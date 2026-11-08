Bệnh nhân nhồi máu cơ tim hai lần nguy kịch ngay trên bàn can thiệp

Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Hùng Vương (tỉnh Phú Thọ) tiếp nhận và can thiệp cho hai bệnh nhân có tổn thương động mạch vành nghiêm trọng. Đáng chú ý, trong quá trình điều trị, một bệnh nhân nữ 58 tuổi bất ngờ xuất hiện hai cơn rung thất liên tiếp, buộc ê-kíp phải khẩn trương sốc điện để duy trì sự sống.

Bệnh nhân này nhập viện trong tình trạng đau ngực trái dữ dội, khó thở, có tiền sử tăng huyết áp. Xét nghiệm Troponin T tăng cao, các bác sĩ xác định người bệnh bị nhồi máu cơ tim cấp và chỉ định chụp, can thiệp động mạch vành khẩn cấp.

Kết quả chụp mạch cho thấy nhiều vị trí tổn thương, trong đó động mạch liên thất trước (LAD) hẹp nặng, động mạch mũ (LCx) hẹp mức độ vừa. Đáng chú ý, động mạch vành phải (RCA) hẹp nặng đoạn gần và tắc hoàn toàn ở đoạn xa.

Nhân viên y tế kiểm tra sức khoẻ người bệnh.

Ê-kíp tiến hành đặt máy tạo nhịp tạm thời, nong bóng và đặt hai stent để tái thông đoạn động mạch vành phải bị tổn thương. Tuy nhiên, khi thủ thuật đang diễn ra, bệnh nhân bất ngờ xuất hiện hai cơn rung thất nguy kịch.

Đây là dạng rối loạn nhịp tim nguy hiểm, khiến tim mất khả năng co bóp hiệu quả để bơm máu đi nuôi cơ thể, có thể nhanh chóng dẫn đến ngừng tuần hoàn. Trước tình huống cấp cứu, các bác sĩ lập tức sốc điện phá rung, đưa nhịp tim người bệnh trở lại.

Sau can thiệp, bệnh nhân tỉnh táo, tình trạng đau ngực cải thiện, toàn trạng ổn định và được chuyển về Khoa Tim mạch tiếp tục theo dõi, điều trị.

Trường hợp thứ hai là nam bệnh nhân 65 tuổi, có tiền sử tăng huyết áp, hút thuốc lá, nhập viện vì đau ngực. Qua thăm khám và chụp động mạch vành, bác sĩ phát hiện động mạch liên thất trước bị hẹp nặng. Người bệnh được nong bóng, đặt một stent để xử lý vị trí tổn thương.

Thủ thuật diễn ra thuận lợi. Sau can thiệp, bệnh nhân ổn định và tiếp tục được theo dõi tại Khoa Tim mạch.

Nhồi máu cơ tim cấp là tình trạng nguy hiểm, xảy ra khi dòng máu đến nuôi cơ tim bị tắc nghẽn, khiến một phần cơ tim thiếu máu và có nguy cơ hoại tử. Việc tái thông mạch vành càng sớm càng có ý nghĩa trong hạn chế tổn thương cơ tim, giảm nguy cơ biến chứng và tử vong.

Trong một số trường hợp, người bệnh có thể xuất hiện rối loạn nhịp nghiêm trọng như rung thất ngay trong quá trình can thiệp. Khi đó, khả năng phát hiện và xử trí tức thời của ê-kíp đóng vai trò đặc biệt quan trọng.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện đau hoặc tức ngực, khó thở, vã mồ hôi lạnh, người dân cần đến cơ sở y tế có khả năng cấp cứu, không nên chờ triệu chứng tự thuyên giảm hoặc tự điều trị tại nhà.