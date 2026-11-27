Anthropic, công ty đứng sau chatbot Claude, đang vươn lên thành một thế lực trong ngành AI. Bên cạnh thành công về công nghệ, doanh nghiệp này còn gây chú ý với văn hóa nội bộ khác thường, nơi nhân viên được tuyển chọn dựa trên sự đồng thuận tuyệt đối với tầm nhìn của CEO.

The Washington Post mô tả Anthropic là một tổ chức có văn hóa chặt chẽ, nơi nhân viên cùng tin rằng họ đang thực hiện sứ mệnh quan trọng nhất của nhân loại. Thậm chí, một ứng viên từng được tham gia quá trình tuyển dụng ví việc gia nhập nơi đây như màn kết nạp vào một giáo phái.

Văn hóa doanh nghiệp bị ví như giáo phái

Theo Washington Post, CEO Dario Amodei xây dựng Anthropic dựa trên niềm tin rằng trí tuệ nhân tạo sẽ sớm vượt qua năng lực con người. Vì vậy, công ty không chỉ cần phát triển công nghệ mà còn phải tìm cách bảo đảm AI được kiểm soát và không gây nguy hiểm cho nhân loại.

Tư tưởng này chi phối cả hoạt động nội bộ của Anthropic. Amodei thường chia sẻ quan điểm qua các bài luận văn và những cuộc họp toàn công ty diễn ra hai lần mỗi tháng. Nhân viên gọi đùa đây là "Dario Vision Quests" (Tầm nhìn sứ mệnh của Dario), nơi CEO nói về AI, địa chính trị và tương lai xã hội, đồng thời khuyến khích mọi người thảo luận.

Nhân viên Anthropic tự gọi mình là "Kiến" (Ants) nhằm nhấn mạnh tinh thần làm việc tập thể, sự chăm chỉ và đặt sứ mệnh chung lên trên cái tôi cá nhân.

Theo NY Post, sau khi Anthropic ngừng hoạt động AI Claude 3 Sonnet vào tháng 7/2025, những người hâm mộ và một số nhân viên Anthropic đã tổ chức "tang lễ" cho chatbot này. Ảnh: NY Post/X.

Theo chia sẻ của hơn 10 nhân viên hiện tại và cựu nhân viên với Washington Post, họ tin rằng mình đang cùng những đồng nghiệp xuất sắc giải quyết những vấn đề cấp bách nhất thế giới, trong một sứ mệnh chung là bảo vệ nhân loại.

Anthropic cũng đặt ra yêu cầu khắt khe về sự đồng thuận tư tưởng. Ngay cả ứng viên cho các vị trí hành chính và chính sách cũng phải trải qua vòng phỏng vấn văn hóa. Một người từng ứng tuyển cho biết họ được yêu cầu đọc trước các bài luận văn của Amodei về những viễn cảnh tốt và xấu mà AI có thể mang lại.

Một nguồn tin chia sẻ với The Washington Post rằng sau khi ứng viên bị từ chối, nhân viên tuyển dụng nhắn rằng buổi phỏng vấn giống như một phép thử để xem họ có sẵn sàng gia nhập "giáo phái" này hay không.

Nhà phân tích Sean Thomas cho biết một tin đồn đang lan truyền rằng nhân viên Anthropic đang "thờ phụng" Claude như một vị thần. Ảnh: Gil Fontimayor/NY Post.

Một số cựu nhân viên cho biết Anthropic thu hút nhiều người thuộc phong trào Effective Altruism (Chủ nghĩa vị tha hiệu quả), hướng đến việc tạo ra những đóng góp tích cực nhất có thể cho xã hội. Trong giới công nghệ, làm việc tại Anthropic từng được xem là một điểm cộng về danh tiếng.

"Tôi cảm thấy mình được đánh giá cao hơn nhờ làm việc ở đó", một cựu kỹ sư gia nhập công ty năm 2021 chia sẻ.

Văn hóa này còn thể hiện ở cách Anthropic bảo vệ thông tin nội bộ. Các lãnh đạo áp dụng chính sách nghiêm ngặt đối với hành vi tiết lộ thông tin. Một cựu nhân viên kể rằng Anthropic từng điều tra vụ rò rỉ quan điểm của Amodei về nguồn vốn từ Trung Đông. Người bị xác định là nguồn cung cấp thông tin sau đó đã bị sa thải.

Anthropic từ chối bình luận về những thông tin trong cuộc điều tra. Dù vậy, các lời kể cho thấy công ty không đơn thuần xây dựng văn hóa dựa trên hiệu suất làm việc. Họ còn đề cao sự đồng thuận về mục tiêu, niềm tin và cách nhìn nhận tương lai AI.

Tham vọng định hình tương lai nhân loại

Đằng sau văn hóa đặc biệt của Anthropic là tầm nhìn đầy tham vọng của CEO Dario Amodei. Ông cho rằng AI cuối cùng sẽ vượt qua trí tuệ con người, Mỹ cần hạn chế Trung Quốc tiếp cận chip AI tiên tiến và chatbot Claude có thể có ý thức.

Những quan điểm này được phổ biến rộng rãi trong công ty. Một số người từng tham gia các buổi trao đổi với Anthropic nhận xét nhân viên thường xuyên phải nhắc lại lập trường của CEO.

Anthropic cũng tổ chức các buổi gặp gỡ riêng với học giả, chuyên gia tại viện nghiên cứu và nhân vật truyền thông nhằm chia sẻ quan điểm về tương lai AI.

Arpit Gupta, nhà kinh tế học tại Đại học New York, từng tham gia một chương trình kéo dài hai ngày của công ty, nhận xét: "Tôi có cảm giác họ không hài lòng với những cuộc thảo luận công khai về AI và muốn thay đổi điều đó".

Amodei đã lo ngại về những rủi ro của AI từ nhiều năm trước. Năm 2016, khi còn làm việc tại OpenAI, ông từng dùng máy tính và máy in không kết nối Internet để viết các bài luận về cách phát triển AI mạnh hơn. Geoffrey Irving, cựu cộng sự của Amodei, cho biết ông lo những ý tưởng nghiên cứu này có thể trở thành thông tin nguy hiểm nếu rơi vào tay kẻ xấu.

Năm 2021, Amodei cùng 6 cộng sự rời OpenAI để thành lập Anthropic, với mục tiêu xây dựng một công ty chú trọng an toàn AI hơn. Trong bản ghi nhớ nội bộ năm 2022, ông ước tính có 20-30% khả năng AGI (trí tuệ nhân tạo tổng quát) dẫn đến sự hủy diệt hoặc khiến nhân loại thụt lùi vĩnh viễn.

Tuy nhiên, chính tầm nhìn này lại tạo ra nghịch lý cho Anthropic. Công ty tuyên bố đặt an toàn lên hàng đầu, nhưng vẫn phải liên tục phát triển những hệ thống AI mạnh hơn để cạnh tranh. Jacob Coxon, một cựu nhân viên đã công khai từ chức vào tháng 9/2026 vì lo ngại cuộc đua AI có thể đe dọa nhân loại.

Một cựu nhân viên khác chỉ ra nghịch lý trong cách Anthropic nhìn nhận quyền lực: "Chúng ta tự xem mình là những người có trách nhiệm, nhưng đồng thời vẫn không ngừng gia tăng quyền lực. Và vì tin rằng mình hành động đúng đắn, chúng ta cũng cho rằng việc nắm giữ thêm quyền lực là điều cần thiết".

Amodei khẳng định Anthropic sẽ không hy sinh yếu tố an toàn để đẩy nhanh tốc độ phát triển. Tuy nhiên, Geoffrey Irving cho rằng công ty đang dần giống các doanh nghiệp AI khác khi bị cuốn vào cuộc đua phát triển công nghệ.

Đây cũng là thử thách lớn đối với văn hóa doanh nghiệp do Amodei xây dựng. Khi lợi ích kinh tế và áp lực cạnh tranh ngày càng gia tăng, việc giữ vững cam kết bảo vệ nhân loại sẽ trở thành bài toán khó.