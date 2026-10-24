Bệnh đường hô hấp tăng cao, bệnh viện phải kê thêm giường ngoài hành lang

Bệnh viện phải kê thêm giường, điều động nhân lực để đáp ứng nhu cầu điều trị, đồng thời khuyến cáo phụ huynh chủ động phòng bệnh và đưa trẻ đi khám kịp thời khi có dấu hiệu bất thường.

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Lê Duy Cường, phụ trách Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai thăm khám cho bệnh nhi và hướng dẫn phụ huynh cách chăm sóc trẻ. Ảnh: Hạnh Dung

Thạc sĩ, bác sĩ Trần Lê Duy Cường, phụ trách Khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết: Thông thường, mỗi ngày khoa điều trị khoảng 60-70 bệnh nhi. Tuy nhiên, từ cuối tháng 8-2026 đến nay, đặc biệt là từ giữa tháng 10, số lượng bệnh nhi tăng lên khoảng 100-130 trẻ/ngày, trong đó có đến 50% mắc bệnh cúm, tạo áp lực lớn cho công tác chăm sóc và điều trị.

Theo bác sĩ Cường, tình trạng bệnh nhi bị bệnh đường hô hấp tăng cao thường xuất hiện vào những thời điểm giao mùa, đặc biệt trong những tháng cuối năm. Thời tiết mưa nhiều, trẻ quay trở lại trường học, tiếp xúc với đông người tạo điều kiện thuận lợi cho các tác nhân gây bệnh đường hô hấp lây lan.

Do số lượng bệnh nhân nhập viện tăng cao, nhiều bệnh nhân được bố trí các giường ngoài hành lang. Ảnh: Hạnh Dung

Trước tình hình trên, bệnh viện đã chủ động chuẩn bị nhân lực và cơ sở vật chất để đáp ứng nhu cầu điều trị. Khoa Hô hấp có chỉ tiêu 100 giường bệnh nhưng đã phải kê thêm hơn 20 giường ở ngoài hành lang để tiếp nhận bệnh nhi. Khi số trẻ nhập viện tiếp tục tăng, khoa sẽ mượn thêm giường từ các khoa khác, tận dụng thêm không gian, bố trí giường tại khu vực hành lang và phối hợp với các khoa khác nhằm giảm áp lực.

“Dù lượng bệnh nhi đông, khoa vẫn cố gắng sắp xếp để mỗi trẻ có một giường bệnh, hạn chế tình trạng phải nằm ghép. Vào những ngày cao điểm, nhất là dịp cuối tuần, nhân lực điều dưỡng cũng được tăng cường để bảo đảm việc chăm sóc, theo dõi và xử trí kịp thời những trường hợp diễn biến nặng” - bác sĩ Cường cho biết.

Hành lang được kê thêm giường bệnh để đáp ứng cho số lượng bệnh nhi tăng cao. Ảnh: Hạnh Dung

Theo bác sĩ Trần Lê Duy Cường, các bệnh đường hô hấp do virus có thể khởi phát với những biểu hiện tương đối phổ biến như: sốt, ho, sổ mũi. Tuy nhiên, ở một số trẻ, đặc biệt là trẻ có sức đề kháng yếu hoặc mắc bệnh nền, bệnh có thể diễn tiến nặng, gây khó thở và cần được điều trị chuyên sâu.

Đối với cúm mùa, phần lớn trẻ có thể cải thiện dần sau vài ngày nếu được chăm sóc phù hợp. Tuy nhiên, phụ huynh không nên chủ quan khi trẻ sốt cao liên tục, mệt nhiều, bỏ ăn, bỏ bú hoặc xuất hiện dấu hiệu bất thường về hô hấp. Đây có thể là những biểu hiện cảnh báo bệnh đang diễn tiến nặng, cần được đưa đến cơ sở y tế để thăm khám và xử trí kịp thời.

Những trường hợp suy hô hấp có thể cần được hỗ trợ oxy hoặc các biện pháp hỗ trợ hô hấp chuyên sâu hơn. Vì vậy, việc nhận biết sớm dấu hiệu nguy hiểm có ý nghĩa quan trọng, giúp hạn chế nguy cơ biến chứng và nâng cao hiệu quả điều trị.

Để phòng bệnh, bác sĩ Cường khuyến cáo phụ huynh nên hướng dẫn trẻ thực hiện các biện pháp vệ sinh cá nhân, rửa tay thường xuyên, đeo khẩu trang phù hợp và hạn chế tiếp xúc gần với người đang có triệu chứng bệnh đường hô hấp. Gia đình cần bảo đảm chế độ dinh dưỡng, cho trẻ uống đủ nước và theo dõi sát tình trạng sức khỏe.

Tại trường học, khi trẻ có biểu hiện sốt, ho, sổ mũi hoặc nghi mắc bệnh truyền nhiễm, phụ huynh nên cho trẻ nghỉ học, đưa đi khám khi cần thiết và chỉ trở lại trường khi tình trạng sức khỏe phù hợp, nhằm hạn chế nguy cơ lây nhiễm cho các bạn.

Bác sĩ cũng lưu ý, phụ huynh không tự ý sử dụng kháng sinh để điều trị cúm do virus. Việc dùng thuốc cần theo hướng dẫn của nhân viên y tế; trẻ có biểu hiện bệnh cần được thăm khám để xác định nguyên nhân và có phương án điều trị phù hợp.