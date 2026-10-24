Bến xe Miền Tây có hơn 300 tỷ gửi ngân hàng

Bến xe Miền Tây gửi lượng tiền mặt lớn trong ngân hàng. Ảnh: T.L.

Theo báo cáo tài chính quý III/2026, CTCP Bến xe Miền Tây (HNX: WCS) ghi nhận doanh thu thuần hơn 44 tỷ đồng, tăng 1,4% so với cùng kỳ năm trước.

Tuy nhiên, giá vốn dịch vụ tăng tới 18%, khiến lợi nhuận gộp của doanh nghiệp giảm 9% còn hơn 24 tỷ đồng. Biên lợi nhuận gộp theo đó thu hẹp từ 61,1% xuống 54,9%.

Trong bối cảnh hoạt động kinh doanh cốt lõi chịu áp lực, nguồn thu từ tiền gửi ngân hàng tiếp tục đóng góp đáng kể vào kết quả kinh doanh của Bến xe Miền Tây.

Cụ thể, doanh thu hoạt động tài chính trong quý đạt gần 6 tỷ đồng, tăng 64% so với cùng kỳ. Toàn bộ khoản doanh thu này đến từ lãi tiền gửi ngân hàng.

Sau khi trừ các khoản chi phí và thuế, Bến xe Miền Tây báo lãi ròng hơn 21 tỷ đồng trong quý III, giảm nhẹ hơn 1% so với cùng kỳ năm trước.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp ghi nhận doanh thu thuần hơn 131 tỷ đồng, tăng không đáng kể. Lợi nhuận sau thuế đạt gần 64 tỷ đồng, giảm khoảng 2% so với cùng kỳ.

Dù lợi nhuận đi lùi, Bến xe Miền Tây vẫn duy trì tỷ suất sinh lời cao khi lợi nhuận sau thuế 9 tháng tương đương gần 49% doanh thu thuần.

Năm 2026, Bến xe Miền Tây đặt mục tiêu tổng doanh thu 192 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế 84 tỷ đồng. Các chỉ tiêu này gần như đi ngang so với kết quả thực hiện năm trước. Sau 9 tháng, doanh nghiệp đã hoàn thành cả 2 chỉ tiêu hơn 75%.

Điểm đáng chú ý nhất trong bức tranh tài chính của Bến xe Miền Tây nằm ở lượng tiền gửi ngân hàng.

Tại ngày 30/9, tổng tài sản của doanh nghiệp đạt gần 390 tỷ đồng, tăng 18% so với đầu năm.

Trong đó, các khoản đầu tư nắm giữ đến ngày đáo hạn đạt gần 324 tỷ đồng. Toàn bộ khoản đầu tư này là tiền gửi ngân hàng có kỳ hạn từ 6-12 tháng, được hưởng lãi suất từ 7,53-8%/năm.

So với thời điểm đầu năm, riêng lượng tiền gửi có kỳ hạn đã tăng thêm gần 46 tỷ đồng.

Nguồn tiền nhàn rỗi lớn giúp Bến xe Miền Tây duy trì doanh thu tài chính đáng kể. Trong 9 tháng đầu năm, doanh nghiệp thu về gần 14 tỷ đồng lãi tiền gửi, tăng khoảng 45% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khoản thu này tương đương hơn 17% lợi nhuận trước thuế 9 tháng của doanh nghiệp.

Ở chiều ngược lại, Bến xe Miền Tây gần như không chịu áp lực từ đòn bẩy tài chính khi không ghi nhận dư nợ vay ngắn hạn và dài hạn tại thời điểm cuối quý III.

Tổng nợ phải trả chỉ khoảng 49 tỷ đồng, trong khi vốn chủ sở hữu đạt gần 341 tỷ đồng, tăng hơn 54 tỷ đồng so với đầu năm.

Đáng chú ý, lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của doanh nghiệp đã lên tới hơn 197 tỷ đồng.

Bến xe Miền Tây có trụ sở tại số 395 Kinh Dương Vương, phường An Lạc, TP.HCM, hoạt động chính trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ hỗ trợ vận tải đường bộ, khai thác bến xe và các dịch vụ liên quan. Đây là một trong những bến xe lớn nhất TP.HCM, được xây dựng và đưa vào hoạt động từ năm 1973. Sau năm 1975, Nhà nước tiếp quản, bến xe tiếp tục hoạt động và trực thuộc Sở Giao thông Vận tải TP.HCM (nay là Sở Xây dựng TP).

Năm 2006, Bến xe Miền Tây chính thức hoạt động theo mô hình công ty cổ phần và tới năm 2020 niêm yết cổ phiếu trên Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Theo cơ cấu cổ đông tại ngày 30/9, Tổng công ty Cơ khí Giao thông Vận tải Sài Gòn - TNHH MTV (SAMCO) là cổ đông lớn nhất, sở hữu 51% vốn. Tiếp đến là America LLC với tỷ lệ 24%, CTCP Đầu tư Thái Bình nắm 10% và các cổ đông khác sở hữu 15%.