Bệnh nhân Ebola đầu tiên được xác nhận tại Nigeria đã được sơ tán đến Thụy Sĩ

Đợt bùng phát Ebola hiện nay được ghi nhận tại CHDC Congo từ tháng 5 và đã lan sang một số quốc gia châu Phi. Ảnh: TTXVN

Sự lây lan của Ebola ra ngoài Cộng hoà Dân chủ Congo (CHDC Congo) đã làm gia tăng những lo ngại lâu nay của các cơ quan y tế về khả năng lây truyền nhanh chóng của virus Bundibugyo, một chủng virus Ebola hiếm gặp.

Số liệu mới nhất từ Bộ Y tế CHDC Congo cho thấy nước này đã ghi nhận hơn 9.900 ca mắc, trong đó có hơn 4.800 trường hợp tử vong, kể từ khi đợt bùng phát bắt đầu vào tháng 5.

WHO cho biết đây là đợt bùng phát Ebola lây lan nhanh nhất từng được ghi nhận và có nguy cơ vượt qua số người tử vong trong đợt dịch Ebola nghiêm trọng nhất trước đây tại Tây Phi giai đoạn 2014-2016, khiến khoảng 11.000 người thiệt mạng.

Nigeria từng là một trong những quốc gia chịu ảnh hưởng của đợt dịch đó, với 20 ca nhiễm được ghi nhận trước khi dịch bệnh tại nước này được tuyên bố chấm dứt sau ba tháng.

Theo Bộ Y tế Nigeria, người phụ nữ, ca nhiễm đầu tiên được ghi nhận tại nước này trong đợt bùng phát hiện nay, đã rời thủ đô Abuja, Nigeria. Tình trạng sức khỏe của bệnh nhân đã cải thiện đáng kể.

Chồng của bệnh nhân, một nhà ngoại giao Thụy Sĩ đang công tác tại Nigeria, chưa xuất hiện triệu chứng nào.

Văn phòng Y tế Công cộng Liên bang Thụy Sĩ cho biết hai vợ chồng đã đến nước này vào ngày 26.10 trên một chuyến bay sơ tán y tế.

Người vợ đang được điều trị tại Bệnh viện Đại học Geneva, trong khi người chồng được cách ly tại Bệnh viện Đại học Zurich. Cơ quan này khẳng định cả hai bệnh viện đều có đủ trang thiết bị và năng lực để chăm sóc hai người, đồng thời nhấn mạnh không có nguy cơ đối với cộng đồng tại Thụy Sĩ.

Người phụ nữ có kết quả xét nghiệm dương tính với virus Ebola sau khi trở về thủ đô Abuja từ Uganda. Giới chức Nigeria vẫn chưa xác định được bà đã nhiễm virus bằng cách nào.

Trung tâm Kiểm soát và Phòng ngừa Dịch bệnh châu Phi (Africa CDC) cho biết những bệnh nhân đầu tiên được ghi nhận tại Nigeria và Kenya đều đã đi qua sân bay quốc tế Entebbe của Uganda vào ngày 3.10. Trước đó, Uganda từng ghi nhận các ca nhiễm Ebola nhưng sau đó tuyên bố đã loại trừ được virus này.

Kenya đã ghi nhận 9 ca nhiễm, trong đó có 2 trường hợp tử vong, kể từ khi xác nhận ca bệnh đầu tiên vào đầu tháng này.

Cũng trong ngày 26.10, Kenya đã cho phép 20 người kết thúc thời gian cách ly sau khi họ tiếp xúc với virus với tư cách là những người có liên quan đến ca bệnh đầu tiên tại nước này. Dự kiến, 98 người khác sẽ bắt đầu được kết thúc cách ly từ thứ Ba tuần tới.

Theo Bộ Y tế Kenya, cả 20 người thuộc diện tiếp xúc đều đã được đánh giá theo các tiêu chí kết thúc cách ly, trong đó có yêu cầu không xuất hiện bất kỳ triệu chứng nào trong 21 ngày kể từ lần tiếp xúc cuối cùng.