Bến xe Yên Sở nổi bật trong đêm sau hơn một năm thi công

Nằm trên khu đất rộng hơn 27.500m², dọc tuyến Vành đai 3, Bến xe khách Yên Sở gây chú ý khi về đêm hệ thống chiếu sáng làm nổi bật hình khối kiến trúc của công trình.

Dự án có tổng mức đầu tư gần 120 tỷ đồng, do Công ty cổ phần Bến xe Thanh Trì làm chủ đầu tư. Dù được chấp thuận chủ trương đầu tư từ năm 2016, dự án trải qua thời gian dài hoàn thiện thủ tục pháp lý và tháo gỡ các vướng mắc liên quan. Đến đầu năm 2025, dự án chính thức được giao đất để triển khai xây dựng.

Bến xe Yên Sở là thiết kế theo mô hình bến xe hiện đại gồm 3 tầng nổi và 1 tầng hầm. Công trình có tổng diện tích sàn khoảng 14.534m², diện tích xây dựng 3.445m², chiều cao 19,2m.

Tầng hầm rộng khoảng 5.000m² được sử dụng làm nơi trông giữ phương tiện cho hành khách, được xem là điểm khác biệt của công trình so với nhiều bến xe khách hiện nay trên địa bàn thành phố.

Phía ngoài nhà chính là tòa nhà hình tròn rộng khoảng 2.000m², được bao phủ bởi hệ thống kính cường lực. Tầng 1 bố trí khu vực bán vé, showroom, tầng 2 dành cho hoạt động kinh doanh đồ ăn nhanh.

Tại công trường, nhiều hạng mục quan trọng đã cơ bản hoàn thiện.

Các đường dẫn dành cho hành khách, phòng điều độ - nơi đóng lệnh xe xuất bến - cùng khu vực bãi đỗ đã được xây dựng đồng bộ.

Đơn vị thi công đang tiếp tục thảm nhựa khu vực xung quanh, hoàn thiện những phần việc cuối để công trình sớm có thể đưa vào khai thác.

Với vị trí trên tuyến Vành đai 3, Bến xe Yên Sở có lợi thế về kết nối với các tỉnh phía Nam và Bắc Trung Bộ. Công trình cách Bến xe Nước Ngầm khoảng 2km và Bến xe Giáp Bát khoảng 5km, tạo điều kiện để tổ chức lại hoạt động vận tải hành khách, từng bước chia sẻ lưu lượng phương tiện cho các bến xe đã hoạt động nhiều năm.

Theo phương án khai thác, trong giai đoạn đầu, Bến xe Yên Sở dự kiến phục vụ khoảng 400 lượt xe mỗi ngày. Khi vận hành ổn định, công suất có thể đạt khoảng 800-1.000 lượt xe/ngày, phục vụ hàng chục nghìn lượt hành khách.

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, bến xe sẽ được trang bị nhiều công nghệ hiện đại, hướng tới tự động hóa và tổ chức vận hành khép kín. Từ khu vực đón, trả khách, xe chờ, bán vé đến kiểm soát phương tiện ra vào, hiển thị thông tin chuyến xe, giờ xuất bến, cửa đón khách đều được tính toán theo hướng giảm nhân lực điều hành. Khu vực xe buýt và taxi cũng được bố trí trong tổng thể công trình.

Khi những hạng mục cuối cùng dần hoàn thiện, diện mạo Bến xe Yên Sở đang ngày càng rõ nét, tạo thêm một điểm nhấn mới trên tuyến giao thông cửa ngõ phía Nam Hà Nội.