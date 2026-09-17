Bệnh không lây nhiễm: An toàn người bệnh không chỉ ở bệnh viện

Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế phát biểu. (Ảnh: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh)

Ngày 17/9, Cục Quản lý Khám, chữa bệnh - Bộ Y tế phối hợp cùng Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức Lễ mít-tinh hưởng ứng Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2026 với chủ đề “Chăm sóc an toàn cho các bệnh không lây nhiễm”, lan tỏa thông điệp “Chăm sóc an toàn suốt đời”.

Các bệnh không lây nhiễm như tăng huyết áp, đái tháo đường, bệnh tim mạch, ung thư, bệnh hô hấp mạn tính thường gắn với người bệnh trong nhiều năm, thậm chí suốt đời. Người bệnh có thể đồng thời mắc nhiều bệnh, sử dụng nhiều loại thuốc và được theo dõi tại nhiều chuyên khoa, nhiều tuyến y tế. Vì vậy, bảo đảm an toàn cần được duy trì trong suốt quá trình điều trị và chăm sóc.

Phát biểu tại chương trình, Tiến sĩ, bác sĩ Hà Anh Đức - Phó Chủ tịch Hội đồng Y khoa Quốc gia, Cục trưởng Cục Quản lý Khám, chữa bệnh, Bộ Y tế cho rằng, an toàn người bệnh cần được mở rộng từ điều trị nội trú sang toàn bộ quá trình chăm sóc. Phần lớn lượt khám, chữa bệnh tại Việt Nam diễn ra ở ngoại trú, trong khi người mắc bệnh không lây nhiễm dành phần lớn thời gian điều trị và tự chăm sóc tại cộng đồng.

Do đó, bên cạnh các giải pháp tại cơ sở y tế, cần nâng cao khả năng tuân thủ điều trị, sử dụng thuốc, dinh dưỡng, vận động và nhận diện sớm dấu hiệu bất thường. Đồng thời, cần đẩy mạnh chuyển đổi số, khai thác dữ liệu, hồ sơ sức khỏe điện tử và rà soát quy trình kê đơn, tư vấn xuất viện, chuyển giao thông tin, theo dõi người bệnh tại cộng đồng.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ phát động cam kết “Chăm sóc an toàn suốt đời” theo chủ đề Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2026 “Chăm sóc an toàn cho các bệnh không lây nhiễm”. (Ảnh: Cục Quản lý Khám, chữa bệnh)

Gửi thông điệp tới chương trình, Tiến sĩ Angela Pratt - Trưởng Đại diện Tổ chức Y tế thế giới (WHO) tại Việt Nam cho biết các bệnh không lây nhiễm chiếm 74% tổng số ca tử vong trên toàn cầu và nhiều trường hợp vẫn chưa được chẩn đoán. Theo bà, quản lý bệnh lâu dài cần đi đôi với chăm sóc an toàn, chất lượng cao; các bệnh viện cần hỗ trợ y tế cơ sở phát hiện, quản lý bệnh không lây nhiễm, đưa dịch vụ chăm sóc đến gần người bệnh. WHO cam kết tiếp tục đồng hành cùng ngành y tế Việt Nam trong cải thiện an toàn, chất lượng và độ bao phủ của dịch vụ chăm sóc bệnh không lây nhiễm.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Bắc, Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh chất lượng và an toàn người bệnh là một trong những định hướng trọng tâm trong chiến lược phát triển của Bệnh viện. Quản lý chất lượng không phải nhiệm vụ riêng của một phòng chức năng hay Ban Giám đốc mà được tạo nên từ từng vị trí làm việc và từng hành động chuyên môn. “Chất lượng được tạo ra tại từng vị trí làm việc. An toàn được quyết định trong từng hành động chuyên môn”, Giám đốc Bệnh viện chia sẻ. Người bệnh và gia đình cũng là những đối tác cùng nhân viên y tế xây dựng môi trường chăm sóc an toàn, nhân văn.

Đi sâu vào những nguy cơ trong chăm sóc người mắc bệnh không lây nhiễm, Giáo sư, Tiến sĩ Nguyễn Hoàng Định - Phó Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh phân tích, tổn hại có thể tích lũy qua nhiều năm, nhiều loại thuốc và nhiều lần chuyển tiếp. Nguy cơ vì vậy cần được nhận diện theo hành trình của người bệnh, từ phòng ngừa, sàng lọc, chẩn đoán, điều trị đến tự chăm sóc tại nhà, phục hồi chức năng và chăm sóc giảm nhẹ.

Đặc biệt, quá trình chuyển tiếp giữa các giai đoạn chăm sóc có thể làm gián đoạn thông tin, từ đó phát sinh những rủi ro có thể phòng ngừa. Các giải pháp bảo đảm an toàn cần được xây dựng ở cấp độ hệ thống, từ đối chiếu thuốc, chuẩn hóa bàn giao, xuất viện đến báo cáo sự cố và số hóa theo dõi người bệnh mạn tính.

Điểm nhấn của chương trình là Lễ phát động cam kết “Chăm sóc an toàn suốt đời” theo chủ đề Ngày An toàn người bệnh Thế giới năm 2026 “Chăm sóc an toàn cho các bệnh không lây nhiễm”.

Thông qua chương trình, thông điệp “Chăm sóc an toàn suốt đời” tiếp tục được lan tỏa, nhấn mạnh an toàn người bệnh không dừng lại trong phạm vi bệnh viện mà cần được duy trì trong suốt quá trình chăm sóc sức khỏe. Sự phối hợp giữa cơ sở y tế, nhân viên y tế, người bệnh và gia đình là nền tảng để hạn chế rủi ro có thể phòng ngừa, duy trì chăm sóc liên tục và an toàn cho người mắc bệnh không lây nhiễm.