Lúc 4 giờ 5 phút ngày 29/11, Tổ Cấp cứu đường không Bệnh viện Quân y 175 (Bộ Quốc phòng) phối hợp với Binh đoàn 18 vận chuyển an toàn bệnh nhân N.T.V (SN 1980, quê Quảng Ngãi) từ đảo Thổ Chu về đất liền để tiếp tục điều trị chuyên sâu.

Bệnh nhân bị nhồi máu cơ tim cấp, biến chứng ngừng tuần hoàn, ngừng hô hấp, có nguy cơ tử vong cao.

Ê-kíp cấp cứu liên tục theo dõi tình trạng sức khỏe của bệnh nhân trong suốt thời gian vận chuyển đường không. Ảnh: BV

Thông tin từ Bệnh viện Quân y 175, bệnh nhân có tiền sử đái tháo đường típ 2 và rối loạn chuyển hóa lipid. Tối 27/11, bệnh nhân xuất hiện triệu chứng đau ngực. Đến khoảng 10 giờ 45 phút ngày 28/11, cơn đau tức ngực trái trở nên dữ dội, bệnh nhân được đưa đến cấp cứu tại Bệnh xá Trung đoàn 152.

Chỉ khoảng 10 phút sau khi nhập viện, tình trạng bệnh nhân đột ngột diễn tiến nặng, mất ý thức, ngừng tuần hoàn, hô hấp. Các y, bác sĩ tại bệnh xá lập tức triển khai hồi sinh tim phổi nâng cao. Suốt hơn 90 phút liên tục, ê-kíp cấp cứu kiên trì thực hiện các biện pháp hồi sức, nỗ lực giành lại sự sống cho bệnh nhân.

Bệnh nhân được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Quân y 175 để được điều trị chuyên sâu. Ảnh: BV

Vượt qua những khó khăn về thời tiết và thách thức chuyên môn của ca bệnh, sáng 29/11, bệnh nhân được vận chuyển an toàn về Bệnh viện Quân y 175. Ngay sau khi tiếp nhận, bệnh nhân được chuyển đến Khoa Cấp cứu để tiếp tục hồi sức tích cực, đánh giá tình trạng tim mạch, kiểm soát biến chứng và triển khai phương án điều trị chuyên sâu.