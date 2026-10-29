Bệnh hô hấp gia tăng khi giao mùa: Làm gì để bảo vệ trẻ và gia đình?

Thời tiết giao mùa với sự thay đổi thất thường về nhiệt độ, độ ẩm tạo điều kiện thuận lợi cho các bệnh đường hô hấp phát triển. Trẻ nhỏ, người cao tuổi, phụ nữ mang thai và người có bệnh nền là những nhóm cần đặc biệt chú ý phòng ngừa để hạn chế nguy cơ mắc bệnh và biến chứng.

Ảnh minh họa

Chủ động phòng bệnh từ những thói quen hằng ngày

Các bệnh đường hô hấp như cảm lạnh, cúm, viêm họng, viêm phế quản có thể xuất hiện quanh năm. Tuy nhiên, khi thời tiết thay đổi, sức đề kháng của cơ thể có thể bị ảnh hưởng, trong khi virus và các tác nhân gây bệnh dễ lây lan trong môi trường sinh hoạt đông người.

Mầm bệnh có thể phát tán qua giọt bắn khi người bệnh ho, hắt hơi, nói chuyện hoặc lây truyền gián tiếp qua bàn tay và những bề mặt thường xuyên tiếp xúc. Vì vậy, việc duy trì vệ sinh cá nhân và giữ môi trường sống thông thoáng đóng vai trò quan trọng trong phòng ngừa bệnh.

Người dân nên rửa tay thường xuyên bằng xà phòng và nước sạch, nhất là trước khi ăn, sau khi đi vệ sinh hoặc sau khi tiếp xúc với người đang có triệu chứng bệnh. Khi ho, hắt hơi cần che miệng, mũi bằng khăn giấy hoặc khuỷu tay; đeo khẩu trang khi có triệu chứng hô hấp và hạn chế tiếp xúc gần với người khác để giảm nguy cơ lây nhiễm.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên vệ sinh các bề mặt như tay nắm cửa, bàn ghế, điện thoại; mở cửa để không gian sinh hoạt thông thoáng khi điều kiện cho phép. Chế độ ăn uống đầy đủ dinh dưỡng, ngủ đủ giấc và vận động phù hợp cũng giúp duy trì sức khỏe.

Tiêm vắc xin cúm hằng năm theo khuyến cáo là một trong những biện pháp giúp giảm nguy cơ mắc cúm và các biến chứng liên quan.

Đặc biệt lưu ý khi chăm sóc trẻ nhỏ

Trẻ nhỏ có hệ miễn dịch chưa hoàn thiện nên dễ mắc các bệnh đường hô hấp. Cha mẹ cần chú ý giữ ấm phù hợp khi thời tiết chuyển lạnh, vệ sinh tay trước khi chăm sóc trẻ, tránh để trẻ tiếp xúc gần với người đang ho, sốt hoặc có dấu hiệu nhiễm bệnh.

Khi trẻ xuất hiện các triệu chứng như sốt, ho, sổ mũi, đau họng hoặc mệt mỏi, cha mẹ nên theo dõi diễn biến sức khỏe, cho trẻ nghỉ ngơi và bổ sung đủ nước. Không tự ý sử dụng kháng sinh, thuốc kháng virus hoặc phối hợp nhiều loại thuốc khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

Đáng chú ý, trẻ cần được đưa đến cơ sở y tế ngay nếu có dấu hiệu thở nhanh, khó thở, co lõm lồng ngực, tím tái, co giật, li bì khó đánh thức, không thể bú hoặc uống, hay có biểu hiện mất nước. Đây có thể là những dấu hiệu cảnh báo tình trạng bệnh nghiêm trọng, cần được đánh giá và xử trí kịp thời.

Ảnh minh họa

Không chủ quan với các triệu chứng kéo dài

Đối với người cao tuổi, người mắc bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, đái tháo đường hoặc người có hệ miễn dịch suy giảm, bệnh hô hấp có thể diễn biến phức tạp hơn. Những đối tượng này cần chủ động phòng bệnh, theo dõi sức khỏe và thăm khám sớm khi có dấu hiệu bất thường.

Người dân cũng cần phân biệt giữa bệnh do virus và bệnh do vi khuẩn. Kháng sinh không có tác dụng tiêu diệt virus, vì vậy việc tự ý sử dụng thuốc không những không giúp điều trị cúm mà còn làm tăng nguy cơ kháng kháng sinh và gây ra những tác dụng không mong muốn.

Khi triệu chứng kéo dài, sốt cao, tình trạng ho hoặc khó thở tăng lên, người bệnh nên đến cơ sở y tế để được thăm khám và hướng dẫn điều trị phù hợp.

Giao mùa là thời điểm mỗi gia đình cần nâng cao ý thức chăm sóc sức khỏe, không chủ quan trước các dấu hiệu bệnh lý. Duy trì thói quen vệ sinh, sinh hoạt khoa học, tiêm chủng đầy đủ theo khuyến cáo và phát hiện sớm các dấu hiệu nguy hiểm sẽ góp phần bảo vệ sức khỏe cho bản thân và cộng đồng.