Bên trong xưởng phim AI ở Hà Nội: Kế toán, thợ điện, sinh viên mới ra trường 'đẻ' cả trăm tập phim mỗi ngày

Khi tuyển dụng người lao động Việt Nam, tổ chức, cá nhân nước ngoài không chỉ phải thông báo nhu cầu tuyển dụng đến cơ quan, tổ chức quản lý có thẩm quyền, mà còn phải công khai thông tin tuyển dụng trên Sàn giao dịch việc làm Quốc gia, hoặc một trong các kênh thông tin hợp pháp được cho phép…