Bệnh nhân cuối cùng trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm ở Scavi Huế được xuất viện

Các bệnh nhân trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm tại Công ty Scavi Huế đã được xuất viện. Ảnh: T.H

Ngày 21.9, thông tin từ Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 cho biết, bệnh nhân cuối cùng trong vụ nghi ngộ độc thực phẩm xảy ra tại Công ty Scavi Huế vừa được xuất viện.

Từ ngày 11.9 đến 21.9, Bệnh viện đã tiếp nhận và điều trị cho 198 trường hợp có các dấu hiệu ngộ độc thực phẩm. Các bệnh nhân nhập viện với các triệu chứng: đau bụng, sốt, nôn, tiêu chảy…

Trong số những bệnh nhân này, có 14 trường hợp được điều trị tại Khoa Hồi sức tích cực - Chống độc rồi mới chuyển khoa.

Các bệnh nhân được điều trị tại các khoa, như: Khoa Bệnh nhiệt đới có 58 ca; Khoa Nội tiết - Thần kinh - Hô hấp - Tiêu hóa có 51 người; Khoa Nội tim mạch - Lão khoa có 33 người…

Ngoài 198 người vào điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2, còn có 24 trường hợp được thăm khám, điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền.

Những người này được chẩn đoán viêm ruột dạ dày cấp, nhiễm trùng nhiễm độc thức ăn, viêm dạ dày ruột, viêm đại tràng…

Trước đó, trưa ngày 11.9, nhiều công nhân tại Công ty Scavi Huế đã nhập viện với dấu hiệu nghi ngộ độc thực phẩm. Số lượng người nhập viện tăng lên nhiều vào các ngày sau đó.

Sở Y tế TP. Huế đã đình chỉ hoạt động bếp ăn tập thể tại Scavi Huế do Công ty TNHH MTV Huế Thành vận hành. Sở cũng phối hợp với cơ quan chức năng điều tra, xác minh, lấy mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để kiểm nghiệm.

Ngành y tế TP. Huế đang chờ kết quả xét nghiệm để có cơ sở kết luận, xử lý theo quy định.