mỗi tháng, tổng cộng 20 triệu đồng.

Ngoài ra, Giáp còn nhận tiền thông qua Hường để chia cho các điều dưỡng trong khoa và được hưởng phần tiền riêng. Tổng số tiền hối lộ Giáp phải chịu trách nhiệm là 57 triệu đồng, trong đó hưởng lợi 29 triệu đồng.

Từ những lời khai tại phiên tòa, HĐXX tiếp tục làm rõ cách thức Mai Anh dùng tiền và các lợi ích vật chất để tác động tới cán bộ, nhân viên, qua đó tạo điều kiện cho bệnh nhân rời Viện trái quy định. Những tình tiết này cũng là căn cứ để làm rõ vai trò, mức độ tham gia của từng bị cáo trong đường dây bị cáo buộc vận hành tại Viện Pháp y tâm thần Trung ương.