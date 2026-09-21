Bệnh nhân cuối cùng nghi ngộ độc ở Công ty Scavi Huế được xuất viện

Trả lời PV Báo Điện tử VTC News, lãnh đạo Văn phòng Sở Y tế TP Huế cho biết, hôm nay bệnh nhân cuối cùng liên quan đến vụ nghi ngộ độc thực phẩm tập thể xảy ra tại Công ty Scavi Huế (Khu Công nghiệp Phong Điền, phường Phong Điền, TP Huế) được xuất viện.

Như vậy toàn bộ 222 ca bệnh trong vụ nghi ngộ độc kể trên (gồm 198 người điều trị tại Bệnh viện Trung ương Huế cơ sở 2 và 24 trường hợp điều trị tại Trung tâm Y tế Phong Điền) được xuất viện.

Dự kiến ngày mai sẽ có kết quả xét nghiệm các mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để qua đó xác định nguyên nhân vụ nghi độc độc nói trên.

Sở Y tế TP Huế đang đợi kết quả kiểm nghiệm mẫu thực phẩm và bệnh phẩm để có cơ sở kết luận nguyên nhân vụ nghi ngộ độc thực phẩm.

Vụ nghi ngộ độc tập thể xảy ra khoảng 10h ngày 11/9. Đến 14h45 cùng ngày, 41 người có biểu hiện ngộ độc và được đưa đến bệnh viện, sau đó số ca phải nhập viện liên tục tăng.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) sau đó cũng có văn bản đề nghị Sở Y tế TP Huế khẩn trương chỉ đạo bệnh viện tiếp nhận bệnh nhân, tập trung nguồn lực điều trị cho họ.

Ngành Y tế địa phương được yêu cầu phối hợp với các đơn vị liên quan tổ chức điều tra, truy xuất nguồn gốc thực phẩm để xác định rõ nguồn cung cấp nguyên liệu, thực phẩm nghi ngờ gây ngộ độc, lấy mẫu thực phẩm, bệnh phẩm để xét nghiệm tìm nguyên nhân. Từ đó, cơ quan chức năng điều tra, xử lý nghiêm các vi phạm quy định về an toàn thực phẩm (nếu có), công khai kết quả để kịp thời cảnh báo cho cộng đồng.

Ngày 12/9, Sở Y tế TP Huế cũng có quyết định đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống của bếp ăn tập thể tại Công ty Scavi Huế thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành được cấp theo Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm số 41/2026 do Sở Y tế TP Huế cấp.

Sở Y tế TP Huế yêu cầu Công tyScavi Huế có giải pháp thực hiện cung cấp suất ăn cho người lao động theo đúng quy định của pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời gian bếp ăn tập thể tại công ty thuộc Công ty TNHH MTV Huế Thành bị đình chỉ hoạt động kinh doanh dịch vụ ăn uống.