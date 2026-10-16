Bệnh nhân Hong Kong suy tim nặng, hồi phục sau ca can thiệp tim mạch tại Việt Nam

Ông Wing Leung Leung, 78 tuổi, có tiền sử suy tim, bệnh tim thiếu máu cục bộ và bệnh van tim tiến triển. Trước khi nhập viện, ông thường xuyên mệt mỏi, đau tức ngực, khó thở về đêm, ảnh hưởng nghiêm trọng đến sinh hoạt.

Sau khi đánh giá chuyên sâu, TS.BS Tạ Tiến Phước, Giám đốc Trung tâm Tim mạch và Đột quỵ Quốc tế, Bệnh viện Đa khoa Phương Đông, cùng ê-kíp quyết định cấy máy tạo nhịp 3 buồng, còn gọi là máy tái đồng bộ tim (CRT).

Đây là thiết bị được chỉ định cho một số bệnh nhân suy tim có tình trạng co bóp giữa hai tâm thất không đồng bộ. Sự lệch nhịp khiến hoạt động bơm máu của tim kém hiệu quả hơn. Máy CRT phát xung điện phối hợp hoạt động của hai tâm thất, giúp cải thiện sự đồng bộ co bóp và có thể giảm triệu chứng ở những bệnh nhân phù hợp. Ảnh: Diễm Ly

Đưa điện cực qua hệ tĩnh mạch nhỏ, ngoằn ngoèo

Khác với máy tạo nhịp thông thường, hệ thống CRT cần ba điện cực để kích thích các buồng tim theo cấu hình phù hợp. Trong đó, điện cực hỗ trợ thất trái là phần đặt ra nhiều thách thức do phải đi qua xoang vành rồi tiếp cận một nhánh tĩnh mạch nằm trên bề mặt tim.

Trao đổi với phóng viên, BS Phước cho biết các nhánh tĩnh mạch vành thường nhỏ, ngoằn ngoèo và có cấu trúc khác nhau ở mỗi người. Bác sĩ phải xác định được nhánh phù hợp, đưa điện cực đến vị trí tối ưu và kiểm tra các thông số trước khi hoàn tất thủ thuật.

Trường hợp của ông Leung còn phức tạp do huyết áp thấp và chức năng tim suy giảm nghiêm trọng. Ê-kíp phải theo dõi sát huyết động, chuẩn bị phương án hồi sức và đồng thời bảo đảm độ chính xác trong từng thao tác.

“Khó khăn nhất không chỉ nằm ở kỹ thuật đặt điện cực, mà ở việc vừa can thiệp chính xác, vừa giữ cho người bệnh an toàn trong suốt quá trình khi tim chưa kịp hồi phục”, bác sĩ Phước chia sẻ.

Dưới hướng dẫn của hệ thống chụp mạch số hóa xóa nền (DSA), bác sĩ tạo một đường rạch nhỏ dưới xương đòn, tiếp cận tĩnh mạch và lần lượt đưa các điện cực vào tim. Hai điện cực đầu được đặt tại nhĩ phải và thất phải.

Với điện cực thứ ba, ê-kíp đưa ống thông vào xoang vành, bơm thuốc cản quang để quan sát hệ tĩnh mạch vành, sau đó lựa chọn nhánh thích hợp để đặt điện cực hỗ trợ kích thích thất trái. Ảnh: Diễm Ly

Các điện cực được đo kiểm thông số dẫn truyền nhằm bảo đảm khả năng kích thích ổn định, hiệu quả và hạn chế nguy cơ kích thích cơ hoành ngoài ý muốn. Sau đó, các dây được kết nối với bộ máy đặt trong túi nhỏ dưới da vùng ngực.

Ca can thiệp hoàn tất trong chưa đầy một giờ. Theo bệnh viện, ba điện cực được đặt và cố định tại các vị trí phù hợp, hệ thống tạo nhịp hoạt động theo kế hoạch.

Từ phải truyền thuốc đến tự đi lại sau một tuần

Một tuần sau thủ thuật, tình trạng sức khỏe của ông Leung cải thiện. Bác sĩ Phước cho hay người bệnh đã ngừng thuốc truyền cấp cứu suy tim trong nhiều ngày, có thể tự đi lại trong phòng; tình trạng phù chân và gan to cũng thuyên giảm rõ rệt.

Đây là những dấu hiệu ban đầu cho thấy người bệnh đáp ứng tích cực sau can thiệp. Tuy nhiên, hiệu quả lâu dài của CRT cần được đánh giá qua quá trình theo dõi triệu chứng, chức năng tim, hoạt động của thiết bị và điều chỉnh điều trị suy tim đi kèm.

Máy tái đồng bộ tim không thay thế toàn bộ điều trị nội khoa và cũng không phù hợp với mọi bệnh nhân suy tim. Việc chỉ định cần dựa trên các tiêu chí chuyên môn, trong đó có chức năng co bóp của tim, tình trạng dẫn truyền điện học và mức độ đáp ứng với điều trị trước đó.

Với những trường hợp được lựa chọn phù hợp, CRT có thể giúp cải thiện triệu chứng, khả năng gắng sức và chất lượng sống, đồng thời giảm nguy cơ nhập viện do suy tim.