Bệnh nhân chạy thận ở Long An có thêm cơ hội điều trị gần nhà

Với người bệnh suy thận mạn giai đoạn cuối, chạy thận nhân tạo là quá trình điều trị kéo dài, gắn liền với cuộc sống hằng tuần. Lịch lọc máu phải được duy trì theo chỉ định của bác sĩ, bởi việc gián đoạn hoặc không tuân thủ điều trị có thể ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe. Bởi vậy, có một cơ sở y tế đủ điều kiện để điều trị thường xuyên là điều rất quan trọng đối với những người bệnh này.

Đơn vị Lọc máu - Thận nhân tạo của BVĐK Long An đang điều trị cho khoảng 100 bệnh nhân/ngày. Ảnh: Hoàng Anh.

Tại BVĐK Long An, tỉnh Tây Ninh đơn vị Lọc máu - Thận nhân tạo hiện phục vụ trung bình khoảng 100 bệnh nhân chạy thận mỗi ngày. Đơn vị có 8 bác sĩ và 19 điều dưỡng. Các cán bộ y tế trực tiếp tham gia hoạt động chuyên môn, từ đánh giá tình trạng người bệnh, thực hiện chỉ định đến theo dõi diễn biến trong quá trình lọc máu và phối hợp xử trí khi có dấu hiệu bất thường.

Đặc thù của bệnh thận mạn là người bệnh thường phải điều trị lâu dài, trong khi nhiều trường hợp còn mắc các bệnh lý đi kèm như tăng huyết áp, đái tháo đường hoặc bệnh tim mạch. Vì thế, mỗi buổi lọc máu không đơn thuần là vận hành máy theo một quy trình cố định. Người bệnh cần được theo dõi phù hợp với tình trạng sức khỏe, phát hiện sớm những thay đổi bất thường để hạn chế nguy cơ tai biến.

Với người bệnh phải chạy thận trong thời gian dài, việc duy trì lịch điều trị đều đặn là yêu cầu đặc biệt quan trọng. Nếu phải di chuyển xa để đến cơ sở lọc máu, người bệnh có thể phải chịu thêm chi phí đi lại, mất thời gian và gặp khó khăn trong việc sắp xếp công việc, sinh hoạt gia đình.

Do đó, phát triển năng lực lọc máu tại các cơ sở y tế địa phương không chỉ giúp mở rộng khả năng tiếp cận dịch vụ mà còn góp phần sử dụng nguồn lực của hệ thống y tế hiệu quả hơn. Những trường hợp có thể điều trị an toàn tại cơ sở đủ điều kiện sẽ có thêm lựa chọn phù hợp, trong khi các bệnh viện tuyến trên có điều kiện tập trung nguồn lực cho người bệnh nặng, ca bệnh phức tạp hoặc trường hợp cần kỹ thuật chuyên sâu.

Dù vậy, giảm tải tuyến trên không có nghĩa là thay thế vai trò của các bệnh viện chuyên sâu. Người bệnh chạy thận có thể xuất hiện biến chứng tim mạch, rối loạn huyết động hoặc những vấn đề sức khỏe cần can thiệp khẩn cấp. Vì vậy, cơ sở điều trị phải bảo đảm khả năng phát hiện, xử trí ban đầu và chuyển tuyến kịp thời khi vượt quá năng lực chuyên môn.

Với quy mô 58 máy lọc thận, 27 bác sĩ và điều dưỡng, cùng khoảng 100 bệnh nhân được phục vụ mỗi ngày, đơn vị có vai trò trong việc duy trì điều trị cho người bệnh suy thận cần lọc máu thường xuyên.

Giám đốc BVĐK Long An Nguyễn Văn Hoàng cho biết, việc tiếp tục nâng cao chất lượng chuyên môn, bảo đảm an toàn và phối hợp hiệu quả giữa các tuyến sẽ góp phần giúp người bệnh duy trì điều trị ổn định, giảm gánh nặng đi lại và từng bước đáp ứng tốt hơn nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân.