Không đòn roi, không dấu vết ngoài da, nhiều người phụ nữ đang bị cô lập trong chính ngôi nhà của mình bởi những lời đe dọa và thiết bị theo dõi. Khi nỗi đau không thể nhìn thấy bằng mắt thường, làm sao để nhận diện và kịp thời che chở cho họ?