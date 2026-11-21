Hình ảnh sĩ quan Nga mang vali hạt nhân đi cùng Tổng thống Vladimir Putin thường khiến công chúng liên tưởng đến một thiết bị có thể kích hoạt tên lửa chỉ bằng một thao tác. Tuy nhiên, chức năng thực tế của Cheget phức tạp hơn nhiều.

Đây là thiết bị đầu cuối di động thuộc hệ thống chỉ huy hạt nhân Kazbek của Nga. Nó được thiết kế để giúp những người nắm quyền chỉ huy cấp cao duy trì liên lạc an toàn, tiếp nhận thông tin cảnh báo và tham gia quá trình ra quyết định khi xuất hiện nguy cơ sử dụng vũ khí hạt nhân.

Khi mở ra, Cheget có cấu trúc giống một thiết bị điều khiển điện tử di động hơn là chiếc vali thông thường.

Các tài liệu nghiên cứu về hệ thống chỉ huy hạt nhân Liên Xô cho biết thiết bị được kết nối với mạng thông tin đặc biệt Kavkaz, phục vụ trao đổi dữ liệu giữa những người có trách nhiệm trong bộ máy chỉ huy chiến lược.

Mạng lưới này là một phần của cấu trúc Kazbek, kết nối các cơ quan lãnh đạo với hệ thống chỉ huy quân sự.

Thông tin được truyền qua những phương tiện liên lạc chuyên dụng, bao gồm đường truyền hữu tuyến, vô tuyến và các phương tiện thông tin vệ tinh.

Về cơ bản, Cheget đảm nhiệm ba chức năng chính. Thứ nhất là tiếp nhận thông tin cảnh báo về nguy cơ tấn công hạt nhân.

Thứ hai là giúp lãnh đạo trao đổi với các quan chức quân sự có trách nhiệm. Thứ ba là hỗ trợ truyền đạt quyết định cho phép sử dụng lực lượng hạt nhân theo quy trình chỉ huy.

Nga duy trì ba thiết bị Cheget, lần lượt dành cho Tổng thống, Bộ trưởng Quốc phòng và Tổng tham mưu trưởng.

Tuy nhiên, vai trò chính xác của từng thiết bị trong quy trình xác thực lệnh phóng vẫn là vấn đề có nhiều thông tin chưa thống nhất.

Một số tài liệu mô tả cơ chế ba bên như hệ thống ba chìa khóa, trong khi các nghiên cứu khác cho rằng không nhất thiết cả ba thiết bị phải cùng xác nhận một mệnh lệnh.

Điểm quan trọng là Cheget không trực tiếp điều khiển từng quả tên lửa. Sau khi quyết định sử dụng vũ khí hạt nhân được đưa ra và xác thực, mệnh lệnh phải đi qua hệ thống chỉ huy quân sự, sau đó đến các đơn vị tên lửa, tàu ngầm và lực lượng chiến lược có liên quan.

Cấu trúc nhiều tầng này nhằm hạn chế nguy cơ một cá nhân hoặc một thiết bị gặp sự cố có thể khiến toàn bộ kho vũ khí hạt nhân được kích hoạt ngoài ý muốn..

Dù vậy, hệ thống vẫn phải đối mặt với những thách thức lớn như thông tin cảnh báo sai, gián đoạn liên lạc và áp lực thời gian trong tình huống khủng hoảng.

Về bản chất, Cheget không phải một thiết bị có thể tự mình phóng tên lửa hạt nhân, mà là thiết bị đầu cuối phục vụ liên lạc và điều phối trong hệ thống chỉ huy chiến lược.

Chính vì thế, giá trị thực sự của Cheget không nằm ở một nút bấm bí mật, mà ở khả năng duy trì chuỗi chỉ huy quốc gia khi nguy cơ chiến tranh hạt nhân xuất hiện.