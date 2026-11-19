Bệnh đái tháo đường, thận trọng với những diễn biến âm thầm | Sức khỏe cộng đồng | 19/11/2026
Đái tháo đường đang ngày càng trở thành thách thức lớn đối với sức khỏe cộng đồng. Đáng lo ngại, bệnh thường tiến triển âm thầm, nếu không được phát hiện và kiểm soát kịp thời, người bệnh có thể đối mặt với suy thận, mù lòa, nhồi máu cơ tim, đột quỵ, thậm chí phải cắt cụt chi.
Nguồn Hà Nội TV: https://hanoionline.vn/benh-dai-thao-duong-than-trong-voi-nhung-dien-bien-am-tham-suc-khoe-cong-dong-19-11-2026-246261119133341434.htm