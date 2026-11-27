Từ tự sửa mình đến chuẩn quy trình

Chủ tịch Hồ Chí Minh từng cảnh báo: “Cũng vì bệnh hẹp hòi mà không biết dùng nhân tài, việc gì cũng ôm lấy hết”; “Ôm lấy hết thì cố nhiên làm không nổi”. Lời chỉ dẫn ấy đặt ra yêu cầu đổi mới cách tổ chức công việc, phân công trách nhiệm và thực thi quyền lực. Mỗi cán bộ phải tự soi, tự sửa; tổ chức phải có quy trình, tiêu chí hạn chế thiên lệch; người đứng đầu phải chịu trách nhiệm về cách sử dụng quyền lực.

Trước hết, phải coi trọng tự phê bình, phê bình và phản biện có trách nhiệm. Chủ tịch Hồ Chí Minh khẳng định: “Để chữa khỏi những bệnh kia, ta phải tự phê bình ráo riết, và phải lấy lòng thân ái, lấy lòng thành thật mà ráo riết phê bình đồng chí mình. Hai việc đó phải đi đôi với nhau”. Tự phê bình đòi hỏi mỗi người nhìn thẳng vào động cơ, cách ứng xử và quyết định của mình; nhận ra lúc nào sự tin cậy đã chuyển thành thiên vị, lợi ích bộ phận lấn át nhiệm vụ chung.

Thứ hai, cụ thể hóa nguyên tắc công khai, minh bạch trong đánh giá, phân công, quy hoạch, bổ nhiệm, khen thưởng và sàng lọc cán bộ. Mỗi vị trí cần xác định rõ yêu cầu nhiệm vụ, tiêu chuẩn năng lực và kết quả mong đợi. Tiêu chí phải được xác lập trước, áp dụng nhất quán, có căn cứ kiểm chứng; quyết định quan trọng cần được giải trình. Quy trình càng rõ, dư địa cho cảm tính và lợi ích nhóm càng hẹp.

Theo PGS, TS Cao Văn Trọng, Phó vụ trưởng Vụ Lý luận chính trị, Ban Tuyên giáo Trung ương: Không thể chỉ trông chờ vào sự tự giác của từng cá nhân; cần kết hợp giáo dục, tự phê bình với cơ chế kiểm soát quyền lực và quy trình minh bạch. Tiêu chí tuyển chọn, phân công, đánh giá, quy hoạch, bổ nhiệm và khen thưởng phải rõ ràng; quyết định quan trọng cần có căn cứ và trách nhiệm giải trình. Đồng thời, phải có kênh tiếp nhận phản ánh, bảo vệ người góp ý đúng và kiểm tra những biểu hiện bất thường trong phân bổ cơ hội. Cơ chế không thay thế đạo đức cá nhân, nhưng giúp ngăn cảm tính và lợi ích nhóm trở thành cách vận hành mặc nhiên.

Thứ ba, gắn quyền hạn với trách nhiệm. Người được giao nhiệm vụ phải có thẩm quyền, nguồn lực tương xứng; đồng thời chịu kiểm tra, giám sát và đánh giá theo kết quả. Phân công phải rõ người, rõ việc, rõ quyền hạn, rõ trách nhiệm; trao quyền phải đi cùng kiểm soát. Mọi quyết định về con người phải phục vụ nhiệm vụ, không phục vụ lợi ích cá nhân hay lợi ích nhóm.

Minh họa: TÔ NGỌC

Chọn người theo việc, đánh giá bằng kết quả

Đại hội XIV của Đảng đặt yêu cầu đổi mới mạnh mẽ công tác cán bộ theo hướng khách quan, dân chủ, thực chất, hiệu quả; xây dựng đội ngũ có đức, có tài, ngang tầm nhiệm vụ; thu hút, trọng dụng nhân tài và thực hiện chủ trương “có vào, có ra”, “có lên, có xuống”. Cần bắt đầu từ nhiệm vụ, xác định tiêu chuẩn, tìm người đáp ứng, giao việc để thử thách và đánh giá bằng kết quả.

“Chọn người theo việc” khác căn bản với “chọn việc theo người”. Yêu cầu nhiệm vụ phải là điểm xuất phát; người được lựa chọn phải chứng minh sự phù hợp bằng phẩm chất, năng lực và khả năng tổ chức thực hiện. Quy trình lựa chọn cần làm rõ tiêu chuẩn, căn cứ đánh giá và trách nhiệm của người quyết định. Đánh giá cán bộ phải toàn diện về phẩm chất, uy tín, năng lực phối hợp, trách nhiệm và kết quả; nhận xét định tính cần đối chiếu với sản phẩm, tiến độ, chất lượng và mức độ hoàn thành mục tiêu.

Nghị quyết số 24-NQ/TW ngày 22-8-2026 của Bộ Chính trị về "phát huy tính tiên phong, gương mẫu, tinh thần đổi mới, dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong kỷ nguyên mới" nhấn mạnh phương châm “chọn người theo việc, giao việc để thử thách, lấy kết quả để đánh giá, sàng lọc cán bộ”; đồng thời coi trọng sản phẩm, hiệu quả công việc, năng lực giải quyết việc khó, việc mới và mức độ hài lòng của nhân dân, doanh nghiệp.

Nghị quyết Hội nghị lần thứ tư Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV, ban hành ngày 8-10-2026, đặt vấn đề đổi mới công tác cán bộ theo hướng khoa học, dân chủ, công tâm, khách quan, công khai, minh bạch; quản trị đội ngũ dựa trên vị trí việc làm, yêu cầu năng lực, kết quả và dữ liệu có kiểm chứng. Tại hội nghị quán triệt nghị quyết, Phó thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh yêu cầu chủ động tạo nguồn, phát triển nhân tài; xây dựng văn hóa trọng dụng nhân tài, xóa bỏ tình trạng đố kỵ, cô lập, sợ người giỏi, sợ người tài hơn mình.

Giao việc để thử thách phải đi cùng giao quyền, bảo đảm nguồn lực và xác định rõ trách nhiệm. Cán bộ có sáng kiến vì lợi ích chung, làm đúng chủ trương, quy định cần được khuyến khích, bảo vệ; hành vi lợi dụng danh nghĩa đổi mới để vụ lợi hoặc tạo lập lợi ích nhóm phải được nhận diện, xử lý. Con đường tiến bộ phải nằm ở rèn luyện phẩm chất, nâng cao năng lực và tạo ra kết quả, không phải ở việc trở thành người thân cận.

Mở cửa cho năng lực và sự khác biệt

Trong “Bài nói chuyện tại lớp nghiên cứu chính trị khóa 1, Trường Đại học Nhân dân Việt Nam” ngày 21-7-1956, Chủ tịch Hồ Chí Minh nêu rõ: “Chế độ ta là chế độ dân chủ, tư tưởng phải được tự do. Tự do là thế nào? Đối với mọi vấn đề, mọi người tự do bày tỏ ý kiến của mình, góp phần tìm ra chân lý. Đó là một quyền lợi mà cũng là một nghĩa vụ của mọi người. Khi mọi người đã phát biểu ý kiến, đã tìm thấy chân lý, lúc đó quyền tự do tư tưởng hóa ra quyền tự do phục tùng chân lý. Chân lý là cái gì có lợi cho Tổ quốc, cho nhân dân. Cái gì trái với lợi ích của Tổ quốc, của nhân dân tức là không phải chân lý. Ra sức phụng sự Tổ quốc, phục vụ nhân dân-tức là phục tùng chân lý”.

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thế, nguyên Phó giám đốc Học viện Chính trị, Bộ Quốc phòng, cho rằng: Sức mạnh của tập thể không nằm ở chỗ mọi người luôn có cùng ý kiến, mà ở khả năng thống nhất trên cơ sở mục tiêu, nguyên tắc và kỷ luật, đồng thời phát huy trí tuệ đa dạng. Người có chính kiến khác biệt có thể chỉ ra điểm chưa hợp lý, cảnh báo rủi ro và đề xuất phương án tốt hơn. Nếu đồng nhất sự trung thành với việc luôn thuận ý, tổ chức dễ rơi vào tư duy một chiều và bỏ lỡ cơ hội sửa sai. Phản biện cần có trách nhiệm, dựa trên chứng cứ và hướng tới nhiệm vụ chung.

Mở cửa cho năng lực và sự khác biệt, vì thế, không đơn thuần là trao thêm cơ hội cho một số cá nhân, mà chính là mở rộng nguồn lực trí tuệ, nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng. Khi mọi cán bộ được đánh giá bằng phẩm chất, năng lực và hiệu quả công việc; khi những ý kiến phản biện có trách nhiệm được lắng nghe, những sáng kiến thiết thực được trân trọng, tổ chức sẽ có thêm khả năng nhận diện đúng vấn đề, dự báo sớm khó khăn và lựa chọn những giải pháp tối ưu. Đối với công tác cán bộ, điều đó giúp khắc phục tình trạng khép kín trong quy hoạch, lựa chọn và sử dụng nhân sự; tạo điều kiện phát hiện người có năng lực thực chất, nhất là những nhân tố mới, cán bộ trẻ, cán bộ có chuyên môn sâu và tư duy đổi mới. Quan trọng hơn, một môi trường công tâm, cởi mở sẽ tạo động lực để cán bộ phấn đấu bằng tài năng, trách nhiệm và sự cống hiến, thay vì tìm kiếm sự an toàn trong quan hệ hay sự đồng thuận hình thức. Đảng sẽ mạnh hơn khi quy tụ được nhiều trí tuệ, biết tiếp nhận những ý kiến khác nhau vì lợi ích chung và lựa chọn đúng người cho đúng việc. Đó cũng là cách biến nguyên tắc tập trung dân chủ thành sức mạnh thực chất, biến chủ trương trọng dụng nhân tài thành hành động cụ thể, thiết thực.

Lấy nhân dân làm điểm quy chiếu, xây dựng văn hóa trọng dụng nhân tài

Lợi ích của nhân dân và hiệu quả thực hiện nhiệm vụ phải là căn cứ kiểm nghiệm tính đúng đắn của việc lựa chọn, bố trí và sử dụng cán bộ. Quan điểm “dân là gốc” trong Văn kiện Đại hội XIV của Đảng đặt ra yêu cầu coi trọng vai trò, vị trí trung tâm của nhân dân, sự hài lòng và tín nhiệm của người dân, doanh nghiệp trong đánh giá cán bộ.

Kết luận số 105-KL/TW ngày 15-10-2026 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIV về "thu hút và trọng dụng nhân tài trong các ngành, lĩnh vực mũi nhọn, phục vụ đất nước phát triển nhanh, bền vững" đặt ra yêu cầu đổi mới tư duy, phương thức quản trị nhân tài, lấy sản phẩm, kết quả và giá trị cống hiến làm thước đo. Người có năng lực cần được giao nhiệm vụ phù hợp, tiếp cận nguồn lực, thử thách qua công việc khó và đánh giá công bằng, không bị giới hạn bởi quan hệ sẵn có.

Tuy nhiên, lấy kết quả làm thước đo không đồng nghĩa với chạy theo thành tích hoặc bỏ qua phẩm chất, đạo đức và quy trình. Theo Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Văn Thế: Đánh giá bằng kết quả phải đi cùng đánh giá quá trình, phẩm chất, trách nhiệm và điều kiện thực hiện nhiệm vụ. Mỗi nhiệm vụ cần có mục tiêu, sản phẩm, thời hạn và tiêu chí chất lượng cụ thể; kết quả nên được kiểm chứng bằng dữ liệu và phản hồi của đối tượng thụ hưởng. Không thể chỉ nhìn con số cuối cùng mà bỏ qua cách làm, tính bền vững hoặc hệ quả phát sinh. Khi kết quả thực chất gắn với trách nhiệm giải trình và lợi ích của nhân dân, việc đánh giá sẽ tránh được bệnh chạy theo chỉ tiêu hình thức.

Gần 80 năm trước, Chủ tịch Hồ Chí Minh cảnh báo bệnh hẹp hòi có thể khiến người ta “chỉ biết có mình, chỉ biết có bộ phận mình mà quên cả Đảng”. Hôm nay, bài học ấy cần thành chuẩn mực hành động: Không để quan hệ riêng che khuất việc chung; không để cảm tính lấn át công tâm; không để cục bộ làm nghẽn nguồn lực; không để người tài đứng ngoài cơ hội cống hiến. Khép lại cánh cửa bệnh hẹp hòi là mở rộng cánh cửa cho người có đức, có tài, cho trí tuệ, sáng kiến và khát vọng phụng sự, xây dựng đội tiên phong đủ bản lĩnh, trí tuệ, trách nhiệm.