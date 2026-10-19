Bệnh hô hấp gia tăng, BV ở TPHCM tiếp nhận hàng nghìn lượt khám/ngày

Thời tiết thay đổi đột ngột, là điều kiện thuận lợi cho các vi khuẩn, virus gây bệnh đường hô hấp phát triển. Ảnh: Duy Hiệu.

Theo bác sĩ chuyên khoa I Trần Nguyên Khôi, Phó khoa Khám bệnh, Bệnh viện Nhi đồng 2 (TP.HCM), khoa tiếp nhận trung bình 4.000-5.000 lượt trẻ đến khám mỗi ngày, trong đó trẻ 2-5 tuổi chiếm đa số.

Viêm hô hấp cấp chiếm khoảng 60-70% số trường hợp; các bệnh còn lại chủ yếu thuộc nhóm tiêu hóa, da liễu và truyền nhiễm như tay chân miệng, sốt xuất huyết, thủy đậu.

Bệnh hô hấp

Viêm hô hấp cấp là nhóm bệnh chiếm tỷ lệ cao nhất ở trẻ đến khám. Thời tiết mưa nhiều, độ ẩm cao và nhiệt độ thay đổi có thể góp phần làm tăng nguy cơ mắc bệnh, trong khi tác nhân trực tiếp chủ yếu vẫn là virus và vi khuẩn.

Trẻ dưới 5 tuổi, đặc biệt trẻ dưới 2 tuổi, trẻ sinh non hoặc có bệnh nền như hen phế quản, bệnh phổi mạn tính, tim bẩm sinh, suy giảm miễn dịch, có nguy cơ diễn tiến nặng hơn khi nhiễm virus cúm hoặc RSV.

Bệnh tiêu hóa

Thời tiết nóng ẩm khiến thực phẩm dễ ôi thiu nếu không được bảo quản đúng cách, tạo điều kiện cho vi sinh vật phát triển. Trẻ ăn phải thực phẩm nhiễm khuẩn có thể bị rối loạn tiêu hóa, tiêu chảy hoặc ngộ độc thực phẩm.

Phụ huynh cần chú ý lựa chọn thực phẩm tươi, ăn chín uống sôi, bảo quản thức ăn đúng cách và không cho trẻ sử dụng thực phẩm có dấu hiệu hư hỏng.

Bệnh viện Nhi đồng 2 tiếp nhận hàng nghìn lượt khám mỗi ngày. Ảnh: Hoài Bảo.

Bệnh da liễu

Các bệnh như viêm da, dị ứng, nhiễm trùng da, chốc lở và viêm mô tế bào cũng cần được lưu ý trong mùa mưa. Nắng nóng khiến trẻ đổ nhiều mồ hôi, trong khi độ ẩm cao và việc tiếp xúc với môi trường ẩm ướt có thể làm tăng nguy cơ kích ứng, tổn thương da.

Trẻ có vết trầy xước, vết cắt hoặc bệnh chàm da dễ gặp biến chứng nhiễm trùng hơn khi vùng da tổn thương tiếp xúc với nước bẩn. Phụ huynh nên giữ da trẻ sạch, khô thoáng, vệ sinh và xử lý đúng cách các vết thương ngoài da.

Bệnh truyền nhiễm

Tay chân miệng, sốt xuất huyết và thủy đậu là những bệnh truyền nhiễm cần theo dõi ở trẻ. Theo bác sĩ Khôi, các bệnh này có dấu hiệu tăng nhẹ; riêng tay chân miệng thường có xu hướng gia tăng vào khoảng tháng 3-5 và tháng 9-11.

Bên cạnh đó, nước ngập sau mưa cũng tiềm ẩn nhiều nguy cơ. Trẻ vui chơi, tắm hoặc bơi trong nước bẩn có thể bị nhiễm trùng da, mắc bệnh đường tiêu hóa do nuốt phải nước ô nhiễm hoặc nhiễm vi khuẩn Leptospira từ nước tiểu động vật, đặc biệt là chuột. Bệnh có thể gây sốt, đau cơ, đỏ mắt; trường hợp nặng có nguy cơ tổn thương gan, thận và xuất huyết.

Nước ngập còn có thể che khuất đinh, mảnh kính, vật sắc nhọn, dây điện hở hoặc hố sâu, làm tăng nguy cơ chấn thương, điện giật và đuối nước. Ngoài ra, nước đọng tạo điều kiện cho muỗi sinh sản, làm tăng nguy cơ sốt xuất huyết. Bệnh này lây truyền qua muỗi mang virus đốt, không lây trực tiếp do tiếp xúc với nước ngập.

Để phòng bệnh trong mùa mưa, phụ huynh cần giữ vệ sinh cá nhân và môi trường sống, bảo đảm an toàn thực phẩm, diệt lăng quăng, phòng muỗi đốt và không cho trẻ vui chơi tại khu vực nước ngập, nước bẩn. Khi trẻ có biểu hiện sốt, ho, khó thở, tiêu chảy, nôn ói hoặc vết thương sưng đỏ, đau tăng, phụ huynh nên đưa trẻ đến cơ sở y tế để được thăm khám.