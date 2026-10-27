Bệnh não mô cầu: Chủ động phòng ngừa, giảm nguy cơ mắc bệnh
Những ca bệnh não mô cầu vừa được ghi nhận tại TPHCM khiến nhiều người lo lắng. Đây là bệnh truyền nhiễm cấp tính nguy hiểm, lây chủ yếu qua dịch tiết đường hô hấp khi tiếp xúc gần và có thể diễn tiến rất nhanh, gây nhiễm trùng huyết, sốc nhiễm trùng, suy đa cơ quan. Theo BS.CKII Trần Khánh Phương, Phòng khám Đa khoa Ngọc Minh, nhận biết sớm dấu hiệu bệnh và chủ động phòng ngừa là yếu tố quan trọng giúp hạn chế nguy cơ chuyển nặng.
Nguồn SGGP: https://sggp.org.vn/benh-nao-mo-cau-chu-dong-phong-ngua-giam-nguy-co-mac-benh-post878644.html