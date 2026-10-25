Bến xe Miền Tây (WCS): Lãi 9 tháng đạt 63,8 tỷ đồng, có gần 324 tỷ đồng gửi ngân hàng

Lãi 9 tháng đạt gần 64 tỷ đồng

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Bến xe Miền Tây (mã ck: WCS) ghi nhận doanh thu thuần hơn 44 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Trong quý III, giá vốn dịch vụ của Bến xe Miền Tây tăng tới 18% so với cùng kỳ, lên mức khiến lợi nhuận gộp giảm 9%, còn hơn 24,2 tỷ đồng.

Trong kỳ, doanh thu hoạt động tài chính quý III đạt 5,9 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ. Toàn bộ khoản doanh thu này đến từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Sau khi khấu trừ các khoản chi phí và thuế, Bến xe Miền Tây ghi nhận lợi nhuận sau thuế hơn 21,2 tỷ đồng trong quý III, giảm nhẹ hơn 1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh thu thuần của doanh nghiệp đạt hơn 131 tỷ đồng, gần như đi ngang so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế đạt 63,5 tỷ đồng, giảm khoảng 2% so với cùng kỳ.

Năm 2026, Bến xe Miền Tây đặt mục tiêu tổng doanh thu 192 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 84 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này gần như đi ngang so với kết quả thực hiện năm trước. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành hơn 75% cả kế hoạch doanh thu và lợi nhuận sau thuế cả năm. Nếu duy trì được mức lợi nhuận như hiện tại trong quý cuối năm, Bến xe Miền Tây có cơ sở hoàn thành các mục tiêu kinh doanh đã đề ra.

Gần 324 tỷ đồng tiền gửi ngân hàng

Điểm đáng chú ý trong bức tranh tài chính của Bến xe Miền Tây nằm ở lượng tiền gửi ngân hàng ngày càng lớn. Tại ngày 30/9/2026, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt 389,6 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm. Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt gần 324 tỷ đồng. Toàn bộ khoản đầu tư này là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 6 - 12 tháng, với lãi suất từ 7,53 - 8%/năm. So với đầu năm, riêng lượng tiền gửi có kỳ hạn của Bến xe Miền Tây đã tăng thêm gần 46 tỷ đồng.

Tại thời điểm cuối quý III, doanh nghiệp không ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn. Tổng nợ phải trả chỉ khoảng 48,8 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt gần 341 tỷ đồng, tăng hơn 54 tỷ đồng so với đầu năm. Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Bến xe Miền Tây đã lên tới hơn 197 tỷ đồng.

Bến xe Miền Tây có trụ sở tại số 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TP.HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, khai thác bến xe và các dịch vụ liên quan. Đây là một trong những bến xe lớn của TP.HCM, được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1973. Sau năm 1975, Nhà nước tiếp quản và bến xe tiếp tục hoạt động, trực thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM, nay là Sở Xây dựng TP.HCM.

Năm 2006, Bến xe Miền Tây chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần. Đến năm 2020, cổ phiếu WCS được niêm yết trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).