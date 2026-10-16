Bệnh nhân nước ngoài suy tim nặng cải thiện sau khi cấy máy tạo nhịp 3 buồng

Bệnh nhân 78 tuổi, quốc tịch Hồng Kông, nhập viện trong tình trạng suy tim nặng, huyết áp thấp, phải sử dụng thuốc điều trị cấp cứu. Sau khi được cấy máy tạo nhịp tái đồng bộ tim 3 buồng (CRT), người bệnh có những chuyển biến tích cực, giảm phù chân, gan to và có thể tự đi lại trong phòng.

Trái tim suy yếu, người bệnh thường xuyên khó thở về đêm

Ông Wing Leung Leung, 78 tuổi, đến từ Hồng Kông, có tiền sử suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ và bệnh van tim tiến triển. Trước khi đến Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, người bệnh thường xuyên mệt mỏi, đau tức ngực, khó thở về đêm, ảnh hưởng đáng kể đến sinh hoạt và chất lượng cuộc sống.

Qua đánh giá chuyên sâu, các bác sĩ nhận định tình trạng suy tim của bệnh nhân đã tiến triển nặng, cần lựa chọn phương pháp can thiệp phù hợp nhằm cải thiện chức năng tim.

Hình ảnh hệ thống máy tạo nhịp 3 buồng sau khi cấy, với ba dây điện cực được cố định tại các vị trí phù hợp trong tim (Ảnh: BVCC)

TS.BS Tạ Tiến Phước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cùng ê-kíp chỉ định cấy máy tạo nhịp 3 buồng nhằm tái đồng bộ hoạt động co bóp của cơ tim.

Đây là phương pháp được sử dụng ở một số bệnh nhân suy tim có rối loạn dẫn truyền điện học khiến hai tâm thất co bóp không đồng bộ. Khi sự phối hợp giữa các buồng tim bị ảnh hưởng, hiệu quả bơm máu có thể suy giảm, làm các triệu chứng suy tim trở nên nghiêm trọng hơn.

Khác với máy tạo nhịp thông thường chủ yếu kích thích một hoặc một số buồng tim theo chỉ định, hệ thống CRT được thiết kế để phối hợp hoạt động của hai tâm thất. Mục tiêu là cải thiện sự đồng bộ trong co bóp, qua đó hỗ trợ chức năng bơm máu và giảm triệu chứng ở những bệnh nhân phù hợp.

Thách thức lớn nhất là đưa điện cực đến thất trái

Theo TS.BS Tạ Tiến Phước, cấy máy tạo nhịp 3 buồng là kỹ thuật phức tạp. Máy tạo nhịp thông thường chỉ cần 1 - 2 dây điện cực đặt trong buồng tim phải. Hệ thống CRT cần thêm một dây thứ ba, được luồn qua xoang vành rồi vào các nhánh tĩnh mạch vành nằm trên bề mặt tâm thất trái. Các nhánh tĩnh mạch thường nhỏ, ngoằn ngoèo và khác nhau ở mỗi người, nên đây là bước khó nhất của toàn bộ ca can thiệp, đòi hỏi bác sĩ có kinh nghiệm dày dặn và hệ thống trang thiết bị hiện đại.

Ca can thiệp càng đặc biệt thách thức khi tình trạng huyết áp thấp và chức năng tim suy giảm khiến người bệnh có thể diễn biến xấu bất cứ lúc nào trong quá trình can thiệp.

Ê-kíp phải đồng thời giải quyết hai yêu cầu: thao tác chính xác một kỹ thuật phức tạp, và chuẩn bị sẵn phương án hồi sức, theo dõi sát huyết động để duy trì sự ổn định cho trái tim đang suy yếu.

"Với một trái tim đã suy kiệt, mỗi thao tác trong lòng mạch đều có thể khiến huyết động mất ổn định. Khó khăn nhất không chỉ nằm ở kỹ thuật đặt điện cực, mà ở việc vừa can thiệp chính xác, vừa giữ cho người bệnh an toàn trong suốt quá trình khi tim chưa kịp hồi phục", TS.BS Tạ Tiến Phước chia sẻ.

TS.BS Tạ Tiến Phước cùng ê-kíp Trung tâm Tim mạch & Đột quỵ Quốc tế - Bệnh viện Đa khoa Phương Đông cấy máy tạo nhịp 3 buồng cho người bệnh (Ảnh: BVCC)

Bám sát phương án đã chuẩn bị, ê-kíp bắt đầu ca can thiệp dưới hướng dẫn của Hệ thống chụp mạch số hoá xoá nền (DSA). Bác sĩ tạo một đường rạch nhỏ dưới xương đòn, tiếp cận tĩnh mạch và lần lượt đưa các dây điện cực vào tim. Hai dây đầu tiên được đặt vào nhĩ phải và thất phải. Với dây thứ ba, bác sĩ đưa ống thông vào xoang vành, chụp cản quang để "vẽ bản đồ" hệ tĩnh mạch vành, rồi chọn nhánh phù hợp để đưa điện cực đến vị trí tối ưu trên thành thất trái.

TS.BS Tạ Tiến Phước cho biết thêm, mỗi điện cực đều phải được đo kiểm các thông số dẫn truyền để bảo đảm kích thích hiệu quả, ổn định và không gây co giật cơ hoành. Sau cùng, các dây được kết nối với máy tạo nhịp đặt trong túi nhỏ dưới da vùng ngực, khép lại ca can thiệp với hệ thống tạo nhịp hoàn chỉnh.

Với sự phối hợp của ê-kíp, ca cấy máy diễn ra thuận lợi trong chưa đầy một giờ. Ba dây điện cực được đưa vào và cố định tại các vị trí phù hợp trong tim, đáp ứng yêu cầu về độ chính xác và an toàn.

Nụ cười của bệnh nhân Wing Leung Leung bên TS.BS Tạ Tiến Phước khi sức khỏe dần hồi phục sau ca can thiệp (Ảnh: BVCC)

Sau một tuần, sức khỏe bệnh nhân có những cải thiện đáng ghi nhận. Theo thông tin từ ê-kíp điều trị, người bệnh đã ngừng thuốc cấp cứu suy tim được nhiều ngày liên tiếp, có thể tự đi lại trong phòng; tình trạng phù chân và gan to cũng thuyên giảm.

TS.BS Tạ Tiến Phước cho biết những chuyển biến này cho thấy bệnh nhân đang đáp ứng tích cực với quá trình điều trị. Tuy nhiên, người bệnh suy tim nặng vẫn cần được theo dõi, điều chỉnh điều trị và tái khám theo chỉ định để đánh giá hiệu quả lâu dài của máy tạo nhịp.