Bệnh nhân nhiễm Ebola đầu tiên tại Nigeria được đưa đến Thụy Sĩ điều trị

Bộ trưởng Y tế Nigeria - ông Muhammad Pate cho biết người phụ nữ được chuyển viện đến Thuỵ Sĩ là ca bệnh đầu tiên trong đợt bùng phát Ebola hiện nay tại nước này. Bệnh nhân đã rời thủ đô Abuja vào sáng sớm 26/10 với sự cho phép của ông. Ông cho biết tình trạng của bệnh nhân đã cải thiện đáng kể; hiện cô đã ổn định, tỉnh táo và có thể giao tiếp. “Điều này không có nghĩa là cô ấy không còn khả năng lây nhiễm, vì vậy các quy trình nghiêm ngặt vẫn đang được áp dụng” - ông Pate viết trên mạng xã hội X.

Chồng của cô là một nhà ngoại giao Thụy Sĩ đang làm việc tại Nigeria, hiện không có triệu chứng bệnh. Cơ quan Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ cho biết cặp đôi này đã đến nơi vào ngày 26/10 trên một chuyến bay y tế chuyên dụng. Người vợ đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Geneva, trong khi người chồng đang được cách ly tại Bệnh viện Đại học Zurich. Cơ quan này khẳng định cả hai bệnh viện đều được trang bị đầy đủ để chăm sóc họ và không có rủi ro nào đối với công chúng tại Thụy Sĩ. Ông Mohamed Janabi, giám đốc khu vực châu Phi của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), cho biết việc di chuyển bệnh nhân được thực hiện vì cả hai đều là công dân Thụy Sĩ, đồng thời các đội ngũ y tế Nigeria đã giúp ổn định tình trạng của người vợ sau khi điều trị qua giai đoạn cấp tính của bệnh.

Ông Janabi cho biết Nigeria sẽ tiếp tục theo dõi 52 người khác từng tiếp xúc với bệnh nhân. “Với việc bệnh nhân và chồng cô ấy được đưa đi, hiện tại Nigeria không còn ca nhiễm Ebola nào” – ông cho biết, đồng thời nhấn mạnh rằng sự cảnh giác vẫn là yếu tố then chốt.

Bệnh nhân nhiễm Ebola được chuyển từ máy bay cứu hộ sang trực thăng của tổ chức Swiss Air Rescue trong một khoang cách ly tại sân bay Zurich vào ngày 26/10 - Ảnh: AP

Ông Pate cho biết các biện pháp kiểm soát dịch bệnh vẫn được duy trì và kêu gọi người dân Nigeria tiếp tục cảnh giác. Người phụ nữ này có kết quả xét nghiệm dương tính sau khi trở về Abuja từ Uganda. Cuối tuần trước, chính quyền Nigeria cho biết họ vẫn chưa xác định được cách thức cô nhiễm virus. Bộ Ngoại giao Thụy Sĩ thông tin với hãng tin AP rằng người phụ nữ này chưa từng đến Congo và được cho là đã nhiễm virus trong chuyến đi đến Uganda cùng chồng.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi cho biết những bệnh nhân đầu tiên được ghi nhận tại Nigeria và Kenya đều từng đi qua sân bay quốc tế Entebbe của Uganda vào ngày 3/10. Uganda trước đây từng ghi nhận các ca nhiễm Ebola nhưng sau đó đã tuyên bố sạch bóng virus này.

Kể từ khi xác nhận ca bệnh đầu tiên vào đầu tháng này, Kenya đã ghi nhận 9 trường hợp nhiễm bệnh, trong đó có 2 ca tử vong. Hôm 25/10, Kenya đã cho phép 20 người rời khỏi khu cách ly sau khi họ từng tiếp xúc với ca nhiễm Ebola đầu tiên tại quốc gia này; trong khi đó, 98 người khác dự kiến ​​cũng sẽ được rời khỏi khu cách ly bắt đầu từ thứ ba tuần tới.

Bộ Y tế Kenya cho biết trong một tuyên bố: “Mỗi người trong số 20 cá nhân này đều đã được đánh giá dựa trên các tiêu chí cho phép rời khỏi khu cách ly, bao gồm việc không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào trong suốt 21 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng với nguồn bệnh”.

Việc virus Ebola lan rộng ra ngoài biên giới Congo đã làm gia tăng những lo ngại lâu nay của các cơ quan y tế về tốc độ lây truyền nhanh chóng của chủng virus Bundibugyo hiếm gặp. Số liệu mới nhất từ ​​Bộ Y tế Congo cho thấy đã có hơn 9.900 ca nhiễm, trong đó có hơn 4.800 ca tử vong kể từ khi dịch bệnh bùng phát vào tháng 5.

Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nhận định đây là đợt bùng phát Ebola lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận, với nguy cơ vượt qua cả đợt dịch chết chóc nhất trước đây – đợt bùng phát tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016, vốn đã cướp đi sinh mạng của 11.000 người. Nigeria cũng là một trong những quốc gia bị ảnh hưởng, với 20 ca nhiễm được ghi nhận trước khi dịch bệnh tại đây được tuyên bố chấm dứt sau ba tháng.