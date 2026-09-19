Bệnh lý tim mạch vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong hiện nay

PGS.TS.BS Nguyễn Văn Tân cập nhật các điểm mới từ Đồng thuận ESC/ACC/AHA 2026 về cá thể hóa chiến lược kháng tiểu cầu ở bệnh nhân hội chứng vành cấp sau PCI.

Hiện nay bệnh lý tim mạch, đặc biệt là hội chứng mạch vành cấp và nhồi máu cơ tim cấp vẫn là nguyên nhân hàng đầu gây tử vong và để lại gánh nặng lớn cho người bệnh cũng như hệ thống y tế. Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc tối ưu hóa "giờ vàng", Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đã triển khai hiệu quả kỹ thuật Tim mạch Can thiệp.

TS.BS Trần Hữu Thế, Trưởng Khoa Tim mạch cho biết: “Từ đầu năm đến nay, chúng tôi đã thực hiện thành công gần 700 ca can thiệp tim mạch cho bệnh nhân. Trong đó thực hiện thành công 140 ca chụp mạch vành, 510 ca can thiệp mạch vành (PCI) và 15 ca đặt máy tạo nhịp tim vĩnh viễn. Đây là những kỹ thuật chuyên sâu mà trước đây chỉ thực hiện được tại các bệnh viện tuyến trên. Những con số này chứng minh năng lực chuyên môn ngày càng nâng cao của đội ngũ y, bác sĩ tại đơn vị, giúp giảm tỷ lệ biến chứng và tử vong, đem lại cơ hội sống cho nhiều bệnh nhân ngay tại địa phương. Đây là bước tiến vượt bậc của bệnh viện trong lĩnh vực Tim mạch can thiệp”.

TS.BS Trần Hữu Thế chia sẻ về chiến lược xử trí cấp cứu và tối ưu hóa điều trị nhồi máu cơ tim cấp.

Không dừng lại với những gì đạt được, đội ngũ thầy thuốc Khoa Tim mạch, Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang đã không ngừng cập nhật nâng cao kiến thức và trình độ chuyên môn sâu trong điều trị.

Tại hội thảo, nhiều kiến thức chuyên sâu mang tính ứng dụng cao, bổ ích trong điều trị bệnh tim mạch đã được cập nhật mới. Theo PGS.TS.BS Nguyễn Văn Tân đến từ Bệnh viện Thống Nhất, TP. Hồ Chí Minh thông tin, năm 2026 các hội tim mạch lớn trên thế giới đã đồng thuận chính thức chuyển đổi chiến lược kháng kết tập tiểu cầu sau can thiệp mạch vành qua da (PCI) sang kỷ nguyên cá thể hóa hoàn toàn. Tức là "Không còn một phác đồ chung cho tất cả người bệnh".

TS.BS Trần Hữu Thế chia sẻ về chiến lược xử trí cấp cứu và tối ưu hóa điều trị nhồi máu cơ tim cấp. Bên cạnh đó, các báo cáo viên khác đã mang đến những góc nhìn thực tế về xử trí tổn thương mạch vành phức tạp từ khi nhập viện đến lúc tái thông thành công.

Thực hành can thiệp mạch vành trên mô hình dưới sự hướng dẫn trực tiếp của PGS.TS.BS Nguyễn Văn Tân ngay sau hội thảo.

Đặc biệt, hội thảo dành phần lớn thời lượng cho hoạt động "Trải nghiệm thực hành can thiệp mạch vành trên mô hình" dưới sự hướng dẫn trực tiếp của PGS.TS.BS Nguyễn Văn Tân và TS.BS Trần Hữu Thế, cùng phiên "Quan sát ca lâm sàng trong Cathlab". Hoạt động này giúp các bác sĩ trẻ rèn luyện kỹ năng thực hành và ra quyết định chính xác trong các tình huống lâm sàng phức tạp.

BS.CK2 Lê Thanh Bình, Phó Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Tiền Giang nhấn mạnh, việc nắm bắt kịp thời các phác đồ mới và ứng dụng kỹ thuật cao sẽ giúp nâng cao chất lượng chẩn đoán, điều trị, mang lại hiệu quả thiết thực cho công tác chăm sóc sức khỏe Nhân dân tại tỉnh Đồng Tháp và các khu vực lân cận.