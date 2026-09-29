Bến xe khách Cà Mau ngập sâu do mưa lớn, triều cường

Hình ảnh được phóng viên Báo và phát thanh, truyền hình Cà Mau ghi nhận vào chiều 28/9.

Bến xe khách Cà Mau ngập sâu do mưa lớn kết hợp triều cường.

Tại Bến xe khách Cà Mau - đầu mối giao thông vận tải hành khách lớn nhất tỉnh, nhiều khu vực ngập sâu hơn 0,5 m nước.

Nước không chỉ bao quanh sân bến, lối ra vào phương tiện mà còn tràn vào các quầy vé và phòng chờ của Ban Điều hành bến.

Nhiều khu vực trước Bến xe khách Cà Mau ngập sâu, gây khó khăn cho việc đi lại và hoạt động vận tải.

Tình trạng ngập kéo dài khiến các doanh nghiệp vận tải gặp nhiều khó khăn trong việc điều tiết và bảo đảm an toàn phương tiện.

Ông Nguyễn Hữu Thọ, Giám đốc Doanh nghiệp xe khách Tân Thanh Nhàn, đơn vị khai thác tuyến Cà Mau - Tây Ninh, cho biết: "Nước ngập quá sâu, sóng nước dập liên tục vào cửa xe khiến hệ thống rờ-le điện bị ướt và hư hỏng, việc đón khách rất vất vả. Phương tiện vừa vận hành vừa phải lo sửa chữa".

Nhân viên Nhà xe Tân Thanh Nhàn sửa chữa hệ thống điện tại cửa lên xuống hư hỏng do nước ngập.

Trước tình trạng ngập sâu, Ban Điều hành Bến xe khách Cà Mau bố trí 2 trạm máy bơm hoạt động liên tục 24/24 giờ để bơm thoát nước. Tuy nhiên, do triều cường tiếp tục dâng, việc tiêu thoát nước không kịp, nước rút chậm.

Máy bơm được vận hành hết công suất để tiêu thoát nước tại Bến xe khách Cà Mau.

Hành khách tập trung trong khu vực nhà chờ, chờ thời gian xe khởi hành.

Hành khách gặp nhiều khó khăn khi di chuyển trong khu vực Bến xe khách Cà Mau.

Theo nhận định của Đài Khí tượng Thuỷ văn khu vực Nam Bộ, trong những ngày tới, khu vực tỉnh Cà Mau và các tỉnh, thành Nam Bộ có xu hướng giảm mưa vào ban ngày, nhưng vẫn xuất hiện các cơn mưa rào và dông vào chiều tối. Kết hợp với đợt triều cường đạt đỉnh, tình trạng này làm gia tăng nguy cơ ngập úng tại các vùng trũng thấp.

Để hạn chế thiệt hại, cơ quan chức năng địa phương khuyến cáo các đơn vị vận tải chủ động kiểm tra kỹ thuật, bảo đảm an toàn phương tiện trước khi xuất bến và có phương án bảo vệ phương tiện khi xảy ra ngập nước.

Hành khách lưu thông trong khu vực bến xe cần chấp hành các biển cảnh báo, hướng dẫn của Ban Điều hành; đặc biệt lưu ý tránh xa những khu vực ngập sâu và các cống thoát nước nhằm phòng ngừa tai nạn đáng tiếc./.