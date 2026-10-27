Bệnh não mô cầu: Chủ động phòng ngừa, giảm nguy cơ mắc bệnh

Bằng sự thầm lặng cống hiến, tình yêu, trách nhiệm với nghề và lòng tận tâm dành cho bệnh nhân, những năm qua, các cán bộ làm công tác điều dưỡng tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh đã thầm lặng cống hiến. Họ lặng lẽ vượt qua những khó khăn, áp lực trong công việc, không ngừng nỗ lực nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ để gắn bó với “công việc từ trái tim”.