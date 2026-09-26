Bệnh nhân nhồi máu cơ tim được dẫn đường đến bệnh viện kịp 'thời gian vàng'

Trước đó, khoảng 15h ngày 22/9, bệnh nhân Nguyễn Văn Thế (SN 1959, trú tại xã Ia Hrung, tỉnh Gia Lai) xuất hiện triệu chứng đau tức ngực dữ dội, mệt nhiều, vã mồ hôi, chân tay tím tái. Người nhà kịp thời phát hiện và đưa đến Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai để cấp cứu, quãng đường di chuyển khoảng gần 20km.

Khi di chuyển được nửa đường và đến ngã tư Biển Hồ, người nhà bệnh nhân phát tín hiệu nhờ lực lượng Cảnh sát giao thông hỗ trợ dẫn đường do lưu lượng phương tiện đông.

Ngay lập tức, Tổ công tác do Trung tá Vũ Việt Hùng và Thiếu tá Đậu Mạnh Hoàng (thuộc Đội CSGTĐB số 2, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an tỉnh Gia Lai) đã dùng xe chuyên dụng, dẫn đường đưa xe chở bệnh nhân đến bệnh viện trong thời gian ngắn nhất.

Bệnh nhân Nguyễn Văn Thế đã được cấp cứu kịp thời nên đã qua cơn nguy kịch.

Tại bệnh viện, các bác sĩ xác định bệnh nhân nhập viện vào giờ thứ hai sau khi khởi phát cơn đau ngực và được chẩn đoán nhồi máu cơ tim cấp. Ngay lập tức, ê-kíp Tim mạch của bệnh viện đã can thiệp tiến hành chụp mạch vành khẩn.

Kết quả chụp chiếu cho thấy, bệnh nhân mắc bệnh lý 3 nhánh động mạch vành. Trong đó, nhánh LCx bị tắc hoàn toàn do huyết khối - nguyên nhân gây nhồi máu cơ tim cấp. Các bác sĩ Bệnh viện Đại học Y Dược - Hoàng Anh Gia Lai đã thực hiện can thiệp hút huyết khối tái thông nhánh LCx, khôi phục dòng máu nuôi tim.

Đến nay, sau thời gian được can thiệp y tế, bệnh nhân đã hết hoàn toàn cơn đau ngực, các dấu hiệu sinh tồn ổn định, sức khỏe hồi phục tốt và dự kiến sẽ được xuất viện trong vài ngày tới.

Các bác sĩ đánh giá, sự phối hợp nhanh chóng, trách nhiệm và đầy nhân văn của lực lượng Cảnh sát giao thông đã góp phần giúp bệnh nhân được can thiệp đúng “thời gian vàng”, tăng cơ hội cứu sống và giảm tổn thương cơ tim cho người bệnh.

Thông qua vụ việc này, các bác sĩ khuyến cáo, khi xuất hiện các dấu hiệu như đau thắt ngực kéo dài, vã mồ hôi, khó thở, mệt lả hoặc tím tái, người bệnh cần đến cơ sở y tế có khả năng can thiệp tim mạch càng sớm càng tốt. Việc được cấp cứu trong “thời gian vàng” có ý nghĩa quyết định trong việc cứu sống người bệnh và giảm tổn thương cơ tim.