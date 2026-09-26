Bệnh dại đã phát bệnh gần như không thể cứu nhưng hoàn toàn có thể phòng ngừa

Ngày 26/9, tại phường Buôn Ma Thuột (Đắk Lắk), Bộ Y tế phối hợp với Bộ Nông nghiệp và Môi trường, UBND tỉnh Đắk Lắk cùng các cơ quan liên quan tổ chức Lễ mít tinh và diễn tập liên ngành phòng, chống bệnh dại cấp quốc gia năm 2026.

Theo đại diện lãnh đạo Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế), trên thế giới, mỗi năm có khoảng 59.000 người tử vong do bệnh dại tại hơn 150 quốc gia, phần lớn tại châu Á và châu Phi. Đáng lưu ý, khoảng 40% nạn nhân là trẻ em dưới 15 tuổi.

Tại Việt Nam, bệnh dại vẫn đang đặt ra một thách thức rất lớn đối với ngành y tế. Năm 2025, cả nước ghi nhận 77 trường hợp tử vong do bệnh dại. Trong 9 tháng năm 2026, đã có 55 trường hợp tử vong...

Thực tế cho thấy nhiều trường hợp tử vong vì bệnh dại liên quan đến việc không đi tiêm phòng hoặc đi tiêm muộn, xử trí vết thương chưa đúng hoặc còn sử dụng các biện pháp điều trị chưa được khoa học chứng minh. Cùng với đó, việc tiếp cận dịch vụ dự phòng tại một số địa bàn miền núi, vùng sâu, vùng xa vẫn còn khó khăn.

Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) Võ Hải Sơn phát biểu tại buổi lễ. Ảnh: Hương Giang.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Cục trưởng Cục Phòng bệnh (Bộ Y tế) Võ Hải Sơn nhấn mạnh, mục tiêu của Việt Nam là đến năm 2030 không còn người tử vong do bệnh dại lây truyền từ chó, mèo. Để đạt được mục tiêu đó, không thể chỉ hành động khi đã có người bị phơi nhiễm bệnh dại, càng không thể đợi đến khi có trường hợp tử vong mới bắt đầu tìm nguyên nhân...

Bệnh dại khi đã phát bệnh gần như không thể cứu chữa, nhưng tử vong do bệnh dại hoàn toàn có thể phòng ngừa. Muốn không còn người tử vong do bệnh dại, phải đồng thời kiểm soát nguồn bệnh trên động vật và bảo vệ kịp thời người bị phơi nhiễm.

Từ góc độ của ngành y tế, ông Võ Hải Sơn đề nghị các cấp, các ngành, địa phương cần đẩy mạnh truyền thông, hướng dẫn người dân xử lý đúng vết thương và tiêm phòng ngay sau phơi nhiễm bệnh dại. Thông điệp tuyên truyền phải thật đơn giản và đến được với từng gia đình như: rửa kỹ vết thương ngay bằng xà phòng và nước khi bị chó cắn, mèo cào; đến ngay cơ sở y tế để được tư vấn và tiêm phòng; tuyệt đối không tự điều trị hoặc sử dụng các biện pháp chưa được chứng minh...

Đồng thời, đưa dịch vụ dự phòng sau phơi nhiễm đến gần người dân hơn. Cụ thể, các địa phương cần rà soát mạng lưới điểm tiêm, bảo đảm người dân, đặc biệt ở miền núi, vùng sâu, vùng xa và vùng đồng bào dân tộc thiểu số, có thể tiếp cận vaccine và huyết thanh kháng dại kịp thời khi có chỉ định. Đặc biệt, cần quan tâm hơn đến trẻ em, người nghèo và những nhóm dễ bị tổn thương, để không ai mất cơ hội được bảo vệ chỉ vì hoàn cảnh kinh tế hoặc nơi mình sinh sống.

Cùng với đó, ngành y tế các địa phương cần tiếp tục nâng cao chất lượng giám sát, điều tra đầy đủ từng trường hợp tử vong vì bệnh dại, xác định rõ người bệnh đã bị phơi nhiễm ở đâu, vì sao không được dự phòng kịp thời và khoảng trống nào của hệ thống cần được khắc phục.

Thực hành tiêm phòng cho vật nuôi để phòng bệnh dại. Ảnh: Hương Giang.

Ông Võ Hải Sơn cho biết, ngành y tế cam kết tiếp tục phối hợp chặt chẽ với lĩnh vực Thú y, Nông nghiệp và Môi trường từ Trung ương đến địa phương trong giám sát và chia sẻ thông tin; phát hiện, điều tra và xử lý ổ dịch bệnh dại; truyền thông nguy cơ. Đồng thời, bảo đảm người bị chó cắn, mèo cào được tư vấn, xử trí và dự phòng sau phơi nhiễm kịp thời.

Đặc biệt, ngành y tế tiếp tục đồng hành cùng 34 tỉnh, thành phố, đưa mục tiêu quốc gia về phòng, chống bệnh dại thành những hành động cụ thể tại từng địa phương, từng xã, phường và từng cộng đồng.

Như vậy, việc phòng, chống bệnh dại không chỉ là trách nhiệm của ngành y tế hay ngành Nông nghiệp và Môi trường mà cần sự vào cuộc đồng bộ, quyết liệt của chính quyền các cấp, các cơ quan chuyên môn và toàn thể nhân dân. Mỗi người dân khi được hướng dẫn biện pháp phòng bệnh dại cần nắm vững để bảo vệ sức khỏe chính bản thân và gia đình.

Diễu hành cổ động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 tại Buôn Ma Thuột. Ảnh: Hương Giang.

Sau lễ mít tinh, các đại biểu đã tham gia diễu hành cổ động hưởng ứng Ngày Thế giới phòng, chống bệnh dại năm 2026 trên một số tuyến đường chính của Buôn Ma Thuột và thực hành diễn tập liên ngành phòng, chống bệnh dại trên người và động vật.