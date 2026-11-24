Hiện nay, số bệnh nhân đột quỵ cần phục hồi chức năng tại Khoa Thần kinh (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) có xu hướng tăng.

Đáng nói, một số bệnh nhân nhập viện trong tình trạng nặng, đã qua “giờ vàng” nên khả năng hồi phục chậm, để lại nhiều di chứng. Đột quỵ là hậu quả của các nguyên nhân khiến dòng máu lưu thông đến não bị giảm hoặc tắc nghẽn. Từ đó dẫn đến tình trạng thiếu máu não cục bộ và tổn thương tế bào thần kinh không có khả năng phục hồi.

Những bệnh nhân mắc các bệnh như cao huyết áp, tiểu đường, xơ vữa động mạch, rung nhĩ, hẹp van tim hai lá và các bệnh lý mạch máu khác… rất dễ bị đột quỵ; nhất là vào thời điểm thời tiết giao mùa từ nắng ấm chuyển sang lạnh như hiện nay.

Bác sĩ của Khoa Thần kinh (Bệnh viện Trung ương Thái Nguyên) chăm sóc người bệnh.

Để phòng ngừa đột quỵ, các bác sĩ khuyến cáo những người có bệnh nền phải kiểm soát huyết áp thường xuyên, quản lý tốt bệnh tiểu đường, bỏ thuốc lá (nếu đang sử dụng thuốc lá).

Đặc biệt, cần ăn uống khoa học, nhiều rau xanh, hạn chế thực phẩm nhiều cholesterol, chất béo bão hòa; tập thể dục ít nhất 30 phút/ngày để duy trì cân nặng ổn định, giúp giảm áp lực lên tim, mạch máu…