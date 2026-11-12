Bệnh nhân bỏ thuốc huyết áp, mua giường đá 150 triệu đồng, bắt chồng suy thận cùng uống muối 3 triệu/kg để chữa bệnh

Bác sĩ Đoàn Dư Mạnh, thành viên Hội Mạch máu Việt Nam cho biết, bệnh nhân nhập viện trong tình trạng hoa mắt, chóng mặt. Người phụ nữ có tiền sử tăng huyết áp, từng phải sử dụng thuốc để kiểm soát bệnh, song tình trạng trước đó tương đối ổn định.

Khoảng hai tháng trước khi nhập viện, nghe theo lời quảng cáo, bà tìm đến phương pháp nằm giường đá kết hợp uống một loại muối được giới thiệu là chưng cất ở nhiệt độ hơn 700 độ C, có khả năng chữa khỏi nhiều bệnh.

Tin tưởng vào những lời quảng cáo này, người phụ nữ dự định bỏ ra 150 triệu đồng mua một chiếc giường đá. Bên cạnh đó, bà mua loại muối nói trên với giá khoảng 3 triệu đồng/kg để uống hằng ngày, kỳ vọng cải thiện sức khỏe.

Đáng chú ý, bà tự ý ngừng thuốc điều trị tăng huyết áp, thay thế bằng việc sử dụng loại muối này.

Một tài khoản TikTok tên B.S.T. đã thu hút nhiều sự chú ý của cộng đồng mạng khi liên tục đăng tải video chia sẻ về việc uống nước muối đậm đặc mỗi ngày để "chữa bệnh".

Khi đến bệnh viện, huyết áp của bệnh nhân được ghi nhận ở mức khoảng 180 mmHg. Dù đã nhập viện, bà vẫn mang theo sản phẩm để tiếp tục sử dụng.

Không chỉ bản thân, người chồng mắc suy thận của bệnh nhân cũng uống loại muối này. Cả hai tin vào quảng cáo sản phẩm có thể chữa nhiều bệnh và sử dụng thay cho các phương pháp điều trị thông thường.

Theo bác sĩ Mạnh, trường hợp này đặc biệt đáng lo ngại bởi bệnh nhân từng phẫu thuật cắt toàn bộ tuyến giáp, cần được theo dõi và điều trị phù hợp với tình trạng sức khỏe.

Uống nhiều muối, huyết áp tăng vì sao?

Theo bác sĩ Mạnh, muối ăn chứa natri, khoáng chất cần thiết cho hoạt động của cơ thể, tham gia điều hòa cân bằng dịch, dẫn truyền thần kinh và hoạt động cơ bắp. Tuy nhiên, tiêu thụ quá nhiều natri có thể gây tác động bất lợi, đặc biệt đối với hệ tim mạch và thận.

Tổ chức Y tế thế giới (WHO) khuyến nghị người trưởng thành tiêu thụ dưới 2.000 mg natri mỗi ngày, tương đương dưới 5 g muối. Mức này tính tổng lượng muối từ tất cả nguồn thực phẩm, bao gồm muối dùng để nêm nếm và natri có sẵn trong thực phẩm chế biến.

Khi lượng natri đưa vào cơ thể vượt quá nhu cầu, thận phải tăng cường hoạt động để đào thải phần dư thừa. Natri có khả năng giữ nước, khiến cơ thể tích tụ dịch và làm tăng thể tích máu lưu thông.

"Thể tích máu tăng khiến áp lực lên thành mạch lớn hơn, buộc tim phải làm việc nhiều hơn để vận chuyển máu đi khắp cơ thể. Nếu tình trạng này kéo dài, huyết áp có thể tăng, đồng thời làm gia tăng nguy cơ tổn thương tim, thận và mạch máu", bác sĩ Mạnh cảnh báo.

Với người đã mắc tăng huyết áp, tiêu thụ quá nhiều muối khiến việc kiểm soát bệnh trở nên khó khăn hơn. Nguy cơ càng đáng lưu ý ở người có bệnh lý nền về thận, bởi chức năng điều hòa và đào thải natri của cơ thể có thể bị suy giảm. Ảnh: Ngô Hùng

Theo Hiệp hội Tim mạch Hoa Kỳ (AHA), người trưởng thành không nên tiêu thụ quá 2.300 mg natri mỗi ngày. Mức lý tưởng đối với phần lớn người trưởng thành là không quá 1.500 mg natri/ngày, tương đương khoảng 3,8 g muối.

Đáng chú ý, phần lớn natri trong khẩu phần ăn không chỉ đến từ lượng muối được thêm vào khi nấu nướng mà còn có trong thực phẩm chế biến sẵn, đồ ăn đóng gói và các món ăn tại nhà hàng. Vì vậy, kiểm soát lượng muối cần bắt đầu từ việc lựa chọn thực phẩm, chế biến đến thói quen ăn uống hằng ngày.

Bác sĩ cảnh báo nguy cơ bỏ thuốc vì tin quảng cáo chữa bách bệnh

Bác sĩ Mạnh cho biết, tăng huyết áp là bệnh mạn tính, thường không có triệu chứng rõ ràng nhưng có thể gây biến chứng nghiêm trọng nếu không được kiểm soát. Người bệnh cần sử dụng thuốc theo chỉ định, kết hợp điều chỉnh chế độ ăn uống và sinh hoạt.

Một sai lầm phổ biến là tự ý ngừng thuốc khi thấy huyết áp đã ổn định hoặc chuyển sang sử dụng các sản phẩm được quảng cáo có khả năng chữa khỏi bệnh. Thực tế, huyết áp ổn định có thể là kết quả của quá trình điều trị, không đồng nghĩa bệnh đã khỏi và người bệnh không còn cần dùng thuốc.

Việc tự ý ngừng thuốc có thể khiến huyết áp tăng trở lại, làm gia tăng nguy cơ biến chứng tim mạch và tai biến mạch máu não. Những người mắc đồng thời nhiều bệnh lý như tăng huyết áp, suy thận hoặc bệnh tuyến giáp càng cần thận trọng khi sử dụng sản phẩm không rõ thành phần, công dụng.

Người dân cần cảnh giác với những quảng cáo sử dụng các cụm từ như "chữa khỏi hoàn toàn", "chữa bách bệnh" hoặc khẳng định một sản phẩm có thể thay thế thuốc điều trị nhiều bệnh lý khác nhau. Không có cơ sở để mặc định một loại muối hay thực phẩm thông thường có thể chữa khỏi tăng huyết áp, suy thận và các bệnh mạn tính khác.

Để kiểm soát huyết áp, bác sĩ khuyến cáo người dân hạn chế muối trong khẩu phần ăn, giảm thực phẩm chế biến sẵn, tăng cường rau xanh, trái cây, duy trì vận động thể chất và theo dõi huyết áp thường xuyên. Ảnh: Như Đồng

Người mắc bệnh cần tuân thủ phác đồ điều trị, không tự ý bỏ thuốc hoặc thay đổi liều lượng khi chưa có ý kiến của bác sĩ. Khi huyết áp tăng cao bất thường, cần được nhân viên y tế đánh giá và hướng dẫn xử trí phù hợp.

Đặc biệt, nếu huyết áp đo được trên 180/120 mmHg, người bệnh cần đo lại sau ít nhất một phút. Nếu chỉ số vẫn cao, cần liên hệ cơ sở y tế ngay. Trường hợp xuất hiện đau ngực, khó thở, yếu hoặc tê liệt, thay đổi thị lực hay khó nói, cần gọi cấp cứu ngay lập tức.