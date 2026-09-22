Ngày 22/9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, bệnh nhân cuối cùng liên quan vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế đã được xuất viện.

Bệnh nhân cuối cùng vụ nghi ngộ độc tại Scavi Huế xuất viện.

Theo đó, từ ngày 11 đến 21/9, Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 tiếp nhận, điều trị 198 trường hợp có các triệu chứng như đau bụng, sốt, nôn ói, tiêu chảy. Trong số này, 14 trường hợp phải điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc trước khi chuyển về các khoa chuyên môn.

Các bệnh nhân được điều trị tại nhiều khoa, trong đó Khoa Bệnh nhiệt đới tiếp nhận 58 trường hợp; Khoa Nội tiết - Thần kinh - Hô hấp - Tiêu hóa 51 trường hợp; Khoa Nội tim mạch - Lão khoa 33 trường hợp.

Ngoài số bệnh nhân điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, Trung tâm Y tế Phong Điền cũng tiếp nhận thăm khám, điều trị 24 trường hợp. Như vậy, tổng số người liên quan vụ việc được thăm khám, điều trị tại hai cơ sở y tế là 222 trường hợp.

Các trường hợp nhập viện chủ yếu có biểu hiện đau bụng, sốt, nôn, tiêu chảy. Qua thăm khám, bệnh nhân được chẩn đoán với các tình trạng như viêm dạ dày - ruột cấp, nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn, viêm dạ dày - ruột, viêm đại tràng.

Lãnh đạo thành phố Huế thăm hỏi công nhân nghi bị ngộ độc thực phẩm đang điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2.

Đến nay, toàn bộ các bệnh nhân liên quan vụ việc đã được xuất viện, sức khỏe ổn định.

Trước đó, trưa 11/9, nhiều công nhân Công ty Scavi Huế xuất hiện các triệu chứng bất thường và được đưa đến các cơ sở y tế để thăm khám, điều trị. Số người nhập viện tiếp tục tăng trong những ngày sau đó.

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, Sở Y tế TP Huế đã yêu cầu đình chỉ hoạt động bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế do Công ty TNHH MTV Huế Thành vận hành.

Cơ quan chức năng đã phối hợp điều tra, xác minh, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm của các trường hợp liên quan để kiểm nghiệm, làm rõ nguyên nhân.

Hiện ngành y tế TP Huế đang chờ kết quả xét nghiệm để có cơ sở xác định nguyên nhân vụ việc và xử lý theo quy định.