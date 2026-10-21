Bệnh cúm mùa có thể gây biến chứng nặng, Bộ Y tế khuyến cáo 8 biện pháp phòng bệnh

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Theo Cục Phòng bệnh, Bộ Y tế, cúm mùa là bệnh truyền nhiễm cấp tính do virus cúm gây ra, lưu hành quanh năm tại Việt Nam. Số ca mắc có thể gia tăng vào một số thời điểm trong năm, tùy theo khu vực và điều kiện thời tiết, đặc biệt vào thời điểm giao mùa và những tháng lạnh trong mùa thu - đông.

Bệnh lây truyền chủ yếu từ người sang người qua các hạt dịch tiết đường hô hấp chứa virus, phát tán khi người mắc bệnh ho, hắt hơi hoặc nói chuyện. Nguy cơ lây nhiễm tăng khi tiếp xúc gần với người bệnh, tại nơi tập trung đông người hoặc trong không gian kín, thông khí kém.

Phần lớn người mắc cúm có biểu hiện nhẹ và tự hồi phục. Tuy nhiên, bệnh vẫn có thể diễn biến nặng, gây biến chứng, nhất là ở các nhóm nguy cơ cao như người trên 65 tuổi, trẻ em dưới 5 tuổi, phụ nữ mang thai, phụ nữ mới sinh trong vòng 2 tuần và người mắc bệnh nền.

Các bệnh nền làm tăng nguy cơ diễn biến nặng gồm bệnh tim mạch, bệnh phổi mạn tính, suy thận, xơ gan, đái tháo đường và tình trạng suy giảm miễn dịch. Vì vậy, việc chủ động phòng bệnh, nhận biết triệu chứng và theo dõi sức khỏe có ý nghĩa quan trọng trong hạn chế nguy cơ lây nhiễm và biến chứng.

Bộ Y tế khuyến cáo người dân thực hiện 8 biện pháp phòng bệnh:

- Đeo khẩu trang đúng cách khi đến cơ sở y tế, đi phương tiện giao thông công cộng, ở nơi đông người hoặc không gian kín, thông khí kém.

- Che miệng, mũi khi ho hoặc hắt hơi bằng khăn giấy dùng một lần hoặc khuỷu tay áo; bỏ khăn giấy đúng nơi quy định và rửa tay sau đó.

- Giữ vệ sinh cá nhân, thường xuyên rửa tay bằng xà phòng và nước sạch hoặc dung dịch sát khuẩn; hạn chế đưa tay lên mắt, mũi, miệng.

- Hạn chế tiếp xúc gần với người mắc hoặc nghi mắc bệnh đường hô hấp.

- Duy trì lối sống lành mạnh, ăn uống đủ chất, ngủ đủ giấc, rèn luyện thể lực và giữ ấm cơ thể.

- Chủ động hạn chế tiếp xúc khi có triệu chứng như sốt, ho, đau họng, sổ mũi; nghỉ ngơi, theo dõi sức khỏe và đeo khẩu trang khi tiếp xúc với người khác. Không tự ý dùng thuốc kháng vi rút hoặc kháng sinh khi chưa có chỉ định của nhân viên y tế.

- Thường xuyên vệ sinh các bề mặt tiếp xúc, giữ thông thoáng nhà ở, nơi làm việc, lớp học và tăng cường lưu thông không khí trong không gian kín.

- Người thuộc nhóm nguy cơ cao cần thận trọng, hạn chế đến nơi đông người để giảm nguy cơ lây nhiễm; khi có triệu chứng, cần liên hệ hoặc đến cơ sở y tế để được tư vấn, thăm khám và xử trí kịp thời.

Cục Phòng bệnh cho biết sẽ tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan theo dõi diễn biến cúm mùa, cập nhật thông tin và hướng dẫn triển khai các biện pháp phòng, chống phù hợp.